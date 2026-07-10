Чигринський очолив кіпрський клуб російського блогера

Колишній захисник збірної України та Шахтаря Дмитро Чигринський став головним тренером кіпрського клубу Красава-Іпсонас.

Про це повідомила пресслужба команди.

Деталі контракту 39-річного українського тренера з клубом наразі не розголошуються.

"Дмитро Чигринський – новий головний тренер Красави! Ексфутболіст Шахтаря, Барселони та збірної України – з нами! Володар Кубка УЄФА із Шахтарем, переможець Ла Ліги та клубного чемпіонату світу з Барселоною. А тепер Чигринський – 100% красaва! Віримо, що це перший крок у великій тренерській кар'єрі. Ласкаво просимо!" – йдеться у повідомленні клубу.

Для Чигринського це перший самостійний досвід роботи на посаді головного тренера. Раніше він працював асистентом наставника Аріса Маноло Хіменеса.

Президентом Красави є росіянин Євгеній Савін – колишній футболіст та засновник однойменного Ютуб-каналу, який засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну та після цього переїхав на Кіпр.

За підсумками сезону-2025/26 Красава-Іпсонас посіла 10-те місце в турнірній таблиці та зберегла прописку в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, що Дмитро Чигринський оголосив про завершення кар'єри у 2025 році.