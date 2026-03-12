Трамп назвав недоцільною участь збірної Ірану у чемпіонаті світу-2026

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає недоцільною участь збірної Ірану у чемпіонаті світу 2026 року.

Про це американський політик написав у соціальній мережі Truth Social.

"Національна збірна Ірану з футболу є бажаною гостею на чемпіонаті світу, але я справді не вважаю за доцільне, щоб вони там були, з огляду на їхнє життя та безпеку. Дякую за увагу до цього питання!".

Зауважимо, що напередодні президент ФІФА Джанні Інфантіно повідомляв, що американський президент підтвердив готовність прийняти іранську команду на змаганнях у США.

Водночас міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявив про відмову збірної від участі в чемпіонаті світу 2026 року.

Нагадаємо, з 28 лютого Ізраїль і США ведуть бойові дії проти Ірану. Серед жертв американо-ізраїльських повітряних ударів – Верховний лідер Ірану, Аятолла Алі Хаменеї та його близьке оточення.

Саме США, разом із Мексикою та Канадою, прийматиме ЧС-2026. Збірна Ірану відібралася на турнір і потрапила в групу G, де її суперниками мали бути Бельгія, Єгипет і Нова Зеландія. Хто замінить Іран на чемпіонаті світу – наразі не відомо, проте, найімовірніше, це буде інша азійська збірна.

Чемпіонат світу 2026 року пройде з 11 червня до 19 липня.