Колінна пояснив скандальні рішення арбітра у матчі ЧС-2026 Аргентина – Єгипет: Фол залишається фолом

Голова комітету арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна заступився за суддівську бригаду, яка працювала на матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 Аргентина – Єгипет.

Його слова цитує ФІФА.

На тлі скасованого голу "фараонів" колишній рефері розповів, що після кожного забитого м'яча ВАР перевіряє усю атакувальну фазу володіння. За його словами, якщо під час атаки виявляється порушення, яке, на думку відеоасистентів, вплинуло на взяття воріт, система рекомендує арбітру переглянути цей епізод.

Колліна наголосив, що обмежень щодо відстані до воріт або часу між порушенням і голом немає.

"Яскравий приклад – скасований гол Єгипту в матчі проти Аргентини, коли Марван Аттія явно наступив на ногу Лісандро Мартінесу. Ми вважаємо, що фол залишається фолом. Якщо головний арбітр не помітив його в динаміці, ВАР має право втрутитися", – пояснив Колліна.

Окремо представник ФІФА прокоментував момент із третім голом Аргентини, коли у штрафному майданчику єгиптян зіштовхнулися Мохаммед Салах та Хуліан Альварес.

"Наступ на ногу суперника вважається порушенням правил. Водночас захисник, який спочатку зіграв у м'яч, а потім допустив звичайний ігровий контакт, правил не порушує. Безумовно, в окремих рішеннях завжди присутній елемент суб'єктивності, однак ми задоволені тим, як цей принцип застосовувався протягом усього турніру", – відповів Колліна.

Нагадаємо, що поєдинок закінчився поразкою Єгипту з рахунком 2:3. "Фараони" наприкінці матчу розгубили перевагу у два голи.

Після матчу роботу судді розкритикували головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан і вінгер Мустафа Зіко. Менш категоричним був Мохаммед Салах, проте він також натякнув, що має претензії до рішень арбітра.

Натомість Федерація футболу Єгипту подала скаргу до ФІФА через суддівство у грі проти Аргентини. Водночас єгипетська мережа кав'ярень довічно заборонила головному арбітру зустрічі Франсуа Летексьє відвідувати їхні заклади.