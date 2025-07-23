Циганков та Крапивцов разом з Жироною стали володарями Кубку Каталонії

У середу, 23 липня, Жирона в серії пенальті перемогла Еспаньйол та виграла Кубок Каталонії-2025.

Український вінгер Віктор Циганков відіграв весь перший тайм та був замінений у перерві. Його земляк – голкіпер Владислав Крапивцов всю гру провів на лаві запасних.

В основний час команди переможця не виявили, зігравши 0:0, а в серії пенальті влучнішими були підопічні Мічела Санчеса 5:4. Героєм став голкіпер Жирони Хуан Карлос, який відбив ключовий удар суперника та забезпечив своїй команді титул.

Раніше повідомлялося, що Жирона готова розглянути пропозиції від інших клубів щодо трансферу українського вінгера Віктора Циганкова.

Віктор виступає за Жирону з січня 2023 року. Сумарно провів за іспанський клуб 85 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 голів і віддав 18 асистів.

Раніше повідомлялося про те, що Циганков може продовжити кар’єру в АПЛ. Його контракт діє до літа 2027 року.