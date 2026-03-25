Нова Зеландія готова зіграти з Іраном матч ЧС-2026 за межами США

Футболісти збірної Нової Зеландії з футболу заявили про готовність зіграти перший матч на чемпіонаті світу 2026 року з Іраном поза межами США.

Про це повідомляє Reuters.

Півзахисник збірної Нової Зеландії та нідерландського Зволлеса Раян Томас заявив, що Іран заслужив своє право грати на ЧС-2026 і "Олл Вайтс" готові піти на зустріч супернику.

"Якщо нам доведеться грати з ними в Мексиці чи Канаді, то так, ми граємо там. Для мене це не так вже й важливо", – сказав Томас.

Такої ж думки дотримується новозеландський нападник австралійського Сіднея Коста Барбароусес.

"Я не думаю, що це (перенесення матчу в інше місто – ред.) зруйнує нашу підготовку. У нас вже є база перед першою грою. Тож я не бачу причин, чому можемо не погодитись", – зазначив Барбароусес.

Зазначимо, що матч групового раунду ЧС-2026 Іран – Нова Зеландія повинен відбутися 15 червня у Лос-Анджелесі. Наступні ігри "Тім Меллі" теж заплановані в США.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Ірану веде переговори з ФІФА щодо перенесення матчів збірної зі США в Мексику на тлі війни на Близькому Сході.

Наразі ФІФА не планує зміну місць проведення ігор збірної Ірану, але заявила, що контактує з іранською федерацією футболу та з нетерпінням чекає на команди, які змагатимуться згідно з поточним розкладом матчів.