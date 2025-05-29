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Трубін: Цей сезон не приніс того, заради чого ми працювали

Олександр Булава — 29 травня 2025, 21:18
Трубін: Цей сезон не приніс того, заради чого ми працювали
Анатолій Трубін
Getty Images

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін оцінив сезон Бенфіки у чемпіонаті Португалії.

Про це воротар розповів в Instagram.

"Цей сезон не приніс того, заради чого ми працювали. Але кожен ваш голос мав значення. Дякую, що були з нами" – написав Трубін.

Трубін у сезону-2024/25 зіграв у 47 матчів у всіх турнірах, у яких він пропустив 48 голів і 19 разів відстояв "на нуль".

Нагадаємо, у суботу, 17 травня, відбулися матчі 34 туру португальської Пріймейри, за підсумками якого чемпіоном першості також став Спортинг.

Також Бенфіка програла Спортингу фінал Кубку Португалії.

Бенфіка Анатолій Трубін

Анатолій Трубін

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