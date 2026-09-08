Черговий гол Степанова врятував Утрехт від поразки в матчі Ередивізі

Український форвард Артем Степанов знову відзначився голом у матчі чемпіонату Нідерландів. У вівторок, 8 вересня, відбулося догравання матчу 5 туру між Утрехтом і Гоу Ехед Іглз.

Цей поєдинок повинен був відбутися ще у суботу, 5 вересня, проте фанати Утрехта його зірвали. Господарі програвали 0:3, і після третього пропущеного голу (68-ма хвилина) розлючені фанати Утрехта почали кидати на поле піротехніку та сторонні предмети. Гру довелося зупинити.

Згодом команди повернулися на поле, проте провели там лише 5. На 63-й хвилині Утрехт відквитав один м'яч зусиллями Дані Де Віта.

Гравці команди намагалися якомога швидше віднести м'яч на центр поля, а футболісти Гоу Ехед Іглз цьому заважали. Виникла штовханина, в ході якої жовту картку отримав Степанов.

У цей момент на трибунах знову почалися заворушення, і суддя повторно припинив матч. Утрехту загрожувала технічна поразка, проте зрештою було ухвалене рішення дограти поєдинок 8 вересня.

У дограванні Утрехт зумів здійснити камбек і звести матч до нічиєї 3:3. Саме Степанок на 90-й хвилині забив третій гол Утрехта, реалізувавши пенальті.

Для українця це вже четвертий гол у поточному сезоні Ередивізі. У 4 турі він забив у ворота ПСВ.