Найкраща шахістка, яка ніколи не ставала чемпіонкою світу: історія успіху Юдіт Полгар

У світі серед чоловіків та жінок налічується близько 2000 гравців, які мають статус гросмейстера, але є одна, особлива представниця шахів, яка суттєво підвищила інтерес до жіночих змагань, демонструвала чудові результати на рівні з чоловіками та прославила Угорщину на весь світ.

Сьогодні, 23 липня, Юдіт Полгар святкує свій 49-й день народження. І хоча шахістка вже завершила активну кар'єру, зосередившись на роботі у ФІДЕ, навіть далекі від шахів люди знають ім'я гросмейстерки та справедливо називають її кращою в історії.

"Чемпіон" пропонує зануритись в історію та дізнатись більше про видатну угорську гросмейстерку, яка має українське коріння, але дуже вміло дистанціювалась від суспільно-політичного життя світу.

Мати-українка та батько – шаховий тренер

Юдіт – наймолодша донька у сім'ї Ласло Полгара та Клари Альтбергер, яка народилась у селі Вилок Закарпатської області. Мати дівчаток навіть закінчила місцевий університет, але біографи Полгар чомусь зазначають, що шахістка народилась у "єврейсько-угорській" сім'ї.

Ласло Полгар був шаховим тренером та педагогом-психологом, який вирішив поставити на дівчатах експеримент – якщо з самого дитинства закладати шахи, програмувати на успіх та поглиблено вивчати одну позицію – він зможе зростити геніальних шахісток.

"Геніями не народжуються – ними стають", – ось таким було гасло Полгара.

Юдіт, Жужа та Софія були на домашньому навчанні, що викликало дратування та гнів з боку соціалістичної влади Угорщини. До того ж поширений сексизм, через який шахісток вважали заздалегідь слабшими гравцями за чоловіків, лише підбурював сім'ю до протидії суспільній думці. Батько відправляв дівчаток на турніри для хлопчиків та зазначав, що немає різниці у твоїй статі, якщо ти добре граєш.

Першою результат продемонструвала Жужа (вона ж Сюзан), отримавши статус міжнародного майстра у 15 років, але гросмейстера їй не дали – через відкритий конфлікт з Угорської федерацією, яка не могла прийняти той факт, що дівчина грає на чоловічих турнірах.

Юдіт Полгар сама виявила інтерес та схильність до шахів у п'ять років. Інтернетом гуляє історія про те, як Жужа та Софія з батьком розв'язували задачу, не змогли самостійно знайти рішення та розбудили молодшу з сестер – вона спокійно показала їм вірну комбінацію та пішла далі спати.

Перші успіхи

На початкових етапах свого навчання Полгар тренувала її сестра Сюзан, а згодом до занять долучився батько. Сама шахістка описує себе у той час як "одержиму шахами". В 11 років вона вперше переграла гросмейстера – Льва Гутмана.

Вже через рік Полгар виконала першу гросмейстерську норму на New York Open, а згодом виграла турнір серед хлопчиків до 12 років на Всесвітньому юнацькому шаховому фестивалі. Згодом Юдіт виграла круговий турнір в Лондоні, та виконала міжнародного майстра. Ще тоді видатний радянський та латвійський шахіст Михайло Таль казав, що у неї є все, що стати чемпіонкою світу.

Свій статус гросмейстерки Юдіт отримала у 15 років та 4 місяці, побивши рекорд Боббі Фішера. Вона майже не грала у жіночих змаганнях, та відмовлялась брати участь у жіночому чемпіонаті світу. На її думку, дівчата та жінки у той час несерйозно ставились до шахів, а вона "тренувалась по 5-6 годин на добу, а вони відволікаються на кулінарію та прибирання".

Британський шахіст Девід Норвуд відзначав "божевільний стиль гри" Полгар, яка за дошкою виглядала досить скромно та тихо. Англійські ЗМІ навіть звертали увагу на погляд Юдіт – вона немов готова була вбити суперника.

Претендент на звання чемпіона світу Найджел Шорт зазначав у своїх рецензіях, що Юдіт Полгар – одна з чотирьох вундеркіндів, яких взагалі має шаховий світ.

Гросмейстерка Юдіт Полгар

У 1991 році юна шахістка виграла чемпіонат Угорщини та отримала найвище звання – цим вона не тільки перевершила рекорд великого Фішера, а й стала наймолодшою чемпіонкою країни. Насправді своєю подальшою кар'єрою Полгар не просто забронювала особливе місце для жінок у шахах, а й мотивувала дівчаток з усього світу звернути увагу на цю гру.

Річ у тому, що на той момент вона була лише четвертою жінкою, яка змогла отримати звання гросмейстера – раніше це досягнення підкорилось її сестрі Сюзан, Маї Чибурданідзе та Ноні Гапріндашвілі. Вона стала першою жінкою, яка потрапила у ТОП-100 світового рейтингу за очками ЕЛО, а згодом неодноразово досягала й десятки кращих.

Наступного року Полгар взяла участь у міжнародному турнірі в Лінаресі, поступившись лише Карпову. Меморіал Решевського завершився також сріблом, але його було здобуто без жодної поразки. Ще через рік Юдіт здобула свої найбільші на той момент призові – 110 тисяч доларів за перемогу в показовому матчі проти Бориса Спаського – десятого чемпіона світу.

З 1992 по 2011 рік проводився такий цікавий турнір як "Мелоді Амбер". Його суть полягала у тому, що туди запрошували лише обраних шахістів, а містив він у собі два змагання – зі швидких шахів та наосліп (це коли гравці роблять ходи без дошки, називаючи фігуру та клітину по пам'яті). До речі загальний залік його першого розіграшу виграв Василь Іванчук. У 1993 році Полгар посіла чисте четверте місце, випередивши українця, Шорта та Корчного.

Того ж року дім Полгар відвідав Роберт Джеймс Фішер – тоді він живу у Югославії через ордер на арешт від влади США. Вони зіграли безліч партій у "шахи Фішера", а сам гросмейстер після кожної партії підказував сестрам де та як краще було зіграти.

Безсумнівно, ця зустріч також мала вплив на сім'ю Полгар – як у професійному, так і в моральному плані. Попри скромність трьох сестер, стиль гри Юдіт є надагресивним, а західні аналітики регулярно її порівнювали з Михайлом Талем. Шахістка полюбляла застосовувати іспанську партію в дебюті, що надавало їй певну гнучкість в центрі та можливість натиснути на потенційні слабкості суперників.

Навіть граючи чорними фігурами Полгар обирала сиціліанський захист, який давав їй простір для контргри від самого початку та при успішному розвитку подій доволі швидко нівелював перевагу білого кольору опонентів.

Гросмейстерка не просто не боялась, а навіть з ентузіазмом могла пожертвувати не те щоб пішака, а навіть слона та туру. Цей стиль дуже нагадує вищезгаданих Михайла Таля та Василя Іванчука, які заради ініціативи могли віддати матеріал.

"Атака – у моєму ДНК. Я не збираюсь сидіти чекати дива та захищатись. Моє завдання – створювати проблеми супернику", – казала Полгар.

У 1994 році угорку запросили на супертурнір в Лінаресі – саме тоді стався, можливо, найнеприємніший скандал в кар'єрі Полгар. У п'ятому турі шахістка грала проти Гаррі Каспарова і росіянин зробив хід конем, відпустив фігуру, знову взяв у руки та перемістив на інше поле. Хід мав вважатись завершеним, але це проігнорували як арбітри, так і сама Полгар. У підсумку, шокована венгерка програла ту гру.

"Я грала проти чемпіона світу та не хотіла викликати негатив навколо себе у свій перший дійсно великий турнір. До того ж у разі відхилення апеляції мене могли покарати на ігровий час, а у мене і так його бракувало", – розповідала Юдіт.

Усе завершилось тим, що Каспаров публічно образився на шахістку, яка, на його думку, публічно назвала його "шахраєм". У підсумку, чемпіон не розмовляв із гросмейстеркою протягом трьох років.

Пік кар'єри

У 2000 році Полгар виграла один з найсильніших азійських турнірів – Japfa Classic, який проводився на Балі. Участь у ньому взяли 10 шахістів, серед яких були Анатолій Карпов та Олександр Халіфман – тодішній чемпіон світу за версією ФІДЕ. До речі, у 2022 році він підписав колективне звернення російських шахістів із закликом зупинити війну в Україні.

Доля змагання вирішувалась в останньому турі – Полгар переграла Жілберто Мілоша, а Халіфман та Карпов зіграли внічию. Разом із визнанням Юдіт заробила 20 000 доларів.

У 2001 році угорка знову зустрілась із Каспаровим в Лінаресі – росіянин виграв змагання, але жодного разу не зміг переграти суперницю – дві нічиї. А ось вже за рік гросмейстерка нарешті переграла Гаррі Кімовича: у матчі "Росія проти світу", який виграла цивілізація з рахунком 58 – 48 не в останню чергу завдяки видатній грі Юдіт.

Вже за два роки шахістка вперше увірвалась до чільної десятки рейтингу ЕЛО – сьоме місце та 2722 очок. Вона випередила навіть Руслана Пономарьова – чинного чемпіона світу за версією ФІДЕ.

Наступного року Юдіт Полгар вперше зробила перерву в кар'єрі – вона народила сина Олівера від угорського ветеринара Густава Фонта.

Back in New York with my husband Gusztav pic.twitter.com/aYqNylzqBb — Judit Polgar (@GMJuditPolgar) April 10, 2017

У 2005 році шахістка вийшла з "декретної відпустки", щоб взяти участь у солідному європейському турнірі Corus, але він завершився для гросмейстерки четвертим місцем, яке вона розділила з Майклом Адамсом та двома росіянами. У цей час Полгар знову завагітніла та згодом народила доньку Ханну. В одному з інтерв'ю після пам'ятного скандалу Каспаров назвав Полгар "цирковою лялькою, які потрібно народжувати дітей, а не грати у шахи". Сподіваємось, ексчемпіон світу більше не має претензій до угорки.

Той період був найкращим в кар'єрі Полгар. Її рейтинг ЕЛО складав божевільний навіть на теперішній час 2735 – тобто зараз серед чоловіків вона б посідала 19-20 місце.

Лише у 2011 році вона повернула собі титул "супергросмейстер" – це неофіційне звання гравців, які мають рейтинг 2700+. Полгар взяла участь у Кубку світу з шахів, де грали 128 учасників. Шахістка змогла пробитись у вісімку кращих, де її вибив Петр Свідлер. Але був приємний момент – у третьому раунді вона розгромила Сергєя Карякіна, який на той момент був п'ятим шахістом світу. Через два роки угорка отримала спеціальну премію від ФІДЕ "Caissa" – як найкращій шахістці за 2012 рік.

Результати Полгар на серйозних турнірах ставали дедалі гірше, а її вже не так активно запрошували грати. У 2014 році шахістка взяла участь у чемпіонату світу з рапіду та бліцу, посівши 56 та 26 місце відповідно. Відігравши шахову Олімпіаду в Норвегії гросмейстерка оголосила про завершення кар'єри.

Подальше життя Полгар

Ще у 2012 році шахістка заснувала Judit Polgar Chess Foundation, мета якого – інтеграція шахів у шкільну освіту та розвинення логіки у дітей. Після завершення кар'єри Юдіт стала приділяти більше уваги до свого фонду, розробивши навіть спеціальну програму "Chess Palace", яку застосовано в угорських школах та навіть деяких країнах ЄС. Її мета – розв'язувати задачі, розвивати стратегічне мислення через призму шахів.

У 2018 році Полгар стала почесним віцепрезидентом ФІДЕ, а у 2022-му – послом шахів від ЮНЕСКО та Європейського союзу. Юдіт визначила своє подальше завдання у тому, щоб популяризувати шахи, організовувати турніри для дітей та підтримувати рівність та інклюзивність.

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При усій своїй значущості у світу, маючи беззаперечний вплив у шахах, Юдіт Полгар жодного разу не висловлювалась публічно ані про суспільно-політичне життя в Угорщині, ані про різноманітні війни, які вела та веде Росія, а ні про два акти війни проти України – в 2014 та 2022 роках.

Хоча слід зазначити, що з 2022 року Полгар організовувала благодійні шахові турніри для наших дітей-переселенців, які вимушено залишити рідний дім через війну.

"Шахи – це мова, яку розуміють в будь-якій країні світу. Ми не повинні допустити, щоб політичні процеси нас розборонили", – казала Полгар.

Юдіт Полгар щиро вірить у можливість "миру у всьому світі" та робить все, щоб принаймі діти не знали, або хоча б відволіклись від того, що відбувається за вікном.

Прямо зараз вона залишається найкращою шахісткою світу, хоча вже давно не виступає на професійному рівні. Станом на зараз накращий рейтинг ЕЛО має китаянка Хоу Іфань – 2633 очок, які на тлі 2735 Полгар у 2005 році виглядають лише як спроба конкуренції. Гросмейстерка стала тією мотивацією для дівчинок з усього світу обрати шахи своїм хоббі та способом самореалізації, а це вже досить велике досягнення.