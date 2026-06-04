Прев'ю ЧС-2026. Група E. Голодна до успіху Німеччина, абсолютний рекордсмен Мундіалів і дві збірні в накаті після феєричного відбору

"Чемпіон" продовжує серію прев'ю напередодні чемпіонату світу 2026 року й на черзі група E, де зіграють Німеччина, Кот-д'Івуар, Еквадор і Кюрасао.

У цьому квартеті виділяються явний фаворит та аутсайдер. Також є два міцні середняки, з якими варто рахуватись і звернути на них увагу.

Збірна Німеччини

Хто такі?

"Бундестім" – чотириразові чемпіони світу й одна з найвеличніших збірних в історії футболу. Проте два останні Мундіалі (2018 та 2022 років) обернулися для німців справжньою катастрофою з невиходами із групи.

Після солідного домашнього Євро-2024 команда остаточно подолала кризу ідентичності. На полях Північної Америки Німеччина знову розглядається як один із фаворитів, який готовий повернути собі корону та перекрити минулі провали.

Досягнення збірної Німеччини

Як вийшли на ЧС-2026?

Європейська кваліфікація завершилась для "Бундестім" тріумфально. Німці фінішували на першому місці у своїй групі, але інтрига трималась до останнього туру.

У першій грі відбору зіркова збірна поступилась Словаччині, після чого здобула чотири впевнені перемоги. Доля прямої путівки на світову першість вирішувалась в очному протистоянні саме зі словаками – обидві команди мали по 12 очок.

В домашньому поєдинку Німеччину влаштовувала нічия через кращу різницю голів. Проте господарі були налаштовані виключно на перемогу та декласували гостей із розгромним рахунком 6:0.

Протягом кваліфікації "Бундестім" демонструвала стабільно високий рівень гри в атаці та тотальний контроль м'яча, притаманний їхньому оновленому стилю. Загалом за відбір команда забила 16 голів, а пропустила лише 3.

Standings provided by Sofascore

Як грають?

Інтенсивний, домінантний і гнучкий футбол. Команда використовує формацію 4-2-3-1 з величезним акцентом на гегенпресинг і швидкі вертикальні атаки.

Головною зброєю є надзвичайна мобільність атакувальної групи – гравці постійно міняються позиціями, заплутуючи захист суперника. Німеччина прагне тримати м'яч внизу, розкриваючи зони через короткий пас.

Головні зірки команди

Гра будується навколо двох молодих креативних півзахисників – Джамала Мусіали з Баварії та Флоріана Вірца з Ліверпуля. Вони відповідають за нестандартні рішення в останній третині поля.

Досвідченим лідером збірної Німеччини є капітан Джошуа Кімміх. Футболіст Баварії керує структурою гри, часто зміщуючись із правого флангу оборони в центр для створення чисельної переваги та тотального контролю м'яча.

Хто тренер?

Юліан Нагельсманн Getty Images

38-річний Юліан Нагельсманн очолив кризову команду восени 2023-го. Він зумів повернути їй впевненість, за що отримав чимало схвальних відгуків.

Під його керівництвом німці дійшли до чвертьфіналу Євро-2024, де в рівному протистоянні поступились Іспанії, яка врешті-решт виграла той турнір. На майбутній Мундіаль він ставить найамбітнішу ціль і заявив, що команда туди їде за перемогою, хоча й розуміє складність завдання:

"Моя позиція не змінилася. Ми хочемо стати чемпіонами світу. Але є різниця між бажанням і твердженням, що ми точно це зробимо. Для мене все ще є різниця між словами "ми станемо" чи "ми хочемо стати". Кожен гравець має довести це на полі та робити для цього все можливе щодня".

Орієнтовний склад

Ноєр – Раум, Рюдігер, Та, Кімміх – Горецка, Павлович – Вірц, Мусіала, Сане – Гаверц.

Орієнтовний склад збірної Німеччини

Прогноз Чемпіона

Німеччина має впевнено вигравати свою групу та переривати неприємну серію. Вона врешті-решт дійде до чвертьфіналу, але не зможе потрапити до четвірки найкращих.

Збірна Еквадору

Хто такі?

"Ла Трі" – одна з найбільш атлетичних і прогресуючих збірних Південної Америки. Для еквадорців це вже п'ятий Мундіаль у їхній історії.

У Катарі-2022 вони прикро не вийшли з групи, хоча набрали чотири залікові бали. Головне історичне досягнення Еквадору на Мундіалях – це вихід до 1/8 фіналу у 2006 році.

Національна збірна також не вигравала медалей і на континентальних першостях. Вона двічі була за крок до цього, але врешті-решт ставала четвертою (1959 і 1993).

Тривалий час команду вважали суто "домашньою" через фактор високогірного Кіто, де суперникам важко дихати. Проте сучасне покоління еквадорських гравців повністю зламало цей стереотип, масово виступаючи у провідних європейських лігах та демонструючи якісний футбол на будь-якому стадіоні світу.

Як вийшли на ЧС-2026?

"Ла Трі" стартували у південноамериканському відборі з мінус трьома очками через дисциплінарне покарання ФІФА. Для прямого потрапляння на Мундіаль їм потрібно було фінішувати в шістці найкращих.

Вони значно перевиконали мінімальне завдання та посіли сенсаційно другу сходинку. Еквадор програв найменше матчів у континентальній кваліфікації, поступившись лише у двох із 18-ти.

Standings provided by Sofascore

Позаду головної сенсації відбору опинились зіркові Бразилія, Уругвай і Колумбія. Випередили ж еквадорців лише чинні чемпіони світу – збірна Аргентини.

Як грають?

Еквадор намагається балансувати між латиноамериканською експресією та суворим тактичним прагматизмом. "Ла трі" контролюють хід матчів через щільний центр поля, але найбільшу загрозу несуть завдяки індивідуальній майстерності та шаленій швидкості вінгерів на флангах.

Тренерський штаб вимагає від команди жорсткої дисципліни під час втрати м'яча, високого тиску та швидкого переходу в компактний оборонний блок. Останні поєдинки перед турніром демонструють, що такий атлетичний пресинг дозволяє еквадорцям залишатися однією з найменш пропускаючих збірних свого континенту.

Головні зірки команди

У "Ла Трі" традиційно виділяється залізобетонна вісь оборони та півзахисту, де зібрані атлетичні гравці світового рівня. Якщо обирати когось одного, то варто назвати зірку Челсі Мойсеса Кайседо, який виконує роль головного "двигуна" команди, випалює опорну зону та самотужки диктує темп гри в центрі поля.

Також у нападі залишається грізною силою легендарний капітан Еннер Валенсія. Для 36-річного форварда цей Мундіаль стане останнім шансом гучно грюкнути дверима на міжнародній арені.

Помітними фігурами в захисті є універсал із лондонського Арсенала П'єро Інкап'є та центрбек ПСЖ Вільям Пачо, а в атаці допомагає юний вундеркінд Кендрі Паес, якого ще в юному віці підписав Челсі. Тож із таким ростером еквадорців точно можна вважати "темною конячкою", яка здатна нав'язати боротьбу навіть топовим збірним.

Хто тренер?

Себастьян Беккасесе Instagram

45-річний аргентинський фахівець Себастьян Беккасесе очолив "Ла Трі" у 2024 році. Він багато років працював асистентом Хорхе Сампаолі, зокрема, на Мундіалях 2014 та 2018 років.

Наставник вибудував у команді надзвичайну тактичну гнучкість та інтенсивність. Він неодноразово заявляв, що його орієнтиром завжди був легендарний Марсело Б'єлса.

Перед турніром тренер заявив, що Еквадор налаштований переписати свою історію. Він хоче перевершити національний рекорд, а це означає вихід щонайменше до чвертьфіналу:

"Ми сповнені величезного ентузіазму та щиро переконані, що проведемо наш найкращий чемпіонат світу в історії. У нас підібралися чудові футболісти, і зараз ми спрямовуємо всю енергію на те, щоб покращувати якість гри від матчу до матчу. Ми чудово усвідомлюємо, що потрапили в дуже складну групу, але ми повністю готові протистояти цим труднощам".

Орієнтовний склад

Галіндес – Еступіньян, Інкап'є, Пачо, Пресіадо – Кайседо, Віте – Родрігес, Паес, Плата – Валенсія.

Орієнтовний склад збірної Еквадору

Прогноз Чемпіона

Підопічні Себастьяна Беккасесе зможуть пробитись у плейоф із другого місця. Проте раунд 1/16 фіналу стане нездоланною перепоною для команди.

Збірна Кот-д'Івуару

Хто такі?

"Слони" – одна з найпотужніших та найтехнічніших африканських збірних. Для івуарійців це буде четвертий Мундіаль у їхній історії, на який вони повернулися після 12-річної перерви.

На своїх попередніх чемпіонатах світу команда жодного разу не змогла пробитись у плейоф, постійно потрапляючи у "групи смерті". На відміну від світових форумів, на континентальній арені "слони" мають колосальну історію успіху.

Збірна тричі вигравала Кубок африканських націй. Останній тріумф стався на домашньому турнірі на початку 2024 року.

Тривалий час команду асоціювали виключно з легендарним поколінням Дідьє Дрогба та Яя Туре. Проте сучасна генерація довела, що здатна писати нову історію без прив'язки до легенд минулого.

Досягнення збірної Кот-д'Івуару

Як вийшли на ЧС-2026?

Збірна Кот-д'Івуару впевнено подолала африканську кваліфікацію, посівши перше місце у відбірковій групі F. "Слони" продемонстрували феноменальну стабільність і достроково забронювали пряму путівку на Мундіаль у США, Канаду та Мексику.

Головним конкурентом івуарійців у групі була міцна збірна Габону, проте вони змогли нейтралізувати суперника завдяки залізобетонній обороні та перемозі в очних зустрічах.

Протягом усієї відбіркової кампанії "слони" не просто не програли жодного матчу, а навіть не дозволили суперникам забити бодай м'яч у свої ворота. Вони виграли вісім поєдинків і двічі зіграли внічию, загальний баланс голів – 25:0!

Standings provided by Sofascore

Як грають?

Ігрова модель Кот-д'Івуару базується на колосальній енергозатратності та феноменальній надійності оборонної лінії. Команда зазвичай діє за схемою 4-3-3, де головний акцент зміщено на тотальне випалювання простору в центральній зоні за рахунок фізичної переваги півзахисників.

"Слони" не прагнуть стерильного володіння м'ячем – вони свідомо дозволяють супернику атакувати, щоб потім покарати його через блискавичні вертикальні випади. Перехід з оборони в напад відбувається за лічені секунди завдяки довгим діагональним передачам на реактивні фланги, де вінгери використовують ізоляції та агресивний дриблінг.

Головною чеснотою цієї команди є феноменальна ігрова дисципліна без м'яча. Як зазначалось вище, оборонна лінія діє настільки злагоджено та монолітно, що під час відбіркового циклу суперники так і не змогли її пробити за понад 900 хвилин ігрового часу.

Головні зірки команди

Одним із лідерів команди залишається досвідчений Франк Кессьє, який випалює опорну зону. Стабільність в обороні також гарантує захисник італійської Роми Еван Ндіка, чиє вміння читати гру та вигравати повітря мінімізує загрози біля власних воріт.

Попереду ж головна ставка робиться на вибухових крайків. Молоді вінгери Ян Діоманде й Амад Діалло з Манчестер Юнайтед завдяки швидкісному дриблінгу здатні самотужки розірвати навіть найщільнішу оборону суперника.

Хто тренер?

42-річний фахівець Емерс Фае став справжнім національним героєм Кот-д'Івуару. Свою тренерську кар'єру він розпочинав у юнацьких структурах французької Ніцци та Клермона, а згодом очолив молодіжну команду івуарійців та став асистентом у головній збірній.

Його зірковий час настав під час домашнього Кубку африканських націй. Після провального групового етапу він екстрено замінив Жана-Луї Гассе Фає, ставши виконувачем обов'язків головного тренера.

Молодий спеціаліст здійснив справжнє футбольне диво на турнірі. Він об'єднав розбитий колектив, пройшов шалену сітку плейоф і сенсаційно привів "слонів" до золотих медалей континентальної першості.

Цей успіх приніс йому повноцінний контракт. Тепер же Фае став першим в історії івуарійським тренером, який вивів рідну збірну на чемпіонат світу.

В інтерв'ю перед Мундіалем амбітний наставник чітко висловився про цілі своєї команди на турнір. Він прагне вивести "слонів" у раунд плейоф:

"Це якісна група, але я думаю, що ми маємо хороші шанси. Ми почнемо проти Еквадору – це дійсно дуже, дуже хороша команда, яка грає з великою кількістю енергії. Ми теж! Потім ми зіткнемося з Німеччиною і, нарешті, з Кюрасао, тож це група, яка нам під силу. Ми маємо бути серйозними та віддати всі сили для виходу далі. Ми ніколи не пробивалися до плейоф чемпіонату світу, тому наша перша мета – вийти із групи. Африканський футбол сильно прогресує, і нам потрібно вірити в себе".

Орієнтовний склад

Фофана – Конан, Діоманде, Ндіка, Сінго – Кессьє, Сангаре, Фофана, – Діоманде, Ваї, Діалло.

Орієнтовний склад збірної Кот-д'Івуару

Прогноз Чемпіона

Команда Емерса Фае зможе вперше в історії подолати груповий етап, посівши третю сходинку. Після цього африканська збірна поступиться в 1/16 фіналу.

Збірна Кюрасао

Хто такі?

"Синя хвиля" – головна сенсація та найбільш дивовижна команда майбутнього Мундіалю. Кюрасао офіційно переписав історію футболу, ставши найменшою за територією та населенням країною на планеті, якій коли-небудь вдавалося пробитися до фінальної частини чемпіонатів світу.

До цього моменту головними історичними здобутками карибців були чвертьфінал Золотого кубка КОНКАКАФ-2019 та тріумф у Карибському кубку-2017. Настільки колосальний стрибок у розвитку скромної збірної став можливим завдяки залученню потужної діаспори гравців, які народилися в Нідерландах і пройшли вишколи у топових європейських академіях.

Досягнення збірної Кюрасао

Як вийшли на ЧС-2026?

Кваліфікація КОНКАКАФ перетворилася для Кюрасао на казку. За відсутності господарів майбутнього турніру США, Мексики та Канади острів'яни ідеально скористалися шансом.

Вони заслужили своє місце на Мундіалі абсолютно бездоганною грою на перших двох етапах відбору, а у вирішальній фінальній стадії вирвали путівку в драматичному лобовому матчі проти Ямайки. Кюрасао потрібна була нічия, і вони її відстояли, завершивши кваліфікацію без жодної поразки.

Standings provided by Sofascore

Як грають?

Попри свій скромний статус, Кюрасао намагається сповідувати сміливий, європейський футбол. Базовою тактичною моделлю є 4-3-3, спрямована на позиційну гру та короткий пасовий вихід з оборони від власних воріт.

Команда не закривається в "автобус", а прагне тримати баланс завдяки високій культурі пасу та відмінній тактичній школі півзахисників, вихованих у провідних нідерландських клубах. Зважаючи на рівень опозиції, який був у кваліфікації, захист демонстрував чудове взаємопорозуміння, проте на ЧС перед ним стоятиме виклик зовсім іншого рівня.

Головні зірки команди

У складі "синьої хвилі" немає суперзіркових футболістів, але є ті, кого знає доволі широка аудиторія фанатів. Найбільше виділяються колишній гравець Манчестер Юнайтед Тахіт Чонг, який відповідає за швидкість ті креатив у нападі, а також вихованець ПСВ Армандо Обіспо, що цементує оборону команди.

Обидва футболісти пройшли топові нідерландські академії та мають досвід виступів на найвищому європейському рівні. І, звісно ж, окремо стоїть Леандро Бакуна.

34-річний капітан, абсолютна легенда острова та ментальний лідер роздягальні. Колишній хавбек Астон Вілли веде всю гру в центрі поля, відповідає за стандарти та руйнування атак суперника.

Хто тренер?

На посту наставника збірної Кюрасао розгорнулася справжня драма перед початком турніру. Легендарний 78-річний Дік Адвокат сенсаційно повернувся на посаду головного тренера лише за чотири тижні до старту чемпіонату світу.

У лютому він пішов через хворобу доньки, а його наступник Фред Рюттен протримався лише до травня та звільнився через токсичну атмосферу в команді. Гравці, які обожнюють Адвоката, особисто наполягали на поверненні тренера.

Іменитий фахівець стане найстаршим наставником в історії Мундіалів. Це буде вже третій чемпіонат світу для нього у ролі головного тренера збірної – у 1994 році він з Нідерландами на дійшов до чвертьфіналу, а на ЧС-2006 не зміг подолати з Південною Кореєю груповий етап.

Орієнтовний склад

Ром – Флоранюс, Гаарі, Обіспо, Самбо – Базур, Бакуна Л., Комененсія, – Чонг, Локадія, Бакуна Ж.

Орієнтовний склад збірної Кюрасао

Прогноз Чемпіона

Збірна Кюрасао вже стрибнула вище голови, ставши найменшою за територією та населенням країною в історії чемпіонату світу. Підопічні Адвоката не зможуть нав'язати боротьбу більш статусним суперникам і фінішують четвертими у своєму квартеті.