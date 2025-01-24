Новий виклик для Реброва: Руді Гарсія очолив збірну Бельгії

Що значить для національної команди України зміна тренера у збірній Бельгії? Якщо коротко, то проблеми…

Все ж, саме бельгійці будуть суперниками для підопічних Сергія Реброва у матчах за право виступати в елітному дивізіоні Ліги націй. Тож Чемпіон вирішив проаналізувати, як ці перестанови у таборі суперника вплинуть на двоматчеве протистояння.

Мінуси для збірної України

Деградація Бельгії Тедеско

На початку його команда була грізною. У стартових 14 матчах на чолі Бельгії Тедеско жодного разу не пізнав смаку поразки. Так, були нічиї проти Ірландії, Швеції, Австрії та Англії, та все ж… Його команда понад рік не поступалась. Але почалося Євро-2024.

Доменіко Тедеско RBFA

І одразу ж Бельгія сенсаційно програла Словаччині. Далі була вистраждана перемога над Румунією та скандальна нічия з Україною. На папері фаворити групи відверто затягували час у спробах вберегти рятівну нічию. Після гри лідер Бельгії Кевін де Брейне звинувачував журналістів у провокаціях, а футбол бельгійців не критикував хіба що сам Тедеско.

У підсумку збірна Бельгії зі скрипом вийшла в 1/8 фіналу, де програла непереконливій Франції.

Проблемна атака

За весь турнір Бельгія забила лише 2 м'ячі, обидва у матчі проти Румунії. Основний нападник команди Ромелу Лукаку був страхом більше для арбітрів (3 скасованих голи), ніж для захисників. А неймовірні цифри обіграшів у Жеремі Доку не несли серйозної загрози (16 вдалих, третє місце на турнірі).

Бельгія була 5-ю на всьому турнірі за відсотком володінь м’яча (55,0%), але за якістю створених моментів ділила 15-ту сходинку з Чехією. Кількість ударів також доволі низька, на рівні з Данією та трошки краще за показники України (13,3 проти 13).

Провал в Лізі націй

Після відверто невдалого Євро Бельгія мала можливість реабілітуватися в Лізі націй, проте цей турнір команда провела не краще. Кількість гольових моментів за матч була нижчою за показники України (13). І не тільки... Сан-Марино та Фарерські острови також діяли гостріше в атаці (11 гольових моментів проти 10 у Бельгії).

Доменіко Тедеско УАФ

За матч бельгійці били в середньому 14,8 разів, але з них лише 5 ударів летіли у ствір воріт. Загалом команда забила 6 голів, що також менше, ніж українці. Так, можна казати про рівень суперників, але є але.

Бельгія програла 4 (!) матчі з 6, забивши у цих чотирьох поєдинках лише 1 гол. Решта 5 – у матчах проти Італії (2:2) та Ізраїля (3:1). У підсумку команда посіла третє місце в групі з Італією та Францією, випередивши Ізраїль лише за різницею забитих та пропущених голів.

Тому так, цю кризову команду Україна могла б здолати. Що, власне, показав матч на Євро (найкращий для підопічних Реброва на думку багатьох експертів).

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Невідомий суперник

Зараз неможливо очікувати чогось конкретного від Бельгії, Навіть стосовно виклику гравців. З одного боку звільнення Тедеско відкрило шлях для повернення зіркового воротаря Реала Тібо Куртуа (він заявляв, що не гратиме за збірну за цього тренера).

З іншого, невідомо, чи захоче сам тренер викликати старих лідерів. Адже більшість з них вже пройшли свій пік. Де Брейне зараз 33 роки, Куртуа – 32, Лукаку – 31, Троссару – 30. Тож зміна поколінь може розпочатися в будь-який момент.

І не варто забувати, що у більшості випадків зміна тренера моментально покращує результати та якість гри (якщо футболістам, звісно, є що доводити).

Руді Гарсія

Цей тренер має одразу кілька пунктів у резюме, які викликають нервозність. Він чудово проявив себе в Ліллі, вигравши у 2011 році чемпіонат та кубок Франції. Двічі вигравав срібло Серії А з Ромою та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів з Ліоном в сезоні 2019/20. Але…

Руді Гарсія rbfa.be

Запрошення Руді Гарсії – єдиний позитив для збірної України

По-перше, трофеї Гарсії на чолі Лілля досі лишаються єдиними в його доробку. По друге, останній досвід у тренера був відверто невдалим.

Попередніми клубами Руді були Аль-Наср та Наполі. Із саудівського клубу його звільнили через конфлікт із Кріштіану Роналду, а в Неаполі він тотально провалився, провівши лише 16 матчів на чолі чинного на той момент чемпіона Італії (виграв 8 поєдинків).

Також у Гарсії немає досвіду роботи з національними командами. А на цьому обпікалися дуже часто, в тому числі й Україна. Все ж, клубний футбол та робота зі збірною – речі непорівнювані.

Стиль команд Руді Гарсії

Команди Руді Гарсії характеризуються прагненням до контролю м'яча, побудови гри через короткі передачі та активного використання флангів. Його стиль футболу базується на високому рівні технічної майстерності гравців та акценті на комбінаційній грі. Успішно реалізуючи цей підхід, команди Гарсії часто створюють моменти через швидкий рух м'яча та динамічні атаки.

Однак, не все ідеально в його футболі. Орієнтація на контроль м'яча й комбінації може призводити до уповільнення гри, особливо проти суперників, які глибоко захищаються та чекають на помилки. У таких ситуаціях бракує швидкості прийняття рішень і варіативності в атаці, що ускладнює прорив через оборону.

Тактична організація команд Гарсії на полі є сильною стороною, але іноді його прагнення до ідеального виконання плану може обмежувати творчість окремих гравців. Деякі футболісти, які звикли діяти інтуїтивно, можуть відчувати себе скуто в таких умовах.

Крім того, оборонна структура команд Гарсії не завжди стабільна під час швидких контратак. У матчах проти суперників, які використовують вертикальну гру, його підопічні часто стикаються з проблемами через високий захист і недостатню кількість гравців, що повертаються на свої позиції.

Руді Гарсія будує футбол із чіткими принципами та значними сильними сторонами, але для досягнення стабільного успіху йому потрібно адаптувати свій стиль до специфіки опонентів і вдосконалювати гру в обороні. Саме невдала гра в обороні може піти на користь збірній України, якій потрібен буде шанс на гол. Із футболістами збірної Бельгії він має з'явитися.

Скандали не зникнуть

У пізніх роботах Гарсія всюди мав конфлікти. В Марселі – з гравцями, в Ліоні – з фанами й Жуніньйо, в Аль-Насрі – з Роналду, в Наполі – з де Лаурентісом. І це також може зіграти важливу роль на користь України.

У будь-якому разі, сформувати однозначний висновок щодо цього рішення не вийде. Все стане зрозуміло лише після матчів, і лише тоді можна буде сказати, чи була ця зміна тренера вдалою для Бельгії.