РБ Зальцбург розгромив норвезький Бранн, Карабах з голом Кащука здолав Шелбурн у кваліфікації Ліги чемпіонів

У середу, 23 липня, відбулися чергові матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Зокрема, у першому матчі РБ Зальцбург з рахунком 4:1 переграв норвезький Бранн. Австрійці пропустили першими, однак у другому таймі зібралися та забили у відповідь чотири голи, оформивши комфортну перемогу перед матчем-відповіддю.

У ще одній зустрічі ігрового дня Карабах зіграв проти ірландського Шербурна. Матч завершився ще одним розгромом: перемогу здобув азербайджанський клуб. Один з голів забив українець Олексій Кащук.

Ліга чемпіонів сезону 2025/26

Кваліфікація, 2 раунд, 23 липня

Бранн (Норвегія) – Зальцбург (Австрія) 1:4 (1:0)

Голи: 1:0 – 20 Магнуссон, 1:1 – 58 Нене, 1:2 – 61 Онісіво, 1:3 – 87 Вертессен, 1:4 – 90+1 Чергорд

Шелбурн (Ірландія) – Карабах (Азербайджан) 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 13 Леандру, 0:2 – 81 Кащук, 0:3 – 85 Ахундзаде

Нагадаємо, 22 липня свій матч 2-го раунду зіграло Динамо, яке впевнено перемогло мальтійський клуб Хамрун Спартанс.