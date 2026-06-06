Коли футбол відходить на другий план. Прев'ю групи G на ЧС-2026: Єгипет з Салахом, Бельгія з Лукаку, Іран в США

"Чемпіон" продовжує серію прев'ю напередодні чемпіонату світу 2026 року з футболу й на черзі група G, де зіграють Бельгія, Єгипет, Нова Зеландія та Іран.

У цьому квартеті зібрались різні за стилем, але схожі за рівнем команди, де лише одну збірну можна назвати явним фаворитом. Втім, це чемпіонат світу, а тому цілком можна очікувати на сенсації.

Тим паче, що в однієї збірної буде особлива мотивація – національна команда Ірану гратиме усі матчі групового етапу в США.

Збірна Бельгії

Хто такі?

Збірна Бельгії тривалий час вважається однією з найсильніших збірних Європи. Ще б пак, коли за останні 20 років у складі виступали такі зірки, як Кевін де Брейне, Ромелу Лукаку, Еден Азар, Доку, Тібо Куртуа, Вінсент Компані та ще з десяток топових гравців.

Проте на диво, бельгійці жодного разу в історії не вигравали ні чемпіонат світу, ні навіть чемпіонат Європи. А єдиний трофей команда здобула ще у далекому 1920-му, вигравши "золото" Олімпійських ігор.

Також Бельгія має дві медалі Євро (2 місце у 1980-му та 3 сходинка у 1972-му) та двічі грала за "бронзу" ЧС (програла Франції у 1986-му та виграла Англію у 2018-му).

Колаж Чемпіона

Що цікаво, Бельгія була учасником першого в історії чемпіонату світу. Проте у 1930-му команді не вдалося набрати жодного очка (програла США 0:3 та Парагваю 0:1).

Як вийшли на ЧС-2026?

Збірна Бельгії у кваліфікації потрапила до групи J, де змагалася з Уельсом, Північною Македонією, Казахстаном та Ліхтенштейном. У підсумку команда Руді Гарсії посіла перше місце групи та напряму потрапила на ЧС-2026.

Хоч результат і задовільний, гра загалом викликає занепокоєння. Бельгія лише на 2 очка випередила Уельс, не зуміла у більшості дотиснути Казахстан та бодай раз обіграти Македонію.

Як грають?

Бельгія під керівництвом Руді Гарсії зазвичай грає середнім блоком – це пов'язано з втратою якості в захисті після того, як кар'єру завершили багаторічні лідери. Головна ставка – на напад. Все ж, у команди дуже швидкі та якісні фланги, а на вістрі грає непоступний Лукаку.

Особливої небезпеки додає наявність в центрі поля одного з найкращих півзахисників світу Кевіна де Брейне. Тож індивідуальна майстерність гравців + інтенсивний стиль гри робить Бельгію грізним суперником для будь-якої збірної.

Головні зірки команди

Важко обрати когось одного. У півзахисті є неймовірний де Брейне, у нападі – Лукаку. Проте обидва у сезоні-2025/26 не вражали в Наполі. У Кевіна лише 9 голових дій, а в Ромелу взагалі лише 64 хвилини на полі, тому його поява в заявці викликає подив.

Також додатково варто виділити ще двох людей. На фланзі нападу грає футболіст Манчестер Сіті Доку – з вибуховою швидкістю та чудовою технікою – у нього 22 гольові дії, а ворота захищає багаторічний лідер Реала та найкращий голкіпер світу останніх років Тібо Куртуа.

Хто тренер?

Руді Гарсія чудово проявив себе в Ліллі, вигравши у 2011 році чемпіонат та кубок Франції. Двічі вигравав срібло Серії А з Ромою та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів з Ліоном в сезоні 2019/20. Але…

По-перше, трофеї Гарсії на чолі Лілля досі лишаються єдиними в його доробку. По друге, останній досвід у тренера був відверто невдалим.

Попередніми клубами Руді були Аль-Наср та Наполі. Із саудівського клубу його звільнили через конфлікт із Кріштіану Роналду, а в Неаполі він тотально провалився, провівши лише 16 матчів на чолі чинного на той момент чемпіона Італії (виграв 8 поєдинків).

Більш детально про стиль Гарсії та його проблеми ми писали в цьому матеріалі:

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Орієнтований склад

На чемпіонат світу у складі Бельгії поїхали усі найсильніші футболісти.

Прогноз Чемпіона

Вихід у плейоф з першого місця та виліт в 1/8 фіналу.

Збірна Єгипту

Хто такі?

Один з найбільших грандів африканського футболу – Єгипет 6 разів виграва Кубок африканських націй, ще тричі грав у фіналі та 6 разів у матчі за 3 місце (лише 3 перемоги).

Колаж Чемпіона

Проте на чемпіонатах світу ситуація жахлива – грали лише тричі в історії, єдиний раз виходили у плейоф ще у 1934 році. Востаннє грали на ЧС у 2018-му, де не набрали жодного очка у групі з Уругваєм, Росією та Саудівською Аравією.

Як вийшли на ЧС-2026?

Це було впевнено і яскраво. У кваліфікації за єдину пряму путівку з Єгиптом змагалися Буркіна-Фасо, Сьєрра-Леоне, Гвінея-Бісау, Ефіопія та Джибуті. І команда Носсама Хассана впевнено виграла групу, вигравши 8 матчів з 10.

Також було дві нічиї у матчах з Буркіна-Фасо та Гвінеєю-Бісау. Однак додамо, що перед самим чемпіонатом світу Єгипет відбив усе бажання вболівати за них, провівши товариський матч з Росією.

Як грають?

Єгиптяни віддають перевагу компактній грі в низькому блоці, в атаці ж головна надія на індивідуальну майстерність нападників.

Головною зброєю команди є контратаки, які чудово вміє розганяти та реалізовувати зірковий вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах. До речі про нього.

Головна зірка

33-річний футболіст останніми роками є однією з найбільших зірок світового футболу. Минулого сезону саме він приніс Ліверпулю чемпіонство в Англійській Прем'єр-лізі, зробивши 57 результативних дій за 52 матчі.

У поточному розіграші результативність Салах погіршилася. Хто зна, можливо через це погіршились і результати клубу, або ж навпаки. Проте вже в сезоні-2025/26 він набрав лише 22 дії.

Ймовірно, це буде останній чемпіонат світу для Мохаммеда, і проходитиме він на тлі пошуку нової команди – Салах вирішив покинути Ліверпуль.

На кого ще варто звернути увагу? На нападника Манчестер Сіті Омара Мармуша, який у поточному сезоні зіграв 38 матчів за команду та забивав у середньому 1 гол за 175 хвилин.

Хто тренер?

Головним тренером команди є єгипетський спеціаліст Носсам Хассан, який очолив команду на початку 2024 року, змінивши на цій посади португальця Руї Віторію. І він показує дуже непогані результати.

За кількістю середніх очок Хассан перебуває серед лідерів, під його керівництвом команда вийшла на чемпіонат світу з першого місця. Також він вивів команду у півфінал КАН, де поступився Сенегалу, а згодом і Нігерії в матчі за "бронзу".

При тому це лише другий досвід роботи з національною командою – 10 років тому Носсам очолював Йорданію, де також показав непогані результати.

Носсам Хассан Getty Images

Орієнтований склад

На чемпіонат світу поїхали головні зірки команди, тож склад збірної Єгипту буде бойовим.

А ось щодо схеми гри – важко спрогнозувати. Під керівництвом Хассана Єгипет час від часу грав у 4 та 5 захисників. Проте частіше наставник прибігав до схеми 4-2-3-1.

Прогноз Чемпіона

Вийде з 2 місця у плейоф та вилетить в 1/16 фіналу.

Збірна Нової Зеландії

Хто такі?

Типовий представник Океанії на чемпіонаті світу. Команда відверто посередня за мірками світового футболу, проте у своєму регіоні є найкращою, тому інколи виходить на головний футбольний турнір світу.

Колаж Чемпіона

Всього таких виходів тепер 3 – у 1982 та 2010 роках команда грала на Мундіалі, проте не зуміла вийти з групи. Загалом у колективу жодної перемоги на ЧС, 3 нічиї та 3 поразки.

Зауважимо, що одна з нічиїх відбулася у матчі проти команди Італії у 2010 році.

Як вийшли на ЧС-2026?

Кваліфікацію в Океанії Нова Зеландія розпочинала з другого етапу, де потрапила у групу з Таїті, Вануату та Самоа. Так команда виграла всі три матчі з загальним рахунком 19:1.

В третьому етапі Нова Зеландія спершу декласувала Фіджі з рахунком 7:0, після чого розгромила ще й Нову Каледонію 3:0.

Як грають?

Збірна Нової Зеландії грає в атлетичний футбол, де головний акцент робиться на затяжний фланговий тиск, силову боротьбу та небезпечні розіграші стандартів.

Головною зброєю в атаці є потужний форвард Кріс Вуд, на якого спрямовані більшість навісів та довгих закидань із глибини поля.

Головна зірка

Безперечно – 34-річний нападник Ноттінгем Форест Кріс Вуд. У поточному сезоні він провів 21 матч на клубному рівні та забив 6 м'ячів.

Вуд виступає в Англії з 2008 року. Виступав, зокрема, за Ньюкасл Юнайтед, Іпсвіч, Брайтон, Вест Бромвич та Лестер.

За національну команду провів 89 поєдинків, забивши 45 голів. Найдорожче оцінювався у 2018-19 роках, коли грав за Бернлі (18 млн євро).

Окремої уваги заслуговує мила історія Тіма Пейна, про яку ми писали напередодні:

Хто тренер?

53-річний англієць Даррен Бейзлі очолив команду ще наприкінці 2022 року, спершу в статусі виконувача обов'язків, а за пів року – повноцінно. До цього два роки працював у структурі юнацьких збірних.

На чолі Нової Зеландії виграв Кубок Націй ОФК, а також тричі вигравав чемпіонат Океанії з юнацькими збірними.

Даррен Бейзлі Getty Images

Орієнтований склад

На чемпіонат світу Нова Зеландія поїхала в оптимальному складі, а тому орієнтовний склад команди виглядатиме таким чином:

Колаж Чемпіона

Прогноз Чемпіона

Посяде останнє місце в групі G.

Збірна Ірану

Дозволимо собі відійти від теми. 28 лютого 2026 року американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Ми ж зосередимось виключно на футбольному аспекті, адже Іран мав грати УСІ матчі групового етапу в США. Спершу президент Федерації футболу Ірану заявив, що не знає, чи зможе національна збірна грати матчі чемпіонату світу у Сполучених Штатах після початку конфлікту.

На початку березня міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявив, що футбольна збірна не братиме участь у чемпіонаті світу 2026 року, а Дональд Трамп говорив, що вважає недоцільною участь збірної Ірану у чемпіонаті світу.

Федерація футболу Ірану намагалася перенести поєдинки своєї збірної зі США в Мексику. Футболісти Нової Зеландії навіть заявили про готовність зіграти перший матч з Іраном поза межами США. Проте ФІФА виступила проти.

Лише 30 квітня президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив участь Ірану в чемпіонаті світу. Матчі, як і було сплановано раніше, таки відбудуться в США, однак команда перенесла свій тренувальний табір до Мексики.

Добре, що спортивна справедливість існує, і Іран, який власними зусиллями виборов путівку на чемпіонат світу, таки візьме участь в турнірі. А ще цікаво, як цю збірну прийме США.

Хто такі?

Один з лідерів азійського футболу. 7 разів брав участь у чемпіонаті Федерації футболу Західної Азії, де здобув 4 трофеї, "срібло" та "бронзу". Також двічі грав у Кубку націй ФАЦА, де двічі вийшов у фінал (перемога та поразка у матчах проти Узбекистану).

Два рази виграв Кубок Азії та 4 рази здобув "бронзу", а ще 3 рази виграв Азійські ігри та двічі поступився у фіналі. На чемпіонатах світу гратиме всьоме, проте жодного разу так і не виходив з групи. Це буде четвертий поспіль ЧС для Ірану.

Колаж Чемпіона

Як вийшли на ЧС-2026?

Збірна Ірану розпочинала свій шлях з другого етапу азійської кваліфікації, де потрапив в одну групу з Туркменістаном, Гонконгом та Узбекистаном, з яким розписав дві мирові. Проте обійшов його за додатковими показниками.

В третьому етапі Іран грав з тим же Узбекистаном, а також з ОАЕ, Катаром, Киргизстаном та Північною Кореєю. Здобув 7 перемог у 10 матчах, програв лише Катару та теж посів перше місце, вийшовши напряму на ЧС.

Як грають?

Іран якісно грає в обороні, пропустивши лише 12 голів за 16 матчів відбору, граючи проти міцних представників Азії. Але не лише захистом єдиним.

Команда також може похизуватися високим рівнем реалізації завдяки майстерності окремих виконавців. Зокрема, за ті ж 16 поєдинків кваліфікації забила 35 м'ячів – понад 2 голи за матч.

Хто тренер?

62-річний іранець Амір Галеной уже працював наставником національної команди з 2006 по 2007 рік. Його другий термін на цій посаді розпочався у березні 2023 року.

Під його керівництвом Іран чудово подолав кваліфікацію чемпіонату світу, а також здобув перемога на Кубку націй ФАЦА.

Амір Галеной Getty Images

Орієнтований склад

З огляду він суперника головний тренер команди змінює схему гри, граючи то з одним, то з двома опорниками. Також інколи команда виходить з одним нападником. Проте зазвичай Іран грає 4-1-3-2.

Колаж Чемпіона

Головна зірка

Головною зіркою Ірану безперечно є 32-річний нападник Олімпіакосу Мехді Таремі. Власне, його бомбардирські якості й стали на заваді Роману Яремчуку після переходу в грецький клуб.

У сезоні-2025/26 Таремі зіграв 39 матчів за клуб, у яких відзначився 16 голами та 6 результативними передачами. До Олімпіакоса Мехді грав за Інтер (43 матчі, 3 м'ячі) та Порту (182 гри, 91 гол).

Прогноз Чемпіона

Посяде 3 місце в групі та вийде у плейоф, де вилетить в 1/16 фіналу.