Лунін випереджає Трубіна у списку кандидатів на трансфер до італійського гранда – ЗМІ

Туринський Ювентус вивчає трансферний ринок воротарів, й серед кандидатів фігурують українці Андрій Лунін та Анатолій Трубін.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Як зазначається, фаворитом на цю позицію керівництво вважає японського голкіпера Парми Дзайона Судзукі, проте він може зрештою опинитися в французькому Парі Сен-Жермен.

Альтернативними варіантами є Гульєльмо Вікаріо з Тоттенгема, а також Лунін та Трубін. Причому видання зазначає, що воротар мадридського Реала має більшу прихильність щодо свого переходу, ніж голкіпер лісабонської Бенфіки.

Також стверджується, що Лунін щасливий грати під керівництвом Жозе Моурінью, проте може перейти в інший колектив через брак ігрового часу.

Нагадаємо, що Трубін перебрався до Бенфіки з Шахтаря 10-го серпня 2023 року за 10 мільйонів євро. Відтоді провів за "орлів" 149 матчів, у яких пропустив 144 голи та видав 59 "сухих" ігор.

Водночас Лунін став гравцем Реала ще влітку 2018 року. За цей час він провів 74 поєдинки, у котрих пропустив 91 м'яч та залишив 24 рази ворота на "замку". Додамо, що вихованець Дніпра є резервним голкіпером в команді, поступаючись місцем у старті Тібо Куртуа.

Додамо, раніше стало відомо, що Трубін може покинути португальський клуб на тлі чуток про інтерес з боку "Старої синьйори".