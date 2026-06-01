Прев'ю ЧС-2026. Група В. 40-річний Джеко веде Боснію і Герцеговину, "золоте" покоління Канади та міцна Швейцарія

"Чемпіон" продовжує серію прев'ю напередодні чемпіонату світу 2026 року й на черзі група В, де зіграють Катар, Канада, Боснія і Герцеговина та Швейцарія.

У цьому квартеті зібрались різні за стилем, але схожі за рівнем команди, де лише одну збірну можна назвати аутсайдером. Втім, це чемпіонат світу, а тому до Катару теж потрібно ставитись дуже серйозно й недооцінка може дорого коштувати.

Збірна Канади

Хто такі?

"Кенакс" не можуть похизуватись великою кількістю триумфів у межах КОНКАКАФ як Мексика або США, але свої перемоги все ж мають – дві в Золотому кубку, три бронзи та дві медалі Ліги націй конфедерації – у 2023 та 2025 роках.

Для підопічних Джессі Марша майбутній мундіаль стане лише третім в історії – вперше це трапилось у далекому 1986 році й завершили тоді свій виступ канадці без очок та забитих м'ячів у матчах з СРСР, Францією та Угорщиною.

У 2022 році Канада знову здобула право виступити на ЧС, але знову залишилась без очок, але хоча б не поїхала додому без забитих м'ячів – їх було два.

Як вийшли на ЧС-2026?

Збірна Канади отримала своє місце на мундіалі як одна з країн-господарок турніру. Матчі першості прийматимуть Торонто та Ванкувер – саме у цих містах і зіграє команда Марша свої поєдинки групового етапу.

Як грають?

Джессі Марш ставить агресивний вертикальний футбол, від якого він вирішив не відмовлятись й у збірній Канади. "Червоні" високо пресингують суперників й дуже швидко переходять від оборони в атаку.

До того ж Канада не любить так звану "тікі-таку", спираючись на інтенсивний футбол та вибухові ривки флангових атакувальних гравців.

Головні зірки команди

Альфонсо Девіса можна вважати обличчям канадського футболу, але й без цього вибухового вінгера в команді є кому забивати – Джонатан Девіс після Лілля не може знайти себе у Ювентусі, але збірна – це зовсім інший футбол.

Також в команді є досвідчений Кайл Ларін, який перші пів року провів у невдалій оренді у Феєнорді, але другу частину сезону непогано виступав за Саутгемптон – 8+1 за 16 матчів.

Хто тренер?

Для 52-річного Джессі Марша робота з національною збірною – не новинка, адже саме на такому рівні він й починав свою тренерську кар'єру – асистував Бобу Бредлі у США.

Довгий час фахівець працював у системі Ред Булл – спочатку у США, потім у Німеччині й згодом в Австрії. Після короткочасного повернення до РБ Лейпциг, Марш очолював Лідс, але історія з "павичами" не склалась – тренера звільнили через рік після призначення, а сам клуб зміг таки зберегти місце в АПЛ.

Орієнтований склад

На чемпіонат світу у складі Канади поїхали усі найсильніші футболісти – і воротар Максим Крепо, який виступає за головну команду країни з 2015 року, і європейські зірки "кенакс".

На щастя для Марша товариські матчі підготовчого циклу проходять без травм, хоча й не завжи наставник застосовує найсильніших футболістів – проти Тунісу, наприклад, не грали Девіс та Ларін.

Прогноз Чемпіона

Вихід з другого місця та виліт з 1/16 фіналу.

Збірна Боснії і Герцеговини

Хто такі?

Команду можна вважати трохи нище рівнем за типового середняка – наче й очікується прорив, але щоразу БіГ чогось не вистачає.

Після розпаду Югославії боснійці грали лише на одному великому турнірі – це був чемпіонат світу 2014 року в Бразилії, куди команда потрапила завдяки першому місці у відбірковому циклі.

Втім, той мундіаль нічим добрим для Боснії і Герцеговини не завершився – після поразок від Нігерії та Аргентини тріумф над Іраном вже нічого не вирішував, а тому "жовто-сині" поїхали додому. Найкращі часи у футбольній історії країни були саме за часів Югославії: два срібла на чемпіонатах Європи (1960 та 1968) і перемога на Олімпійськиї іграх у Римі (1960).

Як вийшли на ЧС-2026?

Це були красиво та сенсаційно. Після другого місця у відбірковому циклі плейоф для БіГ розпочався з півфіналу проти Вельса – 1:1 в основний час та 4:2 у серії пенальті.

У фінальній битві за місце на світовій першості на підопічних Барбареза очікувала Італія, яка дуже хотіла перервати ганебну серію з пропущених чемпіонатів світу, але й тут в серії пенальті фарт був на боці боснійців – 4:1 й третій мундіаль поспіль без "Скуадри Адзурри".

Як грають?

"Дракони" віддають перевагу компактній грі в обороні, віддаючи переваги контратакувальним випадам в пошуках помилки від суперників.

Також Боснія і Герцеговина приділяє багато уваги стандартним положенням й верховій боротьбі – зокрема через навіс з флангу гол у ворота Італії забив Табакович, дозволивши перевести той самий переможний матч в овертайм.

Головна зірка

40-річний Едін Джеко продовжує дивувати футбольний світ топовими виступами як на національному, так і на клубному рівні. Форвард не просто їде на мундіаль, а везе туди збірну в статусі капітана команди. До того ж ексфорвард Манчестер Сіті та Інтера є рекордсменом БіГ за кількістю зіграних матчів та забитих м'ячів – 148 й 73 відповідно.

Другу частину сезону-2025/26 Джеко провів у Шальке, допомігши "гірникам" повернутись у Бундеслігу – на його рахунку 6+3 за системою "гол+пас" в 11 матчах за гельзенгірхенців.

Також серед впливових гравців відзначимо Сеада Колашинаца з Аталанти та Ніколу Василя – ексворотаря луганської Зорі, який зараз вкрай успішно виступає за Санкт-Паулі.

Хто тренер?

Футбольні вболівальники у віці 30+ мають пам'ятати Сергія Барбареза за його виступами у складі Баєра, Боруссії Дортмунд та Гамбурга, де й пройшли найкращі роки боснійця.

Цікаво, що робота з Боснією і Герцеговиною – перший тренерський досвід Барбареза, який отримав ліцензію УЄФА Про ще у 2011 році. Втім, колишній футболіст увесь цей проміжок часу не працював навіть помічником та не входив до жодного тренерського штабу.

Орієнтований склад

До Канади та США, де БіГ гратимуть матчі групового етапу, Сергій Барбарез повіз команду без втрат. Проти Вельса та Італії "жовто-сині" грали у класичні 4-4-2 із Джеко та Деміровичем на вістрі – навряд чи фахівець мінятиме систему гри й склад, який вивів країну на чемпіонат світу.

Прогноз Чемпіона

Вихід у плейоф з третього місця та виліт в 1/16 фіналу.

Збірна Швейцарії

Хто такі?

Типовий середняк світового футболу, який не має великих перемог, але здатен зіпсувати нерви будь-якому супернику.

Найвищим досягненням у футбольній історії Швейцарії є срібні нагороди ОІ-1924 та перемога на юніорському чемпіонаті світу у 2002 році.

Серед усього квартету саме "червоні" є найдосвідченішими бійцями на рівні світової першості – цей турнір стане 14-м для підопічних Мурата Якіна, зокрема жодного пропущеного ЧС від 2006 року (пам'ятаєте історичну серію пенальті проти України?).

Як вийшли на ЧС-2026?

"Хрестоносці" упевнено виграли свою відбіркову групу, залишивши позаду Словенію, Косова та імениту Швецію. Зауважимо, що цикл швейцарці пройшли без єдиної поразки: чотири перемоги та дві нічиї.

В останньому турі Швейцарія зустрічалась із Косово, в економ-режимі розписавши 1:1 – цей результат і приніс команді Якіна участь у шостому мундіалі поспіль.

Як грають?

Швейцарія ніколи не вирізнялась яскравим атакувальним футболом, але ніколи й не грала у "харамбол", як зараз називають гру від глухого захисту.

Мурат Якін будує успіх навколо Граніта Джаки, який після відходу з Арсенала знайшов себе у Сандерленді. Саме 33-річний хавбек диригує і захистом команди, і переходом в атаку.

До фізичної міці в центрі поля додаються швидкі фланги в особі Ндойє та Окафор, що робить загалом Швейцарію дуже збалансованою командою та дуже складним суперником.

Головна зірка

Беззаперечно – це Граніт Джака. Опорник є лідером команди не тільки на полі, а й за його межами, а про сильний характер півзахисника футбольний світ знає ще з часів його виступів за Арсенал, де він зміг подолати невдалий період та піти з команди гравцем, якого поважають.

Інший тіньовий лідер команди – Мануель Аканджі, який влітку минулого року змінив Манчестер Сіті на Інтер й одразу став безальтернативним гравцем основного складу, допомігши "нерадзуррі" виграти Серію А.

Хто тренер?

51-річний Мурат Якін очолив команду у 2021 році, замінивши Володимира Петковича – попри побоювання вболівальників, команда не втратила в якості, а лише стала більш прагматичною та гнучкою.

До роботи на чолі "хрестоносців" Якін працював із Туном, Люцерном та Сьоном, а у сезоні-2014/15 очолював московський Спартак – шосте місце й звільнення по завершенню кампанії.

Орієнтований склад

На чемпіонат світу Швейцарія поїхала без кадрових втрат, а тому Мурат Якін сміливо може виставляти на поле своїх найкращіх футболістів – Кобель у воротах, Джака з Фройлером цементуватимуть півзахист, а у нападі гратимуть Ндойє, Окафор та Емболо на вістрі.

Прогноз Чемпіона

Перше місце у групі, виліт в 1/8 фіналу.

Збірна Катару

Хто такі?

"Бордові" переживають справжній футбольний бум останніми роками – після домашнього чемпіонату світу в 2022 році арабський колектив вдруге пробився на мундіаль, але тепер за спортивним принципом.

У 2010 році збірна Катару посідала 113 місце рейтингу ФІФА й з того часу здійснила суттєвий ривок – 55 позиція й дві перемоги в Кубку Азії – у 2019 та 2023 роках. Також у 2021-му Катар запросили на Золотий кубок КОНКАКАФ, де "бордові" здобули бронзові медалі.

Як вийшли на ЧС-2026?

Шлях до світової першості був для Катару довгим та тернистим. Першу кваліфікаційну групу підопічні Лопетегі виграли дуже легко та без поразок – позаду залишились Кувейт, Індія та Афганістан.

В наступному циклі Катар посів четверте місце, що дало команді право зіграти у стиковій кваліфікації, а напряму на ЧС тоді вийшли Іран та Узбекистан. У вирішальній групі з трьох команд Катар переграв ОАЕ та зіграв унічию з Оманом, що дозволило вдруге в історії зіграти на чемпіонаті світу.

Як грають?

Катар подібно до європейських команд свого рівня робить ставку на якісну оборону зі швидкими переходами в атаку, зокрема через фланги.

Хулен Лопетегі зміг поставити команді якісну гру без м'яча, налагодивши потужний пресинг суперників, помилками яких за нагоди користуються форварди катарців.

Хто тренер?

59-річний Лопетегі послідовно розвивався як тренер, але у 2018 році трапилось те, що сколихнуло та здивувало футбольний світ: після легкого виграшу кваліфікаційної групи на тогорічний чемпіонат світу за день до початку першості фахівця звільнили. Причина – Лопетегі, маючи чинний контракт з "Фурією Рохою", вів таємні переговори з мадридським Реалом.

У підсумку, тренер таки очолив "вершкових", де гучно провалився. вже наприкінці жовтня того ж року Хулена звільнили після принизливих 1:5 від Барселони.

Згодом у кар'єрі наставника були Севілья, Вулвергемптон та Вест Гем, а з Катаром Лопетегі працює з травня 2025 року.

Орієнтований склад

У своєму розпорядженні Лопетегі має, мабуть, найкращий в історії Катару склад та мрію усіх місцевих вболівальників – усі вони представляють місцевий чемпіонат.

Головна зірка

Акрам Афіф є не тільки найкращим та найнебезпечнішим футболістом команди, а й найдорожчим – 8 мільйонів євро на Transfermarkt.

29-річний вінгер має досвід гри за академії Севільї та Вільярреала, а на європейських полях пограв за бельгійський Ейпен та хіхонський Спортинг, повернувшись у Катар у 2018 році – хавбека підписав Аль-Садд.

До того ж Афіф є другим найкращим бомбардиром збірної Катару – за 127 матчів він забив 40 м'ячів, поступаючись лише Альмонезу Алі – на його рахунку 55 результативних ударів.

Прогноз Чемпіона

Останнє місце у групі, але нерви суперникам попсують.