Клуб АПЛ продовжив контракт з гравцем збірної України

Український захисник Віталій Миколенко ще як мінімум на наступний сезон залишиться гравцем Евертона.

За інформацією авторитетного порталу Transfermarkt, "іриски" активували опцію про одностороннє продовження угоди ще на один рік.

Попередній контракт захисника з клубом був чинним до червня поточного року, новий розрахований до літа 2027-го.

Раніше про те, що клуб з Ліверпуля продовжить контракт з Миколенком, також повідомляв інсайдер Фабріціо Романо.

Миколенко виступає за англійський клуб з січня 2022 року, коли Евертон заплатив за гравця київському Динамо 23,5 мільйона євро.

У поточному сезоні на рахунку 26-річного українця один асист у 32 матчах у всіх турнірах на клубному рівні. Трансферна вартість захисника оцінюється в 25 мільйонів євро.

У квітні повідомлялося про те, що Миколенко може покинути Евертон вільним агентом наприкінці сезону.