Прев'ю ЧС-2026. Група C. Анчелотті на чолі Бразилії, міцні Марокко та Шотландія, сенсаційна збірна Гаїті

"Чемпіон" продовжує серію прев'ю напередодні чемпіонату світу 2026 року й на черзі група C, де зіграють Шотландія, Бразилія, Гаїті та Марокко.

У цьому квартеті виділяються явний фаворит та аутсайдер. Також є два міцні середняки, з якими точно варто рахуватись і звернути на них увагу.

Збірна Бразилії

Хто такі?

"Селесао" – абсолютні рекордсмени планети, які п'ять разів тріумфували на світовій першості. Щоправда, востаннє бразильці здобували омріяний кубок ще у далекому 2002 році.

Така тривала засуха сильно тисне на команду. На рівні Південної Америки вони також мають колосальну історію успіху, хоча останні роки Копа Америка складається для них не найкращим чином.

Для бразильців цей Мундіаль стане 23-м в історії – вони залишаються єдиною збірною на планеті, яка не пропустила жодного чемпіонату світу. Стабільний статус одного з головних фаворитів зобов'язує команду думати виключно про "золото".

Як вийшли на ЧС-2026?

Кваліфікація у КОНМЕБОЛ видалась для Бразилії незвично важкою та турбулентною. Команда чергувала яскраві перемоги з відвертими провалами та втратами очок.

Завдяки розширенню квоти турніру "селесао" спокійно фінішували в першій шістці й отримали пряму путівку на Мундіаль, проте посіли неприпустимо низьке для свого статусу підсумкове п'яте місце. Вони у 18 матчах набрали 28 очок, пропустивши вперед Аргентину, Еквадор, Колумбію та Уругвай.

Як грають?

Бразилія намагається балансувати між класичним карнавальним "Joga Bonito" та суворим європейським прагматизмом. "Селесао" контролюють хід матчів через позиційну атаку, але найбільшу загрозу несуть завдяки індивідуальній майстерності та шаленій швидкості вінгерів на флангах.

Тренерський штаб вимагає від команди жорсткої дисципліни під час втрати м'яча та швидкого переходу в середній блок оборони. Останні поєдинки перед турніром демонструють, що захисна фаза гри все ще викликає чимало питань.

Головні зірки команди

У "селесао" традиційно виділяється лінія атаки, де завжди вистачало дуже технічних гравців, які роблять різницю на полі. Якщо обирати когось одного, то варто назвати зірку Реала Вінісіуса Жуніора, який після невдалого клубного сезону матиме подвійну мотивацію завершити кампанію-2025/26 на позитивній ноті.

Також у команду повернувся легендарний Неймар, для якого це останній шанс стати чемпіоном світу. Величезною загрозою для суперників має стати вінгер Барселони Рафінья, а ще є Матеус Кунья з Манчестер Юнайтед, тож із таким ростером бразильці безперечно здатні робити магію на полі.

Хто тренер?

Легендарний наставник Карло Анчелотті після надуспішної клубної кар'єри нарешті здійснив свою давню мрію та очолив національну збірну перед великим турніром. Ставши єдиним тренером, який вигравав усі п'ять чемпіонатів Європи та купу кубків Ліги чемпіонів, Карло приніс у табір бразильців спокій, авторитет та вміння витискати максимум із зіркових его.

Напередодні початку світової першості він заявив, що ставить перед підопічними найамбітнішу ціль. Італієць підкреслив, що збірна Бразилії не зобов'язана тріумфувати на турнірі, але зробить усе для перемоги:

"Спробувати – це наш обов'язок. Але ніхто не має обов'язку перемагати. Хто взагалі у футболі зобов'язаний вигравати? Цього обов'язку немає навіть у тих, хто вважає себе найкращим. Може статися надто багато речей, які здатні миттєво змінити кінцевий результат. Я тренував мадридський Реал упродовж шести років і не виграв шість Ліг чемпіонів – я здобув три. Через моє минуле від мене чекають лише трофея, і це величезна мотивація та водночас колосальна відповідальність. Але я сподіваюся, що країна палко підтримуватиме команду на цьому шляху, адже для нас це найголовніше".

Орієнтований склад

Аліссон – Алекс Сандро, Габріел, Маркіньйос, Даніло – Каземіро, Бруно Гімараес, Лукас Пакета – Вінісіус Жуніор, Матеус Кунья, Рафінья.

Прогноз Чемпіона

Бразилія виграє свою групу та дійде врешті-решт до чвертьфіналу.

Збірна Марокко

Хто такі?

"Атлаські леви" шокували футбольний світ на минулому ЧС-2022, ставши першою африканською збірною, яка дійшла до півфіналу на турнірах цього рівня. Вони є триразовими тріумфаторами Чемпіонату африканських націй і наразі вважаються однією з найсильніших та найстабільніших команд свого континенту.

Для Марокко це вже сьомий чемпіонат світу загалом і третій поспіль, що підкреслює золоту епоху цієї генерації футболістів. Тепер від них чекають не просто сенсацій, а підтвердження статусу топової збірної, яка входить у десятку найкращих у рейтингу ФІФА.

Як вийшли на ЧС-2026?

Марокканці катком пройшлися своєю кваліфікаційною групою в Африці (CAF). Команда достроково забезпечила собі першу сходинку у групі, розгромивши у вирішальному поєдинку відбору збірну Нігеру з рахунком 5:0.

Це дозволило "атлаським левам" першими на континенті забронювати квитки до Північної Америки. Вони загалом виграли всі вісім матчів із загальним балансом голів 22:2.

Як грають?

Марокко – це зразок залізобетонної оборони та блискавичних випадів після відбору. Африканці будують гру від компактного низького блоку, де кожен гравець чітко знає свою позицію.

Вони свідомо віддають м'яч супернику, змушуючи його помилятися, після чого задіюють реактивні фланги, де робиться ставка на дриблінг та ізоляції. Новий тренерський штаб намагається зберегти цей баланс, додавши трохи більше контролю в центрі поля.

Головні зірки команди

Ашраф Хакімі із ПСЖ залишається головним мотором і лідером команди. Він є капітаном, який традиційно домінує на правому фланзі.

Варто також відзначити його вчинок поза футбольним полем, яким фулбек відзначився після фіналу Кубку Африки. Марокко присудили технічну перемогу через те, що гравці Сенегалу залишили поле після суперечливого суддівського рішення, хоча потім ті повернулись і врешті-решт тріумфували.

Він відмовився приймати кабінетне чемпіонство. За це гравець отримав велику повагу від футбольної спільноти.

"Моя мама сказала мені, щоб я відмовився від трофея Кубку Африки. Я офіційно відмовляюсь від нього та сподіваюсь, що мої партнери зроблять так само. Ми мали шанс виграти його, але не змогли. Це футбол – іноді ти виграєш, іноді програєш. Сенегал чесно переміг нас і заслужив перемогу. Було б нечесно руйнувати їхню радість після того, скільки важкої роботи вони зробили. Я поважаю рішення Конфедерації африканського футболу, але я офіційно відмовляюсь від трофея. Я не виграв Кубок Африки. Ще раз вітаю Сенегал", – сказав Хакімі.

У півзахисті за креатив відповідає Браїм Діас з мадридського Реала, який свого часу обрав Марокко замість Іспанії, а за надійність на лінії воріт – досвідчений Яссін Буну. Бомбардирські ж функції виконує Аюб Ель-Каабі, який має у своєму активі понад 30 голів у складі збірної.

Хто тренер?

Незадовго до турніру Валід Реграгі несподівано залишив посаду головного тренера, а збірну очолив Мохамед Уахбі. Новий наставник добре знає структуру місцевого футболу, адже тривалий час працював із молодіжними збірними Марокко.

Для нього цей турнір – величезний виклик, де потрібно втримати планку, підняту його попередником. Після своєї презентації він заявив, що готовий до цього:

"Моя мета – примножити здобутки та дати можливість марокканській збірній продовжувати сяяти в майбутньому. Марокко має солідний фундамент, здатний конкурувати з найбільшими командами на головних світових аренах, зокрема, на майбутньому ЧС-2026".

Орієнтований склад

Буну – Мазрауї, Діоп, Агерд, Хакімі – Амрабат, Унаї, Ель-Айнауї – Еззальзулі, Ель-Каабі, Діас.

Прогноз Чемпіона

Марокканці зможуть вийти зі свого квартету із другого місця у плейоф і подолають там перший раунд. Припинять свій шлях у турнірі після 1/8 фіналу.

Збірна Шотландії

Хто такі?

"Тартанова армія" – одна з найстаріших збірних світу, яка тривалий час перебувала в тіні європейського футболу. Шотландці не можуть похизуватися трофеями, але завжди славилися своїм бійцівським характером.

Вони стабільно виходили на Мундіалі у другій половині ХХ століття, але після 1998 року потрапили у тривалу кризу. Для Шотландії цей вихід на ЧС став першим за останні 28 років.

Наразі країна переживає справжній футбольний ренесанс. Уболівальники мріють, щоб їхня національна команда нарешті вперше в історії подолала груповий етап.

Як вийшли на ЧС-2026?

Шотландія здійснила справжній подвиг у європейській кваліфікації. У вирішальній стадії відбору вони вели запеклу боротьбу з Данією.

Фінальна крапка була поставлена в очному протистоянні. Британцям потрібна була виключно перемога для здобуття прямої путівки на турнір.

І вони змогли її буквально вигризти вдома перед рідними фанатами, забивши два голи вже в компенсований час, завдяки яким перемогли з рахунком 4:2. Шотландці посіли перше місце у своїй групі, набравши 13 очок у шести поєдинках.

Як грають?

"Тартанова армія" сповідує класичний британський футбол, але адаптований під сучасні реалії. Здебільшого команда грає за схемою із трьома центральними захисниками, насичує центр поля й обороняється низьким або середнім блоком.

Шотландці надзвичайно небезпечні під час розіграшів стандартних положень. Вони полюбляють силовий тиск у штрафному майданчику суперника, завдяки чому часто досягають позитивного результату.

Головні зірки команди

Капітан шотландців Ендрю Робертсон із Ліверпуля є лідером та уособленням енергії на лівому фланзі. У центрі поля ключову роль відіграє Скотт Мактоміней, який перебрав на себе статус головної зірки команди.

Півзахисник Наполі регулярно забиває важливі голи за національну збірну та є дуже універсальним гравцем. Його тренерський штаб використовує періодично не тільки на рідній позиції, але може опускати в захист, а іноді – ближче до чужих воріт.

Також великі надії покладались на Біллі Гілмора. Проте він отримав важку травму в товариському матчі 30 травня, через що пропустить турнір.

Хто тренер?

Досвідчений Стів Кларк очолює збірну Шотландії із 2019 року. Саме з ним асоціюється перевтілення місцевої збірної у міцного середняка, якого варто остерігатись фаворитам.

Колишній асистент Жозе Моурінью в Челсі зумів згуртувати футболістів, вивів їх на два чемпіонати Європи, а тепер і на довгоочікуваний Мундіаль. Його поважають за тактичну гнучкість і вміння ставити командну дисципліну вище за індивідуалізм.

Перед початком турніру він проголосив амбітну ціль. Фахівець хоче вперше в історії вивести Шотландію у плейоф світової першості:

"Усі вказуватимуть на гру проти Бразилії, але найважливішим матчем є перший – проти Гаїті. Ми повинні зосередитися на першому поєдинку, а потім на наступному. На нас чекають важкі битви, три складні суперники. Сподіваюся, ми зможемо зробити те, чого раніше не вдавалося жодній шотландській команді – вийти із групи у раунд плейоф".

Орієнтований склад

Ганн – Робертсон, Тірні, Гендрі, Суттар, Ралстон – Маклін, Макгрегор, Мактоміней, Макгінн – Адамс.

Прогноз Чемпіона

Британці мають вперше в історії вийти із групи у плейоф, посівши третє місце у квартеті. Проте там не подолають перший раунд і припинять свій шлях у турнірі після 1/16 фіналу.

Збірна Гаїті

Хто такі?

"Ле Гренадьє" є головною несподіванкою цього квартету та одним із головних андердогів усього турніру. Острівна збірна ніколи не хапала зірок з неба в КОНКАКАФ, хоча одного разу, у далекому 1973 році, ставала чемпіоном націй конфедерації.

Для Гаїті майбутній Мундіаль стане лише другим в історії. Вперше вони грали на чемпіонаті світу-1974, де програли всі матчі із загальним балансом голів 2:14.

Повернення на світову арену через 52 роки – це вже грандіозне свято для країни. Фанати не мають завищених очікувань, а кожне набране очко або бодай забити й м'яч будуть приводом для національної гордості.

Як вийшли на ЧС-2026?

Гаїтяни на повну скористалися відсутністю у відборі трьох гігантів (США, Мексики та Канади), які отримали прямі путівки на турнір у статусі господарів. Вони впевнено подолали перші стадії відбору КОНКАКАФ, а вирішальною стала гра з Нікарагуа в останньому турі третього етапу.

Збірна Гаїті здобула перемогу з рахунком 2:0, а в паралельному матчі зустрічались Гондурас і Коста-Рика. Вони розписали нічию, що й дозволило "Ле Гренадьє" отримати історичну путівку на світову першість.

Як грають?

Команда грає низьким блоком в обороні, адже в більшості матчів є аутсайдером. Тренерський штаб робить ставку на контратаки та індивідуальну швидкість.

Особливість цієї збірної – величезна роль діаспори. Більшість футболістів народилися або виросли у Франції, Канаді чи США, але вирішили представляти історичну батьківщину.

Саме завдяки цьому Гаїті зараз має найбільш конкурентну збірну за останні десятиліття. При цьому у відборі через не найсильнішу опозицію "Ле Гренадьє" продемонстрували, що можуть грати сміливо й агресивно в атаці.

Головні зірки команди

Головною надією Гаїті в атаці є потужний нападник Франдсді П'єрро. Він відомий своїми виступами на міжнародній арені та брав участь в усіх трьох єврокубкових турнірах.

Також виділяється креативний Дюкенс Назон. На двох вони забили майже 80 голів за "Ле Гренадьє".

Більшість інших футболістів грають у нижчих дивізіонах Франції, США або в екзотичних чемпіонатах. Саме командний дух є головною зброєю гаїтян.

Хто тренер?

Французький фахівець Себастьян Міньє очолив збірну Гаїті навесні 2024 року. До цього він мав великий досвід роботи в Африці, де тренував Кенію, Конго та Екваторіальну Гвінею.

53-річний тренер зміг організувати традиційно проблемну оборону Гаїті. Він додав команді європейської дисципліни, що й дало історичний результат.

Спеціаліст розуміє, що його команда є андердогом квартету. Проте він налаштований вкотре здивувати світ і здобути історичне досягнення:

"Першочерговим завданням, звісно, буде спроба здобути наше перше очко у фінальних частинах чемпіонатів світу. Але, знаючи своїх гравців, це було б надто слабкою мотивацією для них. Коли ти береш участь у такому турнірі, то прагнеш виступити гідно. У нашій новій дорожній карті є вихід до 1/16 фіналу".

Орієнтований склад

Пласід – Експеріанс, Дюверн, Аде, Аркус – Казімір, Беллегард, Жан-Жак, Етьєнн – П'єрро, Назон.

Прогноз Чемпіона

Підопічних Себастьяна Міньє не можна недооцінювати. Вони здатні нав'язати боротьбу більш іменитим суперникам, проте сенсації не зможуть створити – останнє місце у групі.