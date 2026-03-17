ФІФА не планує переносити матчі Ірану на ЧС-2026 зі США до Мексики – ЗМІ

Міжнародна федерація футболу не має наміру переносити поєдинки національної команди Ірану на чемпіонаті світу 2026 року з території США до Мексики.

Про це повідомляє The Guardian.

Виданння доповідає, що керівництво ФІФА не погоджується на такий крок через незручності для інших країн та комерційні складнощі, оскільки квитки на матчі вже продані, а графіки телевізійних трансляцій та спонсорські угоди затверджені.

Федерації футболу Ірану раніше заявляла про ведення переговорів щодо проведення ігор команди на мексиканській території.

У відповідь Міжнародна федерація футболу доповіла, що підтримує контакт з усіма асоціаціями-учасницями та сподівається на виступ усіх команд згідно розкладу.

"ФІФА підтримує постійний контакт з усіма асоціаціями-учасницями, зокрема з Іранською федерацією футболу, з метою обговорення плану проведення Чемпіонату світу з футболу 2026 року. ФІФА сподівається, що всі команди-учасниці виступлять згідно з оголошеним розкладом матчів".

Зауважимо, що суперниками іранської команди у групі G у чемпіонаті світу 2026 є Бельгія, Єгипет та Нова Зеландія.

Очікується, що остаточне рішення щодо участі Ірану в турнірі не ухвалиться до конгресу ФІФА у Ванкувері 30 квітня.

Нагадаємо, раніше представники Ірану висловлювали побоювання щодо безпеки своїх гравців під час запланованих матчів у Лос-Анджелесі та Сіетлі у ЧС-2026 через перебіг воєнних подій на Близькому Сході.

Водночас американський президент Дональд Трамп заявив, що не має нічого проти участі Ірану. Проте він припустив, що грати у США може бути недоречно "заради їхнього ж життя та безпеки".