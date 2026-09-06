Довбик забив дебютний гол за Болонью

Український форвард Артем Довбик зрівняв рахунок у матчі 3-го туру італійської Серії А-2026/27 Болонья – Сассуоло (2:2).

29-річний нападник збірної України заштовхав м'яч у ворота суперника, відкривши лік голів у футболці "червоно-синіх".

Саме результативний удар Артема встановив остаточний рахунок зустрічі – бойова нічия 2:2.

Нагадаємо, що Болонья орендувала Довбика у Роми до 30 червня 2027 року. Також в угоді включена опція повноцінного викупу нападника.

Додамо, що команда українського форварда набрала свій перший бал у новому розіграші італійської першості. Болонья після 3-х турів посідає лише 15-те місце, тоді як Сассуоло вже має у своєму активі 4 очки та 10-ту позицію.

У наступному турі "червоно-сині" зіграють на виїзді проти Наполі – 13 вересня о 19:00 (за київським часом).