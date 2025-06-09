Суперкомп'ютер назвав фаворита на перемогу в КЧС-2025
FIFA
Аналітики компанії Opta за допомогою суперкомп'ютера назвали фаворита на перемогу в Клубному чемпіонаті світу-2025.
Суперкомп’ютер провів 10 000 симуляцій змагання, і в 18,5% випадків переможцем ставав ПСЖ. Далі йдуть Манчестер Сіті (17,8%) та мюнхенська Баварія (12,8%).
Фаворити на перемогу в КЧС-2025
- ПСЖ – 18,5%
- Манчестер Сіті – 17,8%
- Баварія – 12,8%
- Інтер – 12,3%
- Реал – 9,8%
- Челсі – 8,4%
- Боруссія Дортмунд – 5,4%
- Атлетико – 5,1%
- Ювентус – 3,6%
- Бенфіка – 3,3%
Нагадаємо, турнір пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі на 32 команди. Фінал відбудеться на "Метлайф Стедіум" в Нью-Джерсі, а переможець отримає 100 мільйонів доларів.
Останнім переможцем КЧС був Манчестер Сіті.
Раніше визначились усі учасники майбутнього клубного ЧС. Також визначився транслятор Клубного чемпіонату світу в Україні.