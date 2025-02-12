Суперкомп'ютер оцінив шанси Бенфіки Трубіна подолати стиковий раунд плейоф Ліги чемпіонів

Суперкомп'ютер оцінив шанси Бенфіки, за яку виступає український голкіпер Анатолій Трубін, пройти стикові матчі Ліги чемпіонів.

Аналітики з Opta вважають, що португальський клуб з імовірністю у 55% пройде Монако.

Водночас прохід клубу в 1/4 фіналу оцінюється 13%, шанси зіграти півфіналі дорівнюють 6%, а вихід у фіналу оцінюють лише у 2%.

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Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, Бенфіка зіграє перший матч стикового раунду Ліги чемпіонів проти Монако. Зустріч стартує о 22:00. Анатолій Трубін зіграє з перших хвилин.

"Орли" в разі перемоги над Монако потраплять на Барселону або Ліверпуль.