Федерація футболу Єгипту подала скаргу до ФІФА через суддівство в матчі з Аргентиною на ЧС-2026

Хані Абу Ріда звернувся до ФІФА зі скаргою на роботу французької бригади арбітрів у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Аргентини (2:3).

Про це повідомляє As.

Президент Федерації футболу Єгипту у своїй заяві вимагає пояснень і закликає провести розслідування щодо рішень головного рефері Франсуа Летексьє. У скарзі йдеться, що вони були суперечливими й такими, що були прийняті проти "фараонів".

Також він вимагає відсторонити цю суддівську бригаду від матчів до кінця Мундіалю-2026. На думку федерації, Летексьє та його помічники "відіграли вирішальну роль" у перемозі Аргентини.

Зазначимо, що після гри роботу судді розкритикували головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан і вінгер Мустафа Зіко. Менш категоричним був Мохаммед Салах, проте він також натякнув, що має претензії до рішень арбітра.

Нагадаємо, що раніше скаргу на суддівство в поэдинку проти аргентинців подавав Алжир. Він зробив це після поразки (0:3) на груповому етапі.