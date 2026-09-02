Тоттенгем оголосив про перехід Мудрика

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик на правах оренди перейшов у Тоттенгем.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Орендна угода розрахована до завершення сезону-2026/27. Фінансові деталі не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що ініціатором трансферу став головний тренер "шпор" Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець чудово знає потенціал українця ще за спільною роботою в донецькому Шахтарі, де під його керівництвом Мудрик відзначився 2 голами та 9 асистами. Де Дзербі завжди залишався прихильником таланту Михайла і наполягав на його переході.

До укладання угоди з Тоттенгемом Челсі розглядав різні сценарії для ігрової практики українця. Серед претендентів на вінгера також фігурували англійський Лідс та французький Страсбур.

Нагадаємо, що українець встиг взяти участь у трьох контрольних матчах "синіх" після відбуття дискваліфікації. Пізніше стало відомо, що Мудрик отримав новий ігровий номер – 33-й. Утім, водночас лондонські ЗМІ стверджують, що український футболіст із низкою інших гравців тренується окремо від першої команди Челсі, оскільки клуб хоче з ними всіма попрощатися у це літнє трансферне вікно.