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Бешикташ – Шахтар: де дивитися матч кваліфікації Ліги Європи

Станіслав Лисак — 23 липня 2025, 06:15
Бешикташ – Шахтар: де дивитися матч кваліфікації Ліги Європи
Getty Images

Донецький Шахтар зіграє перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи зі стамбульським Бешикташем.

Зустріч відбудеться у четвер, 24 липня, на стадіоні "Тупрас" у Стамбулі. Початок поєдинку – о 21:00 за київським часом.

Трансляція матчу в Україні буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТВ.

Нагадаємо, що підопічні Арди Турана пройшли фінський Ільвес на попередній стадії турніру. Після цього "гірники" зіграли лише один товариський поєдинок – несподівано програли словенському Триглаву.

Тоді на полі вийшли ті футболісти, які або взагалі не грали проти Ільвеса у матчі-відповіді, або відіграли не всі 90 хвилин.

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