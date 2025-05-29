Легендарний гравець Реала та Бенфіки повернувся в рідний клуб

Легендарний гравець Бенфіки, Реала та ПСЖ Анхель Ді Марія повернувся до рідного аргентинського клубу Росаріо Сентраль, де він починав свою кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Деталі угоди 37-річного аргентинця з клубом не розголошуються. Ді Марія повернувся в Росаріо після 18 років виступів у Європі.

Nuestra historia juntos tiene más páginas por escribir 💙💛 pic.twitter.com/JhakDVuR4M — Rosario Central (@RosarioCentral) May 29, 2025

У 2007 році Анхель за 8 млн перебрався до Бенфіки, звідки вже у 2010-му перейшов у Реал Мадрид, з яким виграв Лігу чемпіонів.

У 2014-му Ді Марія став гравцем Манчестер Юнайтед за 75 млн євро, що стало його найдорожчим трансфером, проте в Англії в гравця не вдалося себе проявити і вже через рік ПСЖ виклав 63 мільйони за футболіста.

У 2022-му на правах вільного агента Ді Марія перейшов у Ювентус, звідки повернувся до Бенфіки влітку 2023 року.

У поточному сезоні на рахунку Ді Марії 15 голів і 10 асистів у 40 матчах за "орлів" в усіх турнірах. На початку січня повідомлялося про те, що португальський клуб хоче продовжити контракт із чемпіоном світу 2022 року в складі збірної Аргентини ще на один рік.

У нинішньому сезоні Бенфіка завершила чемпіонат Португалії на другому місці, відставши від лідируючого Спортинга на 2 очки, а також "орли" зазнали поразки від "левів" у фіналі Кубку.