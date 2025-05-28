Невдаха АПЛ та фіналіст Ліги Європи сезону 2024/25 зацікавився українським голкіпером

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед.

Про це повідомив португальський портал Jorge das Transferências.

За інформацією джерела, уже цього літа в англійському клубі готові продати воротаря Андре Онана, а на його місце взяти нового стража воріт, серед яких розглядається і українець.

Як відомо, Манчестер Юнайтед провалив сезон 2024/25, посівши 16-те місце в АПЛ, а також програвши фінал Ліги Європи Тоттенгему (0:1).

Видання зазначає, що одним з елементів таких невдалих виступів став саме голкіпер команди, за якого манкуніанці 2 роки тому заплатили 60 мільйонів євро Інтеру.

Щодо Трубіна, то українець також провів не найкращий сезон, команда програла Спортингу чемпіонат, Кубок країни, вигравши лише Кубок португальської ліги, де Анатолій став героєм матчу.

Сумарно в сезоні 2024/25 на рахунку 23-річного українця 47 матчів у всіх турнірах, у яких він пропустив 48 голів і 19 разів відстояв "на нуль".