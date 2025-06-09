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Суперкомп'ютер назвав фаворита на перемогу в КЧС-2025

Олексій Мурзак — 9 червня 2025, 18:33
Суперкомп'ютер назвав фаворита на перемогу в КЧС-2025
FIFA

Аналітики компанії Opta за допомогою суперкомп'ютера назвали фаворита на перемогу в Клубному чемпіонаті світу-2025.

Суперкомп’ютер провів 10 000 симуляцій змагання, і в 18,5% випадків переможцем ставав ПСЖ. Далі йдуть Манчестер Сіті (17,8%) та мюнхенська Баварія (12,8%).

Фаворити на перемогу в КЧС-2025

  1. ПСЖ – 18,5%
  2. Манчестер Сіті – 17,8%
  3. Баварія – 12,8%
  4. Інтер – 12,3%
  5. Реал – 9,8%
  6. Челсі – 8,4%
  7. Боруссія Дортмунд – 5,4%
  8. Атлетико – 5,1%
  9. Ювентус – 3,6%
  10. Бенфіка – 3,3%

Нагадаємо, турнір пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі на 32 команди. Фінал відбудеться на "Метлайф Стедіум" в Нью-Джерсі, а переможець отримає 100 мільйонів доларів.

Останнім переможцем КЧС був Манчестер Сіті.

Раніше визначились усі учасники майбутнього клубного ЧС. Також визначився транслятор Клубного чемпіонату світу в Україні.

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Баварія

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