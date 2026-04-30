Президент ФІФА підтвердив участь Ірану в ЧС-2026

Збірна Ірану візьме участь у чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє AFP.

Участь Ірану в турнірі підтвердив президент ФІФА Джанні Інфантіно. Всі розбіжності щодо можливої участі іранців у ЧС-2026 були усунені.

Нагадаємо, мундіаль-2026 відбудеться у Канаді, Мексиці та США. З останніми Іран з кінця лютого перебуває в стані військового конфлікту.

У зв'язку з цим Іран вимагав, щоби його матчі ЧС-2026 перенесли з території США у Мексику, ФІФА відмовлялася виконувати таку вимогу. Тепер же іранська сторона свою вимогу зняла, що закрило питання про можливе виключення команди з числа учасників турніру.

Нагадаємо, на груповому етапі ЧС-2026 Іран зіграє з Новою Зеландією, Бельгією та Єгиптом. Перші два матчі відбудуться у передмісті Лос-Анджелеса, Інглвуді (штат Каліфорнія), третій – у Сієтлі (штат Вашингтон).

Раніше держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що країна гостинно прийме Іран на ЧС-2026.