Мудрик в Тоттенгемі: "батько" Де Дзербі, відмова від Ельзасу та хаос на новому місці

Михайло Мудрик нарешті повертається у великий футбол.

Після 18 місяців дискваліфікації за допінг українець знову виходитиме на поле – тепер за Тоттенгем.

Оренда на сезон з правом викупу – гарний варіант для Челсі, якому належить контракт Михайла. Сині надіються, що вінгер відновить колишню форму, і вже за рік його можна буде або інтегрувати у свій склад, або вигідно продати.

Ясна річ, цього б хотіли й ми, уболівальники збірної України.

От тільки чи вийде?..

Нижче ви зрозумієте, що нюансів та підводних каменів у цього переходу дуже багато.

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Як все було?

Все почалося з того, що 31 липня з Мудрика зняли 4-річну дискваліфікацію.

Грім серед ясного неба!

Хоча, мабуть, лише для непосвячених.

Юристи Михайла раніше захищали в допінговій справі Поля Погба – і його 4 роки бану теж скоротили до 1,5, тож ці хлопці своє діло знають.

Ну, і раз Мудрик знову міг грати, Хабі Алонсо взяв українця в передсезонне турне, аби тренувався і набирав форму з Челсі. У старт Михайло не пускали, але з лавки виходив; якось навіть "асист" зробив.

Паралельно боси синіх весь серпень шукали йому варіанти з орендою, адже понад усе Міші треба ігровий час, якого Алонсо пообіцяти не міг.

Очевидний варіант – Страсбур, що належить BlueCo і по суті є фарм-клубом Челсі. Але Мудрик до Ельзасу не захотів.

Ще був Лідс, який подобався українцю, але не міг виплачувати всю його зарплату, як того вимагав Челсі – на секунду, 6,7 млн фунтів на рік брутто.

З тупика ситуацію вивів аж Тоттенгем за пару днів до дедлайну.

"Шпори" орендували Мудрика на сезон за 5 млн фунтів з опцією викупу ще за 75.

Також саме Тоттенгем наступний рік виплачуватиме українцю зарплату в повному обсязі.

Ба більше, якщо вірити інсайдеру Ігорю Бурбасу, то Челсі ще й включив до угоди 5-6 млн штрафу на випадок, якщо Мудрик на "Лондон Стедіум" зіграє менше хвилин, ніж домовлено. Тобто, синім важливо не позбутися українця, а дати йому шанс повноцінно повернутися у футбол.

🚨⚪️ BREAKING: Mykhaylo Mudryk to Tottenham, here we go! Everything agreed also on personal terms.



Mudryk joins #THFC on paid loan and also understand there will be a 𝐛𝐮𝐲 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞 not mandatory in the agreement.



The Ukrainian will re-join De Zerbi. 🇺🇦 pic.twitter.com/4tEibnZVrw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

Нащо?

Ну, в січні 2023-го Челсі інвестував у Мудрика 62 млн, а скільки він коштує зараз, після півторарічної паузи? 10 млн? 15?

В Челсі сподіваються, що сезон за "Шпор" знову підніме цінник українця, і вони відіб'ють хоча б половину тих грошей, які у нього вклали.

У якій формі перебуває Мудрик?

Питання складне.

З одного боку, зі спарингів Челсі помітно, що прискорення, дистанційна швидкість нікуди не ділись, хоча м'язів стало більше. Михайло явно полюбив зал.

Ще минулого квітня The Athletic прослідкувала за Мудриком, коли той їздив на стадіон аматорського Аксбріджа, що у зеленій зоні за Лондоном. Там, подалі від зайвих очей, Михайло займався з особистим тренером. Дриблінг, спринти, удари – він виконував усе на камери, які сам же й розставляв, а тоді коуч розбирав з ним помилки. День за днем – одне й те ж.

Саме цей підхід дозволив Мудрику повернутися на поле спортсменом, а не руїною, як було з Полем Погба чи Саміром Насрі.

З іншого боку, на його позиції потрібні голи й асисти, а їх жодне самостійне тренування не гарантує.

Ігровий тонус – ось що треба.

Тому скільки б там Міша не підтягувався; як би швидко не пробігав стометрівку, але на початках у Тоттенгемі йому буде дуже складно.

Який слід Мудрик залишив у Челсі?

В Британії це називають "flop" – тобто, провал.

Мудрик вже другий український "flop" для Челсі після Андрія Шевченка.

10 голів, з яких 4 у Лізі конференцій – це майже ніщо.

І, заради справедливості, не лише Міша винен. Передусім це піарники Шахтаря і агенти підняли його до небес після класного групового раунду ЛЧ-2022/23 – от Челсі й повірив, що купує готового топа.

Mykhailo Mudryk under De Zerbi at Shakhtar Donesk#THFC pic.twitter.com/53S5VdU9fc — Big Chief (@Bigchief254) September 1, 2026

Але він і близько не був готовим!

"Я пам'ятаю, як Лемпард сказав мені: "Гаррі, він дуже швидкий, наче блискавка. Але він не розуміє гри". Я тоді подумав: "За такі гроші – і він не розуміє футболу? Але він має все знати за такі гроші!" – казав на те легендарний Гаррі Реднапп.

Дивувалися Мудрику й ТБ-експерти – зокрема, Гаррі Невілл: "Він такий важкий і тугий з м'ячем! Здається, у нього нема уявлення, що він збирається робити з м'ячем до того, як його отримає. Але це все має проходити швидше в його голові".

Тут одне з двох – або Михайло приїхав до АПЛ зарано, або це взагалі не його рівень.

Життя підкаже відповідь.

У Челсі йому лише фрагментарно вдавалося демонструвати дійсно класний футбол. Особливо ось цей гол Ньюкаслу запам'ятався – божественний дриблінг!

One year ago today, Mykhailo Mudryk did THIS against Newcastle 😮‍💨pic.twitter.com/WzNmOSKjC8 — CFC-Blues (@CFCBlues_com) March 11, 2025

Ну, і гол Арсеналу, але тут, здається, більше фарту, ніж майстерності.

Arsenal lost the title by 2 points.

Mudryk cost Arsenal 2 points.



Just saying 👀 pic.twitter.com/hvkMnVaihK — fan (@ThePalmerEra) May 20, 2024

Нащо Мудрик Тоттенгему?

Чесна відповідь – "Шпори" й самі не знають.

Це найсумніша частина нашої оповіді.

Все літо Тоттенгем торгував на лівий фланг нападу то Ілімана Ндіає, то Коді Гакпо – вінгерів, які грають у радикально іншій манері. Якщо Мудрик шукає простір за спинами і біжить, то ці двоє отримують м'яч перед захисниками, діють між лініями. І де тут логіка?

Але на "Лондон Стедіум" з логікою важко відтоді, як власники – родина Льюїсів – звільнили директора Деніела Леві у 2025-му.

Ви ж не забули, як минулого сезону Тоттенгем дивом не вилетів після феєричної каденції Ігора Тудора?

Так-от щоб це не повторилося, Льюїси влітку 2026-го придбали новачків на майже 400 млн. Колишній ігроман Сандро Тоналі, необстріляний Матеуш Фернандеш, постарілий Енді Робертсон; Савіньйо та Омар Мармуш, що провалилися в Ман Сіті. Ну, і тепер-от Мудрик.

"Я вже задумуюся, чи не перетворюється Тоттенгем на звалище для інших клубів АПЛ? Він будує свій проєкт чи підбирає тих, хто не потрібен деінде? Ви мусите про це задуматися", – констатує Рой Кін.

Його слова підтверджують результати. В 1-му турі АПЛ безсистемно оновлений Тоттенгем поступився Брентфорду 0:3, в 2-му – Ньюкаслу 0:2.

Ось куди переходить Мудрик.

А от щодо хороших новин...

По-перше, ось так пробиває штрафні основний лівий вінгер Тоттенгема Матіс Тель.

Mathys Tel best free-kick ever 🫠🫠🫠#TOTNEW pic.twitter.com/ODY5kAsFYS — Out Of Context Tottenham (@spursnocontext) August 30, 2026

У цьому ж матчі проти Ньюкасла 21-річний француз також виконав два неточні навіси з двох, запоров обидві спроби дриблінгу; програв 5 із 6 єдиноборств на землі і загалом 15 разів втрачав м'яч.

Звісно, за потреби ліворуч можуть зіграти і Савіньйо, і Мармуш, а в лютому повернеться ще й Хаві Сімонс, але для них це непрофільна позиція. Саме Тель – прямий конкурент Мудрика.

Ну, і другий позитивний момент – це тренер Де Дзербі. Пам'ятаєте його у Шахтарі?

Під керівництвом італійця Михайло тоді зіграв 44 матчі, в яких забив 12 голів та віддав 17 асистів. З жодним іншим наставником він не показував такої ефективності.

Ще коли Роберто тренував Брайтон, він постійно нахвалював Мудрика: "Міша мені як син. Він фантастичний гравець. У нього потенціал для топової кар'єри. На мою думку, він може виграти навіть Золотий м'яч, бо це гравець найвищого рівня, хоча й дуже чутливий. Йому потрібна ласка".

В ту пору Де Дзербі бідкався, що Брайтону Мудрик не по кишені. І от зараз вони нарешті возз'єднуються.

🚨⚪️ Tottenham and Chelsea set the buy option clause not mandatory for Mudryk at £75m. pic.twitter.com/0izRlOqX6s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

В теорії для Міши це гарний сценарій – тренер, який добре знає, як розкрити його сильні сторони.

А от на практиці... Якщо коротко, то після ганебного старту АПЛ Де Дзербі потрібні негайні перемоги – інакше його турнуть ще до міжнародної паузи. І в такому разі Мудрик замість знайомого маяка серед моря хаосу отримає просто хаос. Ризик тут не просто присутній – він величезний.

Висновки і виклики

Отже, ринок досі визнає Мудрика топгравцем.

Ви бачили, щоб клуб АПЛ приходив за Пономаренком, Шапаренком, Гуцуляком? А от на Мудрика було аж двоє претендентів попри 18 місяців поза грою. Це дорогого варте.

Разом з тим, статус треба підтверджувати, тож сезон у Тоттенгемі для Михайла визначальний. Заграє – лишиться в топах, провалиться – поїде в слабшу лігу.

Фігура Де Дзербі тут ключова. У разі його ранньої відставки шанси Мудрика на успіх різко впадуть, бо виглядає, що саме італієць є натхненником угоди з боку "Шпор". Він досі не знайшов формулу успіху в Лондоні – от і бере на допомогу старого знайомого по УПЛ. Щось схоже провернув Мічел в Аяксі, коли покликав туди Циганкова.

Якщо не рахувати Де Дзербі, то навколо українця у фанів "Шпор" панує скепсис. Ось тут, наприклад, його порівнюють з Тімо Вернером – і одразу 17 тисяч лайків.

Та й у контексті збірної нам було б спокійніше, якби Мудрик погодився на Страсбур і відновлював кар'єру проти слабших суперників у Лізі 1.

Втім, його агенти – хлопці зовсім без гальм. З УПЛ вони привезли Мішу одразу до Челсі; тепер-от після півтора року паузи – до Тоттенгема.

Ух!

Сподіваємося, всі компліменти, якими засипали Мудрика на старті кар'єри, мали під собою ґрунт, інакше він не впорається.

АПЛ – найсильніша ліга світу, що вимагає не лише праці, а й дуже, дуже багато таланту. Між тим каденція Міши в Челсі не дала однозначної відповіді, має він його достатньо для цього рівня чи все-таки ні.

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