Циганков у Аяксі: втеча з Сегунди, улюблений тренер і дірка від бублика для Динамо

Отже, Віктор Циганков – гравець Аякса.

Вже після вильоту Жирону з Прімери у травні було ясно, що гравець його віку та статусу не захоче пірнати в болото Сегунди – і так воно й сталося.

Що ж, українця можна привітати: він не лише уникнув "легендарних" баталій з Кастельйоном і Сарагосою, а й переїхав до дійсно знаменитого клубу.

Мало хто в Європі так доклався до написання футбольної історії, як амстердамський Аякс.

І зараз, коли йому майже 30, у Циганкова з'явився шанс лишити на "Йохан Кройф Арена" свій слід.

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Як все було?

Нервово і скандально.

16 серпня після матчу Сегунди проти Леганеса тренер Жирони Кіке Альварес наїхав на Циганкова – мовляв, той не хоче грати:

"З ним все гаразд, він був у заявці, але відмовився вийти на заміну. Не пригадаю, щоб гравець вів себе так".

Сторона українця обурилася – мовляв, є ж висновок лікарів про гіпертонічний криз.

Циганков навіть опублікував пост в Instagram, де звинуватив клуб в тривалій забороні на інтерв'ю. Тим часом його агенти погрожували зібрати пресконференцію...

Вогонь!

А все чому? Після вильоту в Сегунду Жирона намагалася якомога вигідніше Віктора продати, що означало МЛС або Туреччину, тоді як українець – і ми цьому раді – хотів затриматися на вищому рівні. Не піду, каже, в "Богзна-куди-спор".

Циганкову майже 29 – ще не пенсіонер, але часу не так багато.

Він ніколи не відбував номер у Жироні – 119 матчів, 20 голів; основний гравець "бронзової" команди-2024.

І у нього лишався тільки 1 рік за контрактом...

Івана Мартіна, що мав на "Монтіліві" схожий статус, клуб тихо продав Расингу за 3 млн. Аззедін Унахі та Донні ван де Бек, які теж відмовилися від Сегунди, спокійно дивляться матчі з трибун, чекають на трансфер. Натомість Циганкова спровокували – і він повівся.

Шкода.

Тепер все хороше, що він награв у Жироні, перетворилось на дим – ні спадщини, ні вдячних фанів.

🔛 Tsygankov inicia



🪄 Ounahi inventa



⚽️ Tsygankov defineix#LaLigaHighlights pic.twitter.com/Msn1ZS0fYJ — Girona FC (@GironaFC) December 16, 2025

Добре хоч Аякс включився у найважчу хвилину – і виручив.

Якщо вірити De Telegraaf, то нідерландці платять 5 млн за 60-70% прав на Циганкова – тобто, Жирона отримає частку від перепродажу.

Контракт обговорювали на 3 і 4 роки – і зрештою всі погодилися, що 3-річного досить.

Дебют Циганкова очікується вже наступними вихідними в надпринциповому матчі Аякса проти ПСВ. Тобто, травми немає, здоров'я вже в нормі.

Що отримає Динамо?

А нічого не отримає.

Каталонський інсайдер Ніл Сола пише, що коли кияни в січні 2023-го продали Циганкова Жироні за 5 млн євро, то виторгували собі 50% від майбутнього перепродажу за умови, що той перевищить ті-таки 5 млн.

Цього, як бачите, не сталося.

І, до слова, саме тому Жирона обрала 5 млн від Аякса, а не 7 млн від Сельти – парадокс, але це принесло їй більше грошей.

Яким запам'ятався Циганков у Ла Лізі?

Нестабільний. Творчий. Ламкий. Залежний від команди.

Найкращі матчі Циганкова на "Монтіліві" припали на 2023-24, коли Жирона грала історично добре.

При тому навіть тоді Віктор забивав, віддавав, творив красу, але не виходив з тіні яскравіших партнерів. Тому-то як наставало літо, і до Жирони зверталися топклуби, то завжди за іншими – Довбиком, Савіньйо, Гутьєрресом, Коуто, Алейшем Гарсією, Кастельяносом, Ромеу.

Гранди завжди шукають тих, хто сяє найяскравіше, а це ніколи не був Циганков.

Понад те, коли лідери Жирони розбіглися, і на нього лягло більше повноважень, Циганков не витримав ні ментально, ні фізично – і пропустив 134 дні (!) у першій половині сезону-2024/25.

Наслідок – тотально провалена Жироною Ліга чемпіонів.

Míchel sobre TSYGANKOV:



“Viktor en principio esperamos que no sea nada importante, la primera exploración no pinta mal, pero tendremos que esperar”. pic.twitter.com/zhYyCS1fui — Nil Solà (@Nilsola10) March 9, 2024

"Він багато думає про команду, і щоразу, як партнери грають добре, він теж робить крок вперед. Але йому завжди складно бути головним героєм", – констатував проблему тренер Мічел.

І само собою, Віктор не рятував Жирону і від вильоту навесні 2026-го. Не той типаж. От якби хтось інший потягнув – може, він би й допоміг...

Саме таким він і запам'ятався в Іспанії – вмілим, дуже командним, роботящим, але нездатним потягнути ковдру на себе, як істинний вінгер.

Нащо Циганков Аяксу?

Перша і головна причина – Мічел, який влітку покинув Жирону та очолив Аякс.

Іспанцеві попри всі недоліки так полюбився Циганков, що якось він говорив, мовляв, я б ставив його у старт цілої Барселони.

Не дивно, що отримавши підвищення, Мічел прихопив з собою саме українця:

"Циганков може допомогти нам у багатьох речах. У нього гарна трудова етика, він зробить внесок у командний дух. Він легко забиває і точно додасть глибини нашій грі з м'ячем і без нього".

Інша причина – Аякс традиційно грає за схемою 4-3-3, а його основний правий вінгер – це 34-річний Стівен Бергейс, який минулого сезону пропустив через травми 120 днів і забив лише 4 м'ячі у Ередівізі, де в середньому за гру забивають по 3,18 голу.

За типажем Бергейс схожий на Циганкова – теж командний, роботящий, але ще менш рішучий перед воротами. У нього 2 голи в 46 матчах за збірну Нідерландів, можете уявити? І на додачу Стівен швидко старіє.

Віктору треба постаратися, щоб програти конкуренцію йому чи 20-річному Маеру Каррісо, який 8 разів був на полі за пів року, – тим паче, при "своєму" тренері.

Ajax player Steven Berghuis has just punched a FC Twente fan.



Madness! 😨pic.twitter.com/DV0dMmywrk — Football Away Days (@FBAwayDays) May 28, 2023

Ще важливий аспект – в Аяксі відбувається зміна проєкту. Попередній, куди трагікомічно залетів Олександр Зінченко, спрацював лише на експорт. Міку Годтса вдалося впарити ПСЖ за 45 млн, а Шон Стера – Ньюкаслу за 23.

Разом з тим, 5-те місце в Ередівізі та 0:6 від Алкмаара в 1/8 фіналу Кубка глибоко образили фанів, які й так не бачили чемпіонства з 2022-го.

Зараз новий-старий директор Аяксу Йорді Кройф намагається все виправити.

Він привіз із Аль-Хілаля центрфорварда Маркоса Леонардо за 20 млн – якщо заграє, то Аякс заробить на перепродажі.

Але ще активніше Кройф звозить бувалих бійців, як-от лівого бека Кайо Енріке з Монако, атакуючого хава Юліана Брандта з Дортмунда, екскіпера Барси Марка-Андре тер Штегена. Циганков гарно вписується в цей ряд – гравців не на виріст, а таких, щоб боротися за трофей прямо зараз.

Ну, і ціна спокуслива, що гріха таїти. Transfermarkt оцінює Циганкова у 15 млн євро, тоді як Аякс заплатив 5. Це зекономило клубу гроші на інших новачків, які точно приїдуть найближчими днями. Вже йде мова про Ноа Ланга з Наполі.

Мічел ще в середу говорив прямо, на кого чекає: "Моя увага зосереджена на опорному хавбеку й вінгерах. На мою думку, гра має вестися з півзахисту. Якщо ти виграєш центр поля, ти контролюєш і гру".

Грубо кажучи, шукають нового Гендерсона.

Висновки і виклики

Не того футболіста назвали "фартовим".

У дуже ризикованій, скандальній ситуації, коли до закриття вікна залишалися лічені дні, Циганкова придбав клуб, який на папері підходить йому ідеально.

Аякс – це вам не ПСЖ з Сафоновим. Ці навіть вірменина Едуарда Сперцяна відмовилися купувати, щоб не фінансувати країну-терориста.

Мічел – тренер, який знає про Вітю все і продовжує довіряти.

PROGRESIÓN METODOLÓGICA

AJAX. MICHEL.



Doblada exterior desde carril interior.



Trabajo conceptos micro.



Juego reducido 2c2 con miniportería

Ataque defensa



¿Cuál podría ser la siguiente tarea?



Por ejemplo, partido condicionado.pic.twitter.com/uJdRoNsu9h — Isaac Juárez | La Pizarra del Entrenador (@IsaacMister87) July 22, 2026

Конкурент Бергейс – персонаж з минулого, який вже навіть не пресингує, економить сили.

Ередівізі тактично простіша і не така фізично вимоглива, як Ла Ліга, що має допомогти з травмами, яких у Циганкова ставало дедалі більше.

При цьому Аякс минулого сезону був лише 8-м у Ере за голами (59) та xG (60,41), тоді як Циганков завершив Ла Лігу найкращим асистентом (5) та другим найкращим бомбардиром (6) Жирони. Він як ті ліки, що приписав "Євреям" доктор.

Так-так, "Євреям". Старий стадіон Аяксу стояв на сході Амстердаму, де до Другої світової жив народ Мойсея. А Циганков народився Ізраїлі. Ви вірите в знаки?

Жартуємо, звісно.

Якщо ж серйозно, то у слабшій лізі навіть складніше тримати себе в топовій формі – і це виклик для Циганкова. Не розхолодитися.

І ще не надто покладатися на Мічела, щоб не сталося, як із Маліновським у Марселі після відставки Тудора.

Ну, і здобувати помалу серця фанів на трибунах. Наразі думка про Циганкова в Амстердамі стримана. Її елегантно підсумував місцевий подкастер VoetbalPrimeur: