Прев’ю ЧС-2026. Група А. Корея з Соном, Чехія з Шиком і Мексика з вірою у рідні стіни

Чемпіон розпочинає серію прев'ю перед стартом чемпіонату світу-2026.

Група А – дуже рівний квартет без очевидного фаворита.

Найкращі часи всіх чотирьох збірних у минулому, проте Сон Хин Мін все ще в строю, а у Чехії та Мексики підібралися дуже рівні, бойовиті, гарно зіграні склади.

Розгроми? Навіть не мрійте.

У цій групі нас чекають виснажливі фізичні протистоянні, де усе вирішать деталі.

***

Збірна Мексики

Хто такі?

Гегемон футболу у Північній Америці.

Звісно, у США більше грошей, і американці привозять підстаркуватих зірок з Європи, але пристрасть, якість гри, талант у мексиканців на іншому рівні.

З 2010-го "Ель Трі" – себто, Триколірні – виграли 5 із 8 Золотих Кубків КОНКАКАФ.

Титули й медалі збірної Мексики

На чемпіонатах світу ця збірна дуже стабільна – у 1994-2018 Мексика вибувала на стадії 1/8 фіналу.

Її найкращий результат на Мундіалях – чвертьфінали на домашніх турнірах у 1970 та 1986.

Важливий момент: у Мексики пристойна внутрішня ліга, тож історично більшість збірників виступають у себе вдома. Сучасне покоління таке ж. При тому якщо порівнювати його із минулими, то у часи Уго Санчеса, Куатемока Бланко, Рафаеля Маркеса "Ель Трі" були яскравішими. Зараз спостерігається якщо не занепад, то певний застій.

Як вийшли на ЧС-2026?

Як країна-господарка разом зі США та Канадою.

Гвадалахара, Монтерей та Мехіко приймуть матчі ЧС-2026.

"Ель Трі" усвідомлюють відповідальність. За останній рік команда провела аж 12 спарингів, причому в останніх 6 не програвала, зупинивши Бельгію (1:1) та Португалію (0:0).

Також Мексика виграла Золотий Кубок КОНКАКАФ минулого літа.

Про нестачу ігрового тонусу не йдеться; навпаки – здається, що збірна на доброму ходу.

Як грають?

В'язко, жорстко та агресивно у пресингу.

Це в минулі епохи Мексика любила по-бразильськи розігрувати м'яч, атакувати позиційно. Зараз все змінилося, і на ЧС-2026 вийде збірна оборонного плану, що обожнює контратаки.

"На чемпіонатах світу перемагають не ті, хто грають найкрасивіше, а ті, хто борються", – каже їхній тренер Хав'єр Агірре.

З цього вони й виходять.

Основна робоча схема – 4-3-3, проте вона може змінюватися на 4-2-3-1 і навіть 4-4-2 залежно від суперника. "Ель Трі" вміють адаптуватися.

У захисті лідер – це Хоан Васкес із Дженоа. У опорній зоні за всіма підчищає Ерік Ліра, тоді як Мора, Гутьєррес та Фідальго забезпечують рух між лініями, а Вега та Альварадо дають темп на флангах. Ветерану Раулю Хіменесу із Фулгема на вістрі залишається замикати, що він прекрасно вміє; за збірну вже забив 44 голи.

І, головне, у цій Мексиці усі безперервно біжать.

Хто тренер?

67-річний Хав'єр Агірре вже втретє очолює збірну Мексики, яку раніше тренував на ЧС-2002 та ЧС-2010.

Це неспроста – у нього величезний авторитет.

Агірре-бо досяг успіху в Європі. Він довго тренував Осасуну, Атлетико, Мальорку, Сарагосу, Еспаньйол, Леганес, і любителі Ла Ліги знають його сухий, прямий стиль футболу.

"Ви повинні навчитися страждати. Бути стійкими та незручними для всіх, хто з нами зустрінеться", – ось його перші слова гравцям "Ель Трі".

"Cuando vi el calendario, pensé 'ESTÁ DE PECHITO PARA NO DEJARLA IR'. Eso le estoy diciendo a mis jugadores.



Inglaterra fue campeón de local Y NUNCA MÁS. Jugar en casa no tiene precio".



І, до речі, за кров'ю він баск, як зараз модно. Батьки Хав'єра втекли з Більбао від військ Франко наприкінці 1930-х та поселилися в Мексиці.

Орієнтовний склад

Ви бачите його на скріні.

І, так – він міг бути сильнішим, якби не розрив хрестів у "мозку" півзахисту Марселя Руїса, а також м'язові травми у опорника Едсона Альвареса, центрфорварда Санті Хіменеса, вінгера Сесара Уерти, фулбека Хуліана Араухо.

До всього, 17-річний Мора – вундеркінд і головна надія країни – теж підходить до турніру не до кінця здоровим.

Орієнтовний склад Мексики на ЧС-2026

One to watch

40- річний Гільєрмо Очоа вже давно не грав на топрівні, але травма основного кіпера Мексики Луїса Малагона відкрила йому дорогу на Мундіаль.

Шостий Мундіаль в його кар'єрі, уявляєте? Він розпочав ще у Німеччині в 2006-му!

Нинішня форма ветерана вже не для основи, але деякий час він точно отримає – надто вже люблять його трибуни по обидва боки океану. Неймовірно самобутній, харизматичний тип.

Mexican legend Guillermo Ochoa is substituted on as he prepares to feature in a record SIXTH FIFA World Cup! 🇲🇽



First named in the Mexican World Cup squad in 2006. Still selected for his country 20 years later aged 40! 👏



Watch #MEXvAUS live and exclusive on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/NJ3LYlIMwL — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) May 31, 2026

Бонус

Рафа Маркес забиває на третьому поспіль Мундіалі у 2014-му в Бразилії. Єдиний такий мексиканець в історії.

Прогноз Чемпіона

З групи вийдуть, але вилетять у 1/8 фіналу, як майже завжди.

Збірна Південної Африки

Хто такі?

Все складно.

У 1961-92 команда ПАР була відсторонена ФІФА від змагань через режим апартеїду в країні.

Лише після вільних виборів та перемоги на них Нельсона Мандели ПАР з'явилася на футбольній мапі – причому одразу тріумфально. "Бафана-бафана" – "Хлопці" на зулуській – виграли КАН-1996.

Тоді здавалося, що ПАР стане серйозним гравцем на світовій арені, проте на ділі кращих футболістів за Лукаса Радебе, Марка Фіша, Доктора Кумало країна так і не виховала.

Футбол у ПАР замкнувся в собі; найбільші таланти не покидають місцеву лігу, де непогано платять – може, в цьому справа.

Титули й медалі збірної ПАР

І навіть право провести ЧС-2010 не стало поштовхом.

Кваліфікація на ЧС-2026 є для ПАР першою вдалою з ЧС-2002.

Як вийшли на ЧС-2026?

Це було на диво впевнено.

У групі ПАР також виступали Зімбабве, Руанда, Лесото, Бенін та Нігерія, яку всі вважали фаворитом. На ділі ж "Суперорли" облажалися майже з усіма аутсайдерами.

ПАР не здолала Нігерію в очних матчах, двічі зігравши внічию 1:1.

Натомість команда Уго Брооса була акуратнішою в матчах проти маленьких збірних.

Єдиний раз "Бафана-Бафана" наламала дров у Лесото, коли за рахунку 2:0 випустила на поле дискваліфікованого за перебір карток Тебохо Мокоену, отримавши технічну поразку. Втім, навіть так ПАР все одно обійшла Нігерію на 1 очко.

Як грають?

Стандартний набір андердога – оборона, стандарти, контратаки.

Першим номером ПАР грає хіба що проти суперників рівня Лесото, тож на ЧС очікувати від них шоу не варто. Вони добре знають свій рівень.

"Нам треба грати проти таких збірних. Ми багато навчимося впродовж турніру, багато побачимо. У футболі все можливо. Ми їдемо боротися", – визнає Броос.

Його робоча схема гри – 4-3-3.

Ключова постать на воротах – це Ронвен Вільямс, найбільш майстер з відбиття пенальті на Чорному континенті.

У центрі поля головна роль у Тебохо Мокоени – технічного центрхава, який виконує всі стандарти і загалом веде гру.

У нападі фани моляться на 21-річного технаря-вінгера Релебохіле Мофокенга, проте той надто вже нестабільний. А от Лайл Фостер із Бернлі водитися не вміє, зате і момент знайде, і на команду попрацює.

Хто тренер?

74-річний бельгієць Уго Броос тренує збірну ПАР з 2021-го.

🗣️ Hugo Broos on fans jeering Lyle Foster:



Вдома він приводив до трофеїв Брюгге й Андерлехт, але якоїсь великої слави не зажив. А от в Африці його оцінили одразу ж після тріумфу на КАН-2017 з Камеруном.

Нинішній ренесанс Південної Африки, стабільні виходи на топтурніри та 3-тє місце на КАН-2023 преса пов'язує насамперед з ним. Для гравців Броос – ніби батько.

"При мені Бафана пройшла шлях від пустих трибун до повних арен. Люди знову полюбили збірну і приходять нас підтримати", – Уго має право собою пишатися. На схилі літ він виконує чудову роботу.

Орієнтовний склад

Збірна ПАР навіть більше за Мексику покладається на гравців національного чемпіонату.

Їхній базовий клуб Мамелоді Сандаунс недавно виграв Лігу чемпіонів Африки, тож вони не геть безнадійні.

Із втрат – основна пара центрбеків Мамелоді Грант Кекана – Мотобі Мвала вибула ну дуже невчасно. Також під питанням 36-річний плеймейкер Темба Зване – єдиний у цій команді, хто за креативом хоч трохи нагадує легендарного Кумало.

Орієнтовний склад збірної ПАР

One to watch

Воротар Мамелоді Ронвен Вільямс став знаменитим після КАН-2023, де відбив 4 з 5 пенальті у післяматчевій серії з Кабо-Верде.

Ми, європейці, дивувалися, проте в Африці навіть не моргнули оком – виявляється, він відбиває 25-30% пенальті впродовж кар'єри. Феноменальна реакція.

Чому він досі не в Європі? 34 роки, і в ПАР він заробляє мільйон євро на рік.

ЧС-2026 – останній шанс для нас глянути на Вільямса в праймі.

Бонус

Сіфіве Тшабалала забиває шикарний перший гол ЧС-2010.

Прогноз Чемпіона

Останнє місце в групі, але боротьбу в 1-2 матчах нав'яжуть.

Збірна Південної Кореї

Хто такі?

Один з грандів Азії. З 1986-го корейці не пропустили жодного Мундіалю.

Їхній зірковий час – домашній ЧС-2002, де "Тигри" дійшли до півфіналу, але не обійшлося без допомоги суддів, що зіпсувало враження; особливо для фанів Іспанії.

Загалом-то по життю успіхом для корейців вважається вихід з групи – і на ЧС-2022 їм це вдалося.

На Кубках Азії Корея постійно неподалік трофею, але його не піднімає. У вирішальний момент Японія, Австралія, Іран постійно сильніші.

Титули й медалі збірної Південної Кореї

При тому Країна Ранкової Свіжості подарувала футболу двох знаних майстрів – Пак Джи Суна та Сон Хин Міна, а основа збірної виступає у Англії, Німеччині, Туреччині, Франції, що дозволяє їй на рівних грати з європейськими середняками.

Як вийшли на ЧС-2026?

Легко і невимушено.

У 3-му раунді в групі з Китаєм, Таїландом та Сингапуром "Тигри" набрали 16 очок з 18 можливих. Різниця голів склала 20:1.

У останньому, 4-му раунді відбору гралося трохи складніше, але корейці знову здолали всіх у групі – Оман, Кувейт, Палестину, Ірак та Йорданію.

Жодних несподіванок ані в таблиці, ані на полі. Як і очікувалось, найкращим бомбардиром Кореї став Сон Хин Мін (10 голів), а найкращим асистентом – Лі Кан Ин (6 асистів). Зірки рішають.

Як грають?

Самовіддано, технічно та з акцентом на флангах.

Корея починала відбір на ЧС-2026 із чотирма захисниками, а завершила з трьома, що у Сеулі багато хто вважає помилкою, бо яскравих вінгерів не вистачає.

Тренер Хон Мен Бо захищається:

"Важко покладатися лише на одну схему. Після 1-го туру ми матимемо 6 днів. Ми оцінимо наступного суперника і адаптуємо схему під нього".

На папері у корейців є якість хавбека ПСЖ Лі Кан Ина, щоб пробивати глибоку оборону ПАР, та міць стопера Баварії Кім Мін Чже, аби зупиняти агресивну атаку Чехії. Ба більше, склад у Кореї рівний, без "лівих" персонажів.

Але є й біда – травми. Усі найкращі – і Сон, і Лі, і Кім, Хван Ін Бом з Феєнорда підходять до Мундіалю з мікропошкодженнями.

Лікарі й масажисти теж повинні стати героями Кореї, аби вона повторила 2022-й та вийшла до омріяної 1/8 фіналу.

Хто тренер?

57-річний Хон Мен Бо – один з головних корейських футбольних авторитетів. 136 матчів та 10 голів за збірну, чудова гра на ЧС-2002.

🚨 | Korea 🇰🇷 to Stick w/ Back Three



KNT boss Hong Myung-bo hinted before training today that he will keep the back 3 formation against Trinidad and Tobago 🇹🇹



Вперше Хону довірили тренувати Корею перед ЧС-2014 – і його спіткав крах; 0 перемог в групі.

Проте Хон не здався – набирався досвіду в клубах, двічі виграв чемпіонат Кореї з Ульсаном, і от коли Юрген Клінсманн розсварився з роздягальнею та вибув з Кубка Азії-2024 від Йорданії, кореєць знову був тут як тут.

За характером він реаліст, тож не чекайте з табору "Тигрів" гучних заголовків:

"Наша мета – вийти до 1 /16 фіналу. А далі – не знаю. Може статися все, що завгодно".

Орієнтовний склад

Без розкоші, але гідно. Тут гравці Аустрії, Гладбаха, Майнца, Вулвз, Селтіка тощо.

Єдиний основний виконавець, що точно не зіграє через травму – центрбек Санфрече Хіросіми Кім Джу Сон.

Що ж до решти, то, знову-таки, корейці сподіваються на лікарів та фарт.

One to watch

33- річний Сон Хин Мін – ідол покоління корейців; автор 54 голів за збірну та 173 голів за Тоттенгем.

Авжеж, він вже не той, що був 4 роки тому в Катарі, проте й списувати Сона зарано. За Гелаксі він віддав 16 асистів у 21 матчі цього сезону.

На "останній танець" легенди точно варто подивитися. Тим паче, у збірній він грає центрфорварда, що Сону на руку; швидкість ривка не так важлива.

Бонус

Ан Джон Хван вибиває Італію з ЧС-2002. За цей гол його без жартів вигнала Перуджа.

Прогноз Чемпіона

Вийдуть з групи з 3 місця, вилетять в 1/16 фіналу.

Збірна Чехії

Хто такі?

Нащадки величної збірної Чехословаччини – переможця Євро-1976; фіналіста чемпіонатів світу 1934 та 1962 років.

Вже як Чехія вони боролися за трофей у 1996-му, проте покоління Павела Недведа, Карела Поборського, Патріка Бергера, Владіміра Шміцера у фіналі Євро капітулювало перед німцями.

Що було далі? Та хто знає, але рівень чеського футболу почав падати, збірна ослабнула, і після відходу Томаша Росіцького у ній не залишилося гравців екстракласу.

Єдина медаль збірної Чехії на великих турнірах

Нинішня Чехія – типовий східноєвропейський середняк, що не претендує на трофей і приїздить на великі турніри з єдиною реалістичною метою – вийти з групи.

Як вийшли на ЧС-2026?

З великими труднощами і на старій традиції.

У групі Чехія виступила так, як і очікували – пропустила на 1-ше місце фаворита Хорватію, але обійшла Фарери, Чорногорію та Гібралтар.

Головне почалося в стиках, де чехи виграли дві поспіль серії пенальті – спочатку в Ірландії, а тоді ще й у Данії.

Як вони це зробили?! Але насправді нічого дивного. Ще з чехословацької епохи місцева збірна ніколи (!) не програвала серій пенальті, утримуючи світовий рекорд. Десь логічно, що саме у такому місці народився Антонін Паненка та виконав свій удар.

Як грають?

В'язко, жорстко, багато контратакують і подають.

Склад у чехів досвідчений, добре зіграний; більшість знайомі ще по виступах за празьку Славію 5-7 років тому.

Найяскравіший захисник – Ладіслав Крейчі з Вулвз; він атакує навіть ефективніше, ніж обороняється 1 в 1.

У центрі поля лідер – Томаш Соучек із Вест Гема. Його фішка – блискуча гра головою при подачах.

У нападі – класична зв'язка "великий-малий". Таранний Патрік Шик забив 22 голи в сезоні за Баєр, тоді як "раумдойтер" Павел Шульц видав 15+10 за Ліон.

Мабуть, індивідуально це наймайстерніша команда квартету, проте на заваді їй може стати нестача енергії. У Америці під час ЧС прогнозують люту спеку, а більшості лідерів чехів вже перевалило за 30.

Хто тренер?

74-річний Мирослав Коубек став би найстаршим наставником на ЧС-2026, якби Кюрасао не повернуло Діка Адвоката.

Дивовижна доля! До 50 років Коубек працював страховим агентом і тренував хіба що команди нижчих дивізіонів.

Усе змінило чемпіонство Вікторії Пльзень у 2015-му.

Зараз Коубек – улюбленець Чехії. Він вміє вдало пожартувати з пресою, дає результат з обмеженими ресурсами і його поважають гравці. Попри солідні 74 років, саме зараз пан Мирослав перебуває у розквіті кар'єри.

Орієнтовний склад

Пишуть, що Крейчі їде на турнір з травмою, але загалом-то всі найсильніші у Чехії в строю. Одужав навіть Адам Гложек, що пропустив майже весь сезон у Хоффенхаймі.

Ну, і не бійтеся 5 захисників – фулбеки чехів грають високо, тож по ходу матчів схема постійно мінятиметься на атакувальну 3-5-2.

Орієнтовний склад збірної Чехії на ЧС-2026

One to watch

Патрік Шик – персонаж, який не раз показав себе у збірній; навіть з центру поля забивав. Нікого він вже не здивує.

А от Павел Шульц – ще й як може.

Дуже цікавий гравець – здатен приносити користь на флангах, під нападником, навіть на вістрі. Такий собі Томас Мюллер нового покоління.

"Його гра не є технічно блискучою, зате він дуже ефективний, працює на команду і може грати будь-де", – говорив про нього в Ліоні Паулу Фонсека, і цього ж чекаємо від Шульца на ЧС.

Бонус

Томаш Росіцький приносить Чехії її єдину (!) наразі перемогу на чемпіонатах світу. Було це у 2006-му проти США.

Прогноз Чемпіона

Вийдуть з групи, дійдуть до 1/16 фіналу.

