Іран відмовився від участі в чемпіонаті світу 2026 року

Міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявив, що футбольна збірна не братиме участь у чемпіонаті світу 2026 року.

Його слова передає AS із посиланням на інформаційне агентство DPA.

"З огляду на жорстокі дії, які вчинили проти Ірану – протягом 8-9 місяців нам нав'язали дві війни, в яких загинули тисячі наших співвітчизників – у нас, вочевидь, немає можливості брати участь у чемпіонаті світу за таких обставин", – заявив фуонкціонер.

Нагадаємо, з 28 лютого Ізраїль і США ведуть бойові дії проти Ірану. Серед жертв американо-ізраїльських повітряних ударів – Верховний лідер Ірану, Аятолла Алі Хаменеї та його близьке оточення.

Саме США, разом із Мексикою та Канадою, прийматиме ЧС-2026. Збірна Ірану відібралася на турнір і потрапила в групу G, де її суперниками мали бути Бельгія, Єгипет і Нова Зеландія. Хто замінить Іран на чемпіонаті світу – наразі не відомо, проте, найімовірніше, це буде інша азійська збірна.

Чемпіонат світу 2026 року пройде з 11 червня до 19 липня. Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно повідомив, що президент США Дональд Трамп дав згоду на участь збірної Ірану в турнірі.