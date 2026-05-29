Найменш відомий футболіст ЧС-2026 прокинувся суперзіркою: за добу він набрав мільйон підписників
Перед стартом чемпіонату світу-2026 справжньою сенсацією соцмереж став футболіст збірної Нової Зеландії Тім Пейн.
Усе почалося з аргентинського блогера Scarso, який вирішив знайти "найменш відомого футболіста" серед учасників мундіалю, який має соцмережі.
Його вибір зупинився саме на Тімі Пейні – гравцеві збірної Нової Зеландії, у якого було лише 4700 підписників, а найпопулярніші фото ледве набирали по 200 лайків.
Після цього блогер закликав людей підписатися на футболіста, підтримати його перед чемпіонатом світу та показати, що футбол – це більше, ніж лише зірки топклубів. І сталося щось неймовірне.
Усього за одну добу сторінка Тіма вибухнула популярністю: кількість його підписників зросла з менш ніж 5000 до понад мільйона.
Сам футболіст спершу навіть не зрозумів, що відбувається, адже його телефон буквально засипало повідомленнями з усього світу.
Згодом Пейн записав відео іспанською мовою, подякувавши фанатам.
"Muchas gracias", — сказав новозеландець у ролику, який ще більше розчулив футбольну спільноту.
Тепер його наліпка та картка в альбомі ЧС від Panini уже стала справжнім колекційним артефактом, а фанати жартують: якщо Тім Пейн заб'є на мундіалі, інтернет просто вибухне.
Нагадаємо, з 11 червня до 19 липня відбудеться 23-й чемпіонат світу з футболу. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.
Усе про ЧС-2026, а саме розклад, трансляції та результати матчів, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.