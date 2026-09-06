Евертон з Миколенком врятувався від поразки Манчестер Юнайтед у 3-му турі АПЛ

У неділю, 6 вересня, відбувся матч 3 туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Евертон Віталія Миколенка вдома зіграв унічию з Манчестер Юнайтед.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2. Підопічні Майкла Карріка відкрили рахунок на старті другого тайму – відзначився Мбемо.

Евертон зміг відігратися за 7 хвилин до завершення основного часу зусиллями Джорджа, однак втримати нічию не зумів, адже через 5 хвилин Шешко забив у ворота "ірисок" вдруге.

Втім, і цього разу підопічні Девіда Моєса знайшли аргумент і вдруге змогли відігратися вже у компенсований арбітром час: команду від поразки врятував Мейтленд-Найлс.

Зазначимо, що український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв весь поєдинок.

Пізніше відбудеться ще один матч, у якому Арсенал зіграє проти Челсі.

Чемпіонат Англії – АПЛ

3 тур, 6 вересня

Евертон – Манчестер Юнайтед 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 46 Мбемо, 1:1 – 83 Джордж, 1:2 – 88 Шешко, 2:2 – 90+6 Мейтленд-Найлс

18:30 Арсенал – Челсі

Напередодні Тоттенгем з Мудриком зіграв унічию з Ноттінгемом, а Галл Сіті поділив очки з Астон Віллою в 3-му турі АПЛ.