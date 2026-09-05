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Мудрик вперше з 2024 року зіграв в офіційному матчі, дебютувавши за Тоттенгем

Олексій Мурзак — 5 вересня 2026, 18:38
Мудрик вперше з 2024 року зіграв в офіційному матчі, дебютувавши за Тоттенгем
Михайло Мудрик
Getty Images

Український вінгер Михайло Мудрик дебютував за Тоттенгем у матчі 3-го туру АПЛ проти Ноттінгема.

Він змінив на 74-й хвилині Матіса Теля.

Результативними діями новачок лондонського клубу не відзначився, а сама зустріч завершилася внічию 0:0

Востаннє вінгер, права на якого належать Челсі, виходив на поле в офіційному поєдинку наприкінці листопада 2024 року у межах групового раунду Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0). У цій грі Мудрик відзначився голом.

Після відбуття дискваліфікації Михайло встиг взяти участь у трьох контрольних матчах Челсі, виходячи на заміну – проти Ювентуса, Мілана та проти малайзійського клубу Джохор Дарул Тазім.

Нагадаємо, український вінгер перейшов у Тоттенгем із Челсі на правах оренди 2 вересня. В орендній угоді прописана опція викупу за 75 мільйонів фунтів.

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