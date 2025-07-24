Клуб АПЛ запропонував Шахтарю більше 30 мільйонів євро за Судакова – ЗМІ

Вест Гем контактував з Шахтарем відносно можливого трансферу півзахисника Георгія Судакова.

Про це повідомляє Transfer News Live з посиланням на журналіста Алана Ніксона.

За інформацією джерела, лондонський клуб готовий віддати за гравця майже 34 мільйони євро. Сам футболіст також готовий змінити клубну прописку.

Раніше повідомлялося, що переговори Наполі по трансферу півзахисника Шахтаря Георгія Судакова зайшли в глухий кут.

Сам Георгій заявив, що зараз донецький Шахтар готовий вести переговори щодо його можливого трансферу.

У сезоні 2024/25 український півзахисник зіграв 35 матчів за "гірників" у всіх турнірах, в яких забив 13 м'ячів та віддав 6 гольових передач.