Трубін: Цей сезон не приніс того, заради чого ми працювали

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін оцінив сезон Бенфіки у чемпіонаті Португалії.

Про це воротар розповів в Instagram.

"Цей сезон не приніс того, заради чого ми працювали. Але кожен ваш голос мав значення. Дякую, що були з нами" – написав Трубін.

Трубін у сезону-2024/25 зіграв у 47 матчів у всіх турнірах, у яких він пропустив 48 голів і 19 разів відстояв "на нуль".

Нагадаємо, у суботу, 17 травня, відбулися матчі 34 туру португальської Пріймейри, за підсумками якого чемпіоном першості також став Спортинг.

Також Бенфіка програла Спортингу фінал Кубку Португалії.