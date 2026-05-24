Збірна Ірану перенесла тренувальну базу на ЧС-2026 до Мексики

Володимир Слюсарь — 24 травня 2026, 13:18
Збірна Ірану з футболу змінила свою тренувальну базу на час чемпіонату світу, перенісши її зі Сполучених Штатів Америки до Мексики.

Про це повідомляє видання ESPN із посиланням на заяву президента Федерації футболу Ірану Мехді Таджа.

"Усі базові табори команд країн-учасниць чемпіонату світу повинні бути затверджені ФІФА. На щастя, завдяки поданим нами проханням, зустрічам із представниками ФІФА та організаторами чемпіонату світу в Стамбулі, а також вчорашньому вебінару в Тегерані за участю шановного генерального секретаря ФІФА, наше прохання про зміну місця базування команди зі США на Мексику було задоволено", – зазначив Тадж у своїй заяві.

Іранська збірна відтепер базуватиметься в мексиканському місті Тіхуана, що розташоване на південь від Сан-Дієго.

Спочатку планувалося, що іранці проводитимуть свої збори в американському Тусоні, однак переїзд став необхідним через безпекові побоювання та невизначеність, пов'язану з війною на Близькому Сході. Офіційні представники спортивного комплексу в Тусоні відмовилися коментувати ситуацію.

ФІФА наразі офіційно не підтвердили цю зміну локації.

Нагадаємо, що цьогорічний чемпіонат світу триватиме з 11 червня по 19 липня, а його господарями спільно виступають США, Канада та Мексика.

На груповому етапі чемпіонату світу іранці зіграють проти Нової Зеландії (16 червня), Бельгії (21 червня) та Єгипту (27 червня).

