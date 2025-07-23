Він – усе, що має Україна: Чісора розповів, на які жертви йде Усик заради країни

Британський боксер Дерек Чісора поділився думками щодо того, на які жертви йде Олександр Усик заради України.

Зірка хевівейту поділився своїми думками під час інтервʼю для The Sun.

"Він не може просто кататися на Ламборгіні, коли його друзі втрачають домівки та гинуть. Це як прокляття. Він не може поїхати у відпустку в Сен-Тропе, засмагати й пити текілу, коли його друзі сидять у окопах. Він не може насолоджуватися своїми грошима. Не може, бо зараз він – усе, що має Україна.

Населення зменшується, бо вмирає так багато людей, молодих чоловіків. Це дуже складно для нього, але саме тому він настільки відданий – він робить це заради всієї нації. Якщо це твоя доля – то це твоя доля. Якщо Бог каже, що це твій шлях, ніщо тебе з нього не зверне", – заявив Чісора.