Донька легендарного Алі може битися за звання абсолютної чемпіонки світу

Лейла Алі (24-0-0, 21 КО), донька легендарного Мохаммеда Алі, може отримати бій проти Кларесси Шилдс (16-0, 3 KO) за звання абсолютної чемпіонки світу в гевівейті.

Про це повідомляє SkySports.

" Це реальна пропозиція – з місцями проведення, датами і, найголовніше, фінансуванням – щоб цей історичний бій відбувся. Бій за абсолютний титул між цими двома іконами має потенціал стати боєм століття в цьому новому тисячолітті", – сказав Дмитро Саліта, промоутер Шилдс.

Зауважимо, що Лейла Алі ще жодного разу не програвала в професійному боксі. Проте їй зараз 47 років, а останній бій Лейла проводила ще на початку 2007 року. Протягом кар'єри боксерка була чемпіонкою світу за версіями IBA, WIBA та IWBF.

На початку року Кларесса перемогла землячку Даніель Перкінс (5-0, 2 KO) та записала своє ім'я в історію боксу. Шилдс вперше в історії боксу в епоху чотирьох поясів стала абсолютною чемпіонкою світу у трьох вагових категоріях: першій середній (2021 рік), середній (2022 рік) та надважкій вазі (2025).

Після цього Шилдс була відсторонена на певний час, після того, як тест на марихуану отримав позитивний результат. Згодом дискваліфікацію спортсменки було знято.

Зазначимо, що Шилдс виграла золото на Олімпійських іграх у віці 17 років. Через 4 роки, на Іграх у Ріо, вона знову стала переможницею у ваговій категорії до 75 кг.