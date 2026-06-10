16-річний український гравець підписав новий контракт із Барселоною

Український атакувальний півзахисник Артем Рибак підписав новий контракт із каталонською Барселоною.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

16-річний футболіст продовжить свої виступи у складі "блаугранас" на юнацькому рівні. Агент молодого українця Вадим Шаблій у своєму Інстаграмі заявив, що угода була розрахована на три роки співпраці. Зазначається, що підписувалася вона у присутності директора молодіжної секції Барселони Хосе Рамона Алесанко.

Артем Рибак перейшов з академії донецького Шахтаря до системи каталонського клубу у липні 2022-го року. У складі Барселони U-16 Рибак у цьому сезоні провів 20 офіційних матчів. Він завжди виходив у стартовому складі та забив сім голів.

Нагадаємо, що технічний вінгер неодноразово забивав вирішальні м'ячі, захищаючи кольори "синьо-гранатових". Зокрема, його гол допоміг каталонцям здобути перемогу у фіналі міжнародного турніру Mediterranean International Cup.

Раніше м'яч Артема приніс "синьо-гранатовим" перемогу в клубному чемпіонаті світу U-18 у 2025 році. А у січні 2026 року дубль українця допоміг Барселоні виграти Міжнародний кубок Alkass.