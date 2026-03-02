Збірна Ірану може пропустити чемпіонат світу в США після смерті аятоли Хаменеї

Президент Федерації футболу Ірану заявив, що не знає, чи зможе національна збірна грати матчі чемпіонату світу у Сполучених Штатах після атаки на його країну з боку США та Ізраїлю.

Його слова наводить AP News.

"Безумовно те, що після цього нападу ми не можемо очікувати, що з надією дивитимемося на Чемпіонат світу", – сказав Мехді Тадж спортивному порталу Varzesh3.

Американо-ізраїльські авіаудари по Ірану продовжилися другий день поспіль у неділю після смерті Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Іран потрапив до групи G на чемпіонаті світу та має зіграти в Інглвуді, Каліфорнія, проти Нової Зеландії 15 червня та Бельгії 21 червня. В останньому турі групового етапу іранці зіграють проти Єгипту в Сіетлі 26 червня.