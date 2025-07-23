Йому варто завершити кар’єру: відомий промоутер дав пораду Усику

Відомий британський промоутер Едді Гірн заявив, що абсолютному чемпіону світу у хевівейті Олександру Усику (24-0, 15 КО) варто завершити кар’єру, адже він вже переміг найсильніших суперників.

Про це пише The Ring.

"Що ще йому робити? Йому варто завершити кар’єру. Це був чудовий виступ проти Дюбуа. Якщо йому подобається те, що він робить – успіхів, хай продовжує. Але що ще залишилося зробити? Я просто не бачу, щоб він програв. Усик – беззаперечний номер один у рейтингу pound-for-pound у світі. Він на голову вищий за всіх інших. Він неймовірний, геній, велич покоління", – заявив Гірн.

Гірн представляє інтереси низки відомих боксерів. Серед них – Ентоні Джошуа, якого двічі перемагав Олександр Усик.

Раніше промоутер обговорив з командою Вайлдера потенційний бій з Джошуа.