Український хавбек забив за Баварію-2 прямим ударом з кутового

Півзахисник юнацької збірної України U-19 Богдан Оличенко забив гол прямим ударом з кутового в матчі за Баварію-2.

У п'ятницю, 4 вересня, Баварія-2 в матчі сьомого туру Регіональної ліги Баварії обіграла Айхштетт із рахунком 3:0. Оличенко вийшов у основі команди та провів на полі всі 90 хвилин.

На 19-й хвилині саме українець відкрив рахунок у матчі, направивши м'яч у ворота суперника прямим ударом з кутового. Для Оличенкка це перший гол у 5 матчах Регіональної ліги Баварії у поточному сезоні.

Оличенко перебрався в структуру Баварії в березні 2022 року з донецького Шахтаря. До дублю Баварії його перевели влітку поточного року. На рахунку 19-річного хавбека 1 гол у 5 матчах за юнацьку збірну України U-19.