Усі бачили, що сталося: Салах – про виліт Єгипту від Аргентини в 1/8 фіналу ЧС-2026

Капітан збірної Єгипту Мохамед Салах висловився про поразку від Аргентини (2:3) в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Globo.

Зірка "фараонів" заявив, що команда провела чудово більшу частину поєдинку. При цьому він був розчарований суддівством, проте вирішив не робити гучних заяв, які собі дозволили партнер по команді Мустафа Зіко та головний тренер Хоссам Хассан.

"Перш за все, така була Божа воля. Така була доля цього матчу та його результату. Ми провели чудовий перший тайм і також добре виглядали протягом більшої частини другого. Ми припустилися кількох невеликих помилок, а щодо суддівства, то я вважаю за краще не коментувати. Усі бачили, що сталося. Мені більше нічого додати. Нам скасували гол, а також не призначили пенальті на нашу користь. Відразу після цього суперник пішов у контратаку та забив", – сказав Салах.

Футболіст заявив, що пишається своєю збірною, яка вперше в історії пробилась у плейоф чемпіонатів світу. Він вважає, що цей турнір може стати відправною точкою для "фараонів" для подальшого розвитку.

"Тренер привітав нас із тим, як ми провели турнір. Він хотів, щоб ми пройшли ще далі, але така воля Бога. Ми будуватимемо майбутнє на основі того, чого досягли на цьому турнірі, і, якщо Бог дасть, попереду нас чекає ще успішніше майбутнє. Ми грали проти чинних чемпіонів світу та розуміли, що нас чекає дуже важкий матч. Ми чудово підготувалися до цього суперника, і це було помітно з перших хвилин зустрічі. Але в підсумку саме таку долю Бог приготував для нас", – підсумував гравець.

Нагадаємо, що збірна Єгипту до 79-ї хвилини перемагала з рахунком 2:0, а ще один її гол було скасовано через порушення правил. Проте в кінцівці "альбіселесте" змогли зробити камбек, забивши три голи.

У чвертьфіналі Аргентина зіграє зі Швейцарією. Матч відбудеться 12 липня та розпочнеться о 4:00 за київським часом.