Прев'ю ЧС-2026. Група D. Господарі турніру США, непоступливий Парагвай і Туреччина з "Аеропланом" на чолі

"Чемпіон" продовжує цикл прев'ю на передодні чемпіонату світу 2026 року – на черзі група D.

Квартет на папері виглядає одним з найбільш рівних та непоступливих, в якому дуже важко спрогнозувати майбутніх учасників плейоф. Ми пропонуємо ознайомитись з кожною збірною окремо та спробувати виокремити для себе фаворита.

Збірна США

Хто такі?

Збірна Сполучених Штатів є другою найтитулованішою командою КОНКАКАФ – сім перемог у Золотому кубку та сім срібних медалей. Також "янкі" мають три перемоги поспіль в місцевій Лізі націй. До того ж США після прориву наприкінці минулого століття лише раз пропустили світову першість, не пробившись на турнір в Росії.

Команда продовжує послідовний розвиток й після виходу в 1/8 фіналу ЧС-2022 федерація в межах окреслення завдань на домашній мундіаль призначила Маурісіо Почеттіно – майже топовий тренер за європейськими мірками.

Як вийшли на ЧС-2026?

На цьогорічному змаганні американці зіграють на правах господарів турніру разом із Мексикою та Канадою.

Цікаво, що США можна сміливо назвати "основним" місцем проведення чемпіонату світу, адже з 16 міст, де гратимуть учасники, 11 саме американські.

Як грають?

Після призначення Маурісіо Почеттіно команда почала грати у більш динамічний, агресивний футбол зі швидкими переходами від оборони до атаки.

Starting our summer slate with a win! #USMNT pic.twitter.com/moQq0G8JRe — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 1, 2026

Більшість представників збірної США грають в європейських чемпіонатах, що дозволяє тренеру бути тактично гнучким, розраховуючи також і на індивідуальну майстерність гравців.

Хто тренер?

Почеттіно – добре відомий європейському вболівальнику фахівець, який зробив собі ім'я у Тоттенгемі. Саме з аргентинцем на чолі "шпори" посідали друге та третє місце в АПЛ, а також доходили до фіналу Ліги чемпіонів.

Після п'яти років у Лондоні Почеттіно півтора роки попрацював з ПСЖ, а наступний період у Челсі вийшов зовсім невдалим – шосте місце в чемпіонаті.

Орієнтовний склад

Збірна США має чергове сильне покоління – мабуть, одне з найсильніших у своїй історії, а найголовніше – усі вони доступні й готуються до мундіалю без травм.

"Янкі" мають дуже солідну лінію атаки в особі Балогуна, Веа та головної зірки команди Пулішича. Позаду також безліч представників європейських чемпіонатів і лише воротарська позиція з гравця місцевого чемпіонату. Втім, Метт Тернер не тільки проводив час на лаві запасних Арсенала, але й встиг пограти у складі Ноттінгема.

Головна зірка

Безперечно Крістіан Пулішич. Як збірна Канади асоціюється з Альфонсо Девісом, так само і США з 27-річним хавбеком Мілана, який в Італії зміг реанімувати кар'єру.

Також варто звернути увагу на Тімоті Веа, який має чудову швидкість та Вестона Маккенні – основного хавбека Ювентуса.

Прогноз Чемпіона

2 місце в групі, виліт в 1/8 фіналу.

Збірна Парагваю

Хто такі?

Типовий середняк Південної Америки, який майже нічого не виграє, але нерви топовим суперникам псує. Парагвай має дві перемоги у Копа Америка, остання з яких датована 1979 роком, а у новітній історії найкращим результатом є срібло 2011 року.

На чемпіонатах світу "червоно-білих" не є постійними учасниками, але свою історію теж мають: для них це буде дев'ятий мундіаль, а найкращим досягненням був вихід до чвертьфіналу у 2010-му.

Як вийшли на ЧС-2026?

"Гуарані" спокійно та без нервів посіли шосте місце у кваліфікаційній групі, напряму кваліфікувавшись на чемпіонат світу.

Ба більше, протягом турніру парагвайці, як ми вже вказували, створювали безліч проблем фаворитам – обіграли Бразилію, Аргентину та Уругвай, не створюючи при цьому безліч моментів та не демонструючи "гвардіолівський" футбол.

Хто тренер?

Густаво Альфаро очолив Парагвай у 2024 році й успішно виконав своє завдання – вивів команду на перший за 16 років для неї чемпіонат світу.

Густаво Альфаро x.com/Albirroja

До цього 63-річний фахівець встиг попрацювати у 14 клубах, до деяких повертаючись двічі. Після цього наставник три роки очолював Еквадор, а період з Коста-Рикою завершився через рік після підписання контракту.

Як грають?

Парагвай є типовим представником команд, які полюбляють грати другим номером, щільно граючи в обороні зі ставкою на контратаку.

Альфаро поставив концентрацію та дисципліну вище за красивий футбол і саме це принесло результат – менше за Парагвай у відбірковому циклі пропустив лише Еквадор – 10 проти п'яти.

Головна зірка

Час, коли збірна Парагваю асоціювалась із Роке Санта Крусом минув давно – зараз такою людиною є Мігель Альмірон. Хавбек провів шість успішних років у складі Ньюкасла, після чого повернувся до МЛС.

Альмірон є зіркою місцевої збірної "прямо зараз", а ось її майбутнє пов'язують з Хуліо Енсісо. Цей 22-річний хавбек провів чудовий сезон за Страсбург, а портал Transfermarkt оцінює гравця у 22 мільйони євро.

Орієнтовний склад

Більшість гравців, яких має у своєму розпорядженні Альфаро, є представниками МЛС або чемпіонатів Південної Америки. Втім, наставник не мав проблеми з травмами, зібравши на мундіаль усіх найсильніших, на свою думку, виконавців.

Прогноз Чемпіона

3 місце у квартеті та не вихід з групи.

Збірна Туреччини

Хто такі?

"Місячні зірки" – це команда, від якої пересічний європейський вболівальник чогось очікує, а по факту цей мундіаль – перший за 24 роки, а до ЧС у Японії та Кореї Туреччина грала на світовій першості аж у 1954 році.

Попри це турки у новітній своїй історії – постійні учасники Євро, пропустивши за останні 30 років лише один турнір – в Україні та Польщі, а у 2008 році взагалі виграли бронзові медалі.

Як вийшли на ЧС-2026?

Відбіркову групу підопічні Монтелли завершили на другому місці, поступившись прямою путівкою Іспанії. У стикових матчах Туреччина спочатку вибила Румунію, а у фіналі шляху С здолала Косово – 1:0.

Як грають?

"Аероплан" ставить у збірній Туреччині атакувальний стиль гри – команда намагається більшу частину матчів тримати м'яч під своїм контролем, здійснюючи тиск на ворота суперників за будь-якого рахунку та розвитку подій на полі.

Окрім швидких флангів, Монтелла завжди розраховує на креатив у центрі поля від Арди Гюлера, навколо і будується гра колективу, а від Кенана Їлдиза окрім загрози воротам завжди очікують дриблінгу з метою розхитати оборону суперників.

Хто тренер?

Легенда Роми Вінченцо Монтелла розпочав свою тренерську кар'єру ще у 2011 році, але не зміг повною мірою реалізувати себе у клубному футболі – відносні успіхи були лише у Фіорентині.

В кар'єрі ексфорварда збірної Італії були також Сампдорія, Мілан, Севілья та Адана Демірспор, а у 2023 році фахівець отримав запрошення до збірної Туреччини, яку і зміг привести до історичного успіху.

Орієнтовний склад

У США та Канаді, де Туреччина гратиме свої поєдинки, Монтелла зможе розраховувати на усіх своїх зірок, без яких місцевий футбол зараз важко уявити.

Головна зірка

"Місячні зірки" можуть похизуватись одразу декількома футболістами, яких можна назвати зірковими і, на радість місцевим уболівальникам, вони представляють різні покоління.

Арда Гюлер – 21-річний хавбек мадридського Реала, який може створити гольовий момент з нічого. Гравець протягом 90 хвилин матчу маневрує між оборонними лініями суперників у пошуках і пасу, і партнера по команді, якого можна вивести на ударну позицію.

Хакан Чалханоглу – друге серце Туреччини, який з віком та досвідом перестав бути просто диспечером, а став таким собі "бокс-ту-бокс", виконуючи і функції розпасувальника, і функції руйнівника атак суперників.

Прогноз Чемпіона

Друге місце і виліт в 1/8 фіналу.

Збірна Австралії

Хто такі?

Ця команда э однією з двох топзбірних на рівні Океанії – на її рахунку чотири перемоги та два срібла на рівні місцевого Кубку націй (аналог Євро).

Вперше збірна Австралії зіграла на чемпіонаті світу в далекому 1974 році, а наступний мундіаль вболівальникам довелось чекати майже 30 років – в 2006 році команда не тільки повернулась на ЧС, а й пробилась до 1/8 фіналу.

Після цього "соккеруз" є незмінними учасниками світової першості, у 2022 році знову пробившись у плейоф, звідки їх одразу в 1/8 вибила Аргентина.

Як вийшли на ЧС-2026?

На цьогорічний турнір австралійці пробились напряму, посівши друге місце у відбірковій групі АФК, пропустивши вперед Японію.

Зауважимо, що свою єдину поразку "кенгуру-футболісти" зазнали від Бахрейну, який взагалі посів останнє місце у групі, набравши шість очок.

Як грають?

Збірна Австралії добре почувається без м'яча, роблячи ставку на контратки та стандартні положення біля воріт суперників, використовуючи габарити власних футболістів.

Яскравим був як приклад товариський матч проти Камеруна у березні цього року – підопічні Тоні Поповича не мали ігрової переваги, але при цьому мало що дали створити супернику, реалізувавши при цьому свою одну з небагатьох нагод – фінальний свисток зафіксував рахунок 1:0.

Хто тренер?

52-річний Тоні Попович – легенда місцевого футболу, хоч і не на рівні Відуки або Шварцера. За часів кар'єри колишній центрбек п'ять років провів у Крістал Пелес, а за головну команду країни зіграв 58 матчів, у яких забив вісім м'ячів.

Тренерську кар'єру Попович розпочав у Сіднеї, після чого був невдалий період у Карабюкспорі, грецькому Ксанті та непоганий досвід роботи з Мельбурн Вікторі, звідки й отримав запрошення до збірної.

Головні зірки

Лідерами та зірками команди можна вважати одразу двох гравців: воротар Метью Раян та Алессандро Чіркаті. 34-річний голкіпер побудував непогану європейську кар'єру, встигши пограти за Мілан, Рому, АЗ, Реал Сосьєдад та навіть лондонський Арсенал.

Чіркаті, своєю чергою, є лідером оборони не тільки у збірній, але й в Пармі. До того ж центрбек є найдорожчим гравцем Австралії поряд із Джорданом Босом – по 12 млн євро на Transfermarkt.

Орієнтовний склад

Попович узяв із собою до Північної Америки всіх тих, на кого міг розраховувати – команда не мала кадрових проблем напередодні дедлайну подачі заявки, а тому й на полі ми очікуємо на появу найсильніших.

Прогноз Чемпіона

Боротимуться, битимуться, але посядуть останнє місце в групі.