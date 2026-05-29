Найменш відомий футболіст ЧС-2026 прокинувся суперзіркою: за добу він набрав мільйон підписників

Перед стартом чемпіонату світу-2026 справжньою сенсацією соцмереж став футболіст збірної Нової Зеландії Тім Пейн.

Усе почалося з аргентинського блогера Scarso, який вирішив знайти "найменш відомого футболіста" серед учасників мундіалю, який має соцмережі.

Його вибір зупинився саме на Тімі Пейні – гравцеві збірної Нової Зеландії, у якого було лише 4700 підписників, а найпопулярніші фото ледве набирали по 200 лайків.

An Argentinian influencer decided to focus on an unknown player at the World Cup and chose Tim Payne.



He rallied Latin America to back the Kiwi.🇳🇿



Tim Payne has soared from 5k followers, to that of 3x of Chris Wood’s following.



The power of Social Media… and Latin America! pic.twitter.com/YvUEJqbcpT — Kiwis In Football (@KiwisInFootball) May 27, 2026

Після цього блогер закликав людей підписатися на футболіста, підтримати його перед чемпіонатом світу та показати, що футбол – це більше, ніж лише зірки топклубів. І сталося щось неймовірне.

Усього за одну добу сторінка Тіма вибухнула популярністю: кількість його підписників зросла з менш ніж 5000 до понад мільйона.

Сам футболіст спершу навіть не зрозумів, що відбувається, адже його телефон буквально засипало повідомленнями з усього світу.

Згодом Пейн записав відео іспанською мовою, подякувавши фанатам.

"Muchas gracias", — сказав новозеландець у ролику, який ще більше розчулив футбольну спільноту.

Тепер його наліпка та картка в альбомі ЧС від Panini уже стала справжнім колекційним артефактом, а фанати жартують: якщо Тім Пейн заб'є на мундіалі, інтернет просто вибухне.

Нагадаємо, з 11 червня до 19 липня відбудеться 23-й чемпіонат світу з футболу. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.

