Тренер Єгипту розніс суддівство у матчі проти Аргентини в 1/8 фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан поділився думками після матчу проти Аргентини в 1/8 фіналу на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Його слова наводить L'Equipe.

"Я хочу висловити величезну вдячність своїм гравцям. У багатьох компонентах гри ми виглядали краще за чинних чемпіонів світу, проте на підсумковий результат вплинули сторонні фактори. З боку Аргентини чинився серйозний тиск на головного арбітра (француза Франсуа Летексьє – прим). Ми все робили правильно, але змушені були страждати. Можливо, ті, хто не є єгиптянином, цього зараз не відчувають. Але я повинен сказати, що попри поразку, ми гідно захистили честь своїх кольорів. Сьогодні ми не побачили ні поваги, ні фейр-плей.

Пенальті у наші ворота було призначено після епізоду, в якому аналогічний одинадцятиметровий мали давати й у ворота суперника, але VAR цей момент навіть не перевіряв. Крім того, відеоповтори проігнорували ще кілька ситуацій із затримками за футболки у штрафному майданчику.

Світ несправедливий, життя несправедливе. Але чому несправедливість має бути ще й у спорті? Я категорично не згоден з усім, що відбувалося в цьому матчі. Ми стали жертвами несправедливості. Призначати початок цього поєдинку на полудень – це повний абсурд. Опівдні люди обідають, а не виходять на футбольне поле. Я пишаюся тим, що я африканець, пишаюся тим, що я араб, і пишаюся своїми футболістами. Але ми не отримали того, на що заслужили. Я висловлюю свою особисту позицію: я більше не збираюся стежити за матчами цього чемпіонату світу".