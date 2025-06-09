Суперкомп'ютер назвав фаворита на перемогу в КЧС-2025

Аналітики компанії Opta за допомогою суперкомп'ютера назвали фаворита на перемогу в Клубному чемпіонаті світу-2025.

Суперкомп’ютер провів 10 000 симуляцій змагання, і в 18,5% випадків переможцем ставав ПСЖ. Далі йдуть Манчестер Сіті (17,8%) та мюнхенська Баварія (12,8%).

Фаворити на перемогу в КЧС-2025

ПСЖ – 18,5% Манчестер Сіті – 17,8% Баварія – 12,8% Інтер – 12,3% Реал – 9,8% Челсі – 8,4% Боруссія Дортмунд – 5,4% Атлетико – 5,1% Ювентус – 3,6% Бенфіка – 3,3%

Who will win the first expanded edition of the FIFA Club World Cup?



It’s time to look at the Opta Supercomputer pre-tournament predictions.



Tap below to read 👇🔮 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 9, 2025

Нагадаємо, турнір пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі на 32 команди. Фінал відбудеться на "Метлайф Стедіум" в Нью-Джерсі, а переможець отримає 100 мільйонів доларів.

Останнім переможцем КЧС був Манчестер Сіті.

Раніше визначились усі учасники майбутнього клубного ЧС. Також визначився транслятор Клубного чемпіонату світу в Україні.