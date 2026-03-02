Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірна Ірану може пропустити чемпіонат світу в США після смерті аятоли Хаменеї

Руслан Травкін — 2 березня 2026, 04:16
Збірна Ірану може пропустити чемпіонат світу в США після смерті аятоли Хаменеї
teammellifootball

Президент Федерації футболу Ірану заявив, що не знає, чи зможе національна збірна грати матчі чемпіонату світу у Сполучених Штатах після атаки на його країну з боку США та Ізраїлю.

Його слова наводить AP News.

"Безумовно те, що після цього нападу ми не можемо очікувати, що з надією дивитимемося на Чемпіонат світу", – сказав Мехді Тадж спортивному порталу Varzesh3.

Американо-ізраїльські авіаудари по Ірану продовжилися другий день поспіль у неділю після смерті Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Іран потрапив до групи G на чемпіонаті світу та має зіграти в Інглвуді, Каліфорнія, проти Нової Зеландії 15 червня та Бельгії 21 червня. В останньому турі групового етапу іранці зіграють проти Єгипту в Сіетлі 26 червня. 

збірна Ірану чемпіонат світу

чемпіонат світу

Подарунок від LEGO: Мессі похизувався другим Кубком світу у своїй колекції
Вирішальним став гол за 8 секунд до кінця: визначився переможець молодіжного ЧС
9 шайб на дві команди: Канада і Фінляндія визначили бронзового призера молодіжного ЧС
Канада пішла ва-банк і вибула: визначилися фіналісти молодіжного чемпіонату світу
Фінляндія взяла реванш у США, Канада не помітила Словаччину: визначилися півфіналісти молодіжного чемпіонату світу

Останні новини