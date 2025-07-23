Хайдук не зміг обіграти Зіру в другому раунді кваліфікації Ліги конференцій

У середу, 23 липня, відбулися перші матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Всього було зіграно 6 поєдинків. У центральній зустрічі ігрового дня Хайдук не зміг обіграти азербайджанську Зіру.

В інших протистояннях варто відзначити результативний матч між Олімпією та Інтером Ексальдос, який завершився з рахунком 4:2 на користь словенської команди.

Ліга конференцій сезону 2025/26

Кваліфікація, 2 раунд, 23 липня

Зіра (Азербайджан) – Хайдук (Хорватія) 1:1 (1:0)

Олімпія (Словенія) – Інтер Ескальдос (Андорра) 4:2 (0:1)

Левадія (Естонія) – Іберія 1999 (Грузія) 1:0 (0:0)

Сількеборг (Данія) – Акурейрі (Ісландія) 1:1 (1:0)

Нью-Сейнтс (Уельс) – Діфферандж (Люксембург) 0:1 (0:1)

Будучност (Чорногорія) – Мілсами (Молдова) 0:0

Нагадаємо, завтра, 24 липня, свої матчі у другому раунді кваліфікації зіграють Олександрія та Полісся.