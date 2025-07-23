Харькова – чемпіонка світу‑2025 з фехтування

Українська шпажистка Влада Харькова здобула золоту нагороду на ЧС-2025 з фехтування, який триває у Грузії.

У фіналі українка здолала бронзову призерку Олімпіади-2020 та чемпіонку Європи-2018 з Естонії Катріна Лехіс. Чемпіонка світу визначилась на пріоритеті – 15:14 на користь Влади.

ЧС-2025 став для Харькової лише другим у кар’єрі в особистому заліку та приніс їй дебютну нагороду. До цього в активі 28-річної фехтувальниці було три нагороди у межах чемпіонату Європи (золото у 2022 році, командне золото у 2025-му та бронза у 2022-му).

Також – це друга для України золота нагорода чемпіонату світу у жіночій особистій шпазі. Першу у 2003 році здобула Наталія Конрад.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Харькова впевнено перемогла чинну віцечемпіонку світу серед юніорок та срібну медалістку чемпіонату Європи-2024 у складі команди Угорщини Бланку Віраг Надь (15:9), у напруженому чвертьфіналі здолала француженку Елоїз Ванріссель з рахунком 15:14, а у півфіналі перемогла першу шпажистку світового рейтингу та чемпіонку світу 2022 року, кореянку Сон Се Ра – 15:14.

У першому раунді турніру також стартували Олена Кривицька, Інна Бровко та Анна Максименко. Однак у наступний раунд змогла пробитись лише 18-річна Максименко, яка у підсумку поступилась італійці Альберта Сантуччо.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 буде тривати до 30 липня. До турніру допустили велику кількість російських і білоруських "нейтральних" спортсменів.