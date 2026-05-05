Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Клуб АПЛ продовжив контракт з гравцем збірної України

Олексій Мурзак — 5 травня 2026, 19:46
Клуб АПЛ продовжив контракт з гравцем збірної України
Віталій Миколенко
Getty Images

Український захисник Віталій Миколенко ще як мінімум на наступний сезон залишиться гравцем Евертона.

За інформацією авторитетного порталу Transfermarkt, "іриски" активували опцію про одностороннє продовження угоди ще на один рік.

Попередній контракт захисника з клубом був чинним до червня поточного року, новий розрахований до літа 2027-го.

Раніше про те, що клуб з Ліверпуля продовжить контракт з Миколенком, також повідомляв інсайдер Фабріціо Романо.

Миколенко виступає за англійський клуб з січня 2022 року, коли Евертон заплатив за гравця київському Динамо 23,5 мільйона євро.

У поточному сезоні на рахунку 26-річного українця один асист у 32 матчах у всіх турнірах на клубному рівні. Трансферна вартість захисника оцінюється в 25 мільйонів євро.

У квітні повідомлялося про те, що Миколенко може покинути Евертон вільним агентом наприкінці сезону.

Евертон Віталій Миколенко

Віталій Миколенко

Миколенко вийде у старті Евертона на матч проти Манчестер Сіті в межах 35 туру АПЛ
Миколенко продовжить контракт із Евертоном – Романо
Миколенко – у старті Евертона на матч з Вест Гемом
Миколенко вийде у стартовому складі Евертона на матч проти Ліверпуля
Евертон підготував новий контракт для Миколенка

Останні новини