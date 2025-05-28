Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Невдаха АПЛ та фіналіст Ліги Європи сезону 2024/25 зацікавився українським голкіпером

Олексій Мурзак — 28 травня 2025, 00:41
Невдаха АПЛ та фіналіст Ліги Європи сезону 2024/25 зацікавився українським голкіпером
Анатолій Трубін
Getty Images

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед.

Про це повідомив португальський портал Jorge das Transferências.

За інформацією джерела, уже цього літа в англійському клубі готові продати воротаря Андре Онана, а на його місце взяти нового стража воріт, серед яких розглядається і українець.

Як відомо, Манчестер Юнайтед провалив сезон 2024/25, посівши 16-те місце в АПЛ, а також програвши фінал Ліги Європи Тоттенгему (0:1).

Видання зазначає, що одним з елементів таких невдалих виступів став саме голкіпер команди, за якого манкуніанці 2 роки тому заплатили 60 мільйонів євро Інтеру.

Щодо Трубіна, то українець також провів не найкращий сезон, команда програла Спортингу чемпіонат, Кубок країни, вигравши лише Кубок португальської ліги, де Анатолій став героєм матчу.

Сумарно в сезоні 2024/25  на рахунку 23-річного українця 47 матчів у всіх турнірах, у яких він пропустив 48 голів і 19 разів відстояв "на нуль".

Чемпіонат Англії, АПЛ Бенфіка Манчестер Юнайтед Футбольні трансфери Анатолій Трубін Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

Анатолій Трубін

Трубін не потрапив у основу Бенфіки на фінал Кубку Португалії
Трубін зіграє у фіналі Кубку Португалії, Циганков із Жироною протистоятиме Атлетику: розклад матчів українців
Без Довбика та Миколенка: Ребров оголосив склад збірної України на матчі турніру Canadian Shield
Трубіна визнали найкращим гравцем матчу проти Браги: відома оцінка українського голкіпера
Трубін другий рік поспіль не зміг стати з Бенфікою чемпіоном Португалії

Останні новини