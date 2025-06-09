Бенфіка продала свого форварда в Ботафого

Форвард Бенфіки Артур Кабрал став гравцем Ботафого.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Контракт із 27-річним нападником розрахований на три з половиною роки – до кінця грудня 2028 року. Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, вона вклала 15 мільйонів євро.

Кабрал приєднався до Ботафого вже зараз і зіграє за бразильців на клубному чемпіонаті світу 2025 року в США, який стартує вже 14 червня. У складі Ботафого нападник гратиме під 98-м номером.

Кабрал виступав за Бенфіку з літа 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 34 матчі в усіх турнірах, в яких він відзначився 7 голами та 2 асистами.

Раніше повідомлялося про те, що Ботафого підпише форварда Інтера Хоакіна Корреа на правах вільного агента.