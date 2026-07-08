Ми були пограбовані: єгипетська мережа кав'ярень довічно забанила арбітра після матчу з Аргентиною

Драматичний матч між Аргентиною та Єгиптом у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 продовжує породжувати гучні історії навіть після фінального свистка. Цього разу в центрі уваги опинився головний арбітр зустрічі Франсуа Летексьє, якому заборонили відвідувати мережу кав'ярень.

Незвичне рішення ухвалила мережа Seven Fortunes, заснована єгипетським підприємцем. На офіційній сторінці компанії з'явилася заява, у якій повідомили, що французькому рефері відтепер заборонено відвідувати будь-який із закладів мережі.

Причиною стала незгода з роботою арбітра під час матчу, в якому Аргентина здійснила фантастичний камбек і перемогла Єгипет із рахунком 3:2.

У дописі компанія емоційно пояснила свою позицію:

"Ми були обкрадені — і ми боротимемося у відповідь. Ні слова більше".

Нагадаємо, по ходу зустрічі Єгипет сенсаційно вів 2:0, однак Аргентина зуміла переламати хід гри. Ліонель Мессі, який у першому таймі не реалізував пенальті, згодом віддав результативну передачу та забив м'яч, що зрівняв рахунок. А вже на 90+2-й хвилині Фернандес приніс чинним чемпіонам світу вольову перемогу.

Також варто зазначити, що результативна передача Мессі на Крістіана Ромеро стала для аргентинця дев'ятою на Мундіалях, що є абсолютним рекордом турніру.

Після драматичної перемоги у матчі проти Єгипту Ліонель не зумів стримати сліз, розплакавшись прямо перед камерами.