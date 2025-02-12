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Суперкомп'ютер оцінив шанси Бенфіки Трубіна подолати стиковий раунд плейоф Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 12 лютого 2025, 21:50
Суперкомп'ютер оцінив шанси Бенфіки Трубіна подолати стиковий раунд плейоф Ліги чемпіонів
Анатолій Трубін
ФК Бенфіка

Суперкомп'ютер оцінив шанси Бенфіки, за яку виступає український голкіпер Анатолій Трубін, пройти стикові матчі Ліги чемпіонів.

Аналітики з Opta вважають, що португальський клуб з імовірністю у 55% пройде Монако.

Водночас прохід клубу в 1/4 фіналу оцінюється 13%, шанси зіграти півфіналі дорівнюють 6%, а вихід у фіналу оцінюють лише у 2%.

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого,  Бенфіка зіграє перший матч стикового раунду Ліги чемпіонів проти Монако. Зустріч стартує о 22:00. Анатолій Трубін зіграє з перших хвилин.

"Орли" в разі перемоги над Монако потраплять на Барселону або Ліверпуль.

Бенфіка Монако Анатолій Трубін Ліга чемпіонів-2024/25

Бенфіка

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