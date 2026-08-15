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Малиновський та Салах дебютували за Трабзонспор у чемпіонаті Туреччини

Олексій Мурзак — 15 серпня 2026, 22:38
Малиновський та Салах дебютували за Трабзонспор у чемпіонаті Туреччини
Руслан Малиновський
Getty Images

Український півзахисник Руслан Малиновський дебютував за Трабзонспор в офіційному матчі.

Це сталося у 1-му турі турецької Суперліги проти Касимпаши, який завершився з рахунком 1:1.

Руслан вийшов у стартовому складі і був замінений на 84-й хвилині, результативними діями не відзначився.

Також з клуб дебютував зірковий нападник збірної Єгипту Мохаммед Салах, який вийшов на поле на 58-й хвилині зустрічі.

Під завісу першого тайму Трабзонспор вивів вперед Ной Савіолу, однак після перерви Касимпаша відновила паритет за рахунок голу Адріана Бенедичака з пенальті.

Зазначимо, що Малиновський перейшов у Трабзонспор із Дженоа на правах вільного агента. Він підписав контракт терміном на три роки. Нещодавно хавбек розповів про свою адаптацію в новому клубі.

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