Хайдук не зміг обіграти Зіру в другому раунді кваліфікації Ліги конференцій
У середу, 23 липня, відбулися перші матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.
Всього було зіграно 6 поєдинків. У центральній зустрічі ігрового дня Хайдук не зміг обіграти азербайджанську Зіру.
В інших протистояннях варто відзначити результативний матч між Олімпією та Інтером Ексальдос, який завершився з рахунком 4:2 на користь словенської команди.
Ліга конференцій сезону 2025/26
Кваліфікація, 2 раунд, 23 липня
Зіра (Азербайджан) – Хайдук (Хорватія) 1:1 (1:0)
Олімпія (Словенія) – Інтер Ескальдос (Андорра) 4:2 (0:1)
Левадія (Естонія) – Іберія 1999 (Грузія) 1:0 (0:0)
Сількеборг (Данія) – Акурейрі (Ісландія) 1:1 (1:0)
Нью-Сейнтс (Уельс) – Діфферандж (Люксембург) 0:1 (0:1)
Будучност (Чорногорія) – Мілсами (Молдова) 0:0
Нагадаємо, завтра, 24 липня, свої матчі у другому раунді кваліфікації зіграють Олександрія та Полісся.