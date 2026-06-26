Голанд проти Мбаппе, битва Уругвай – Іспанія та останній шанс Бельгії: анонс 16-го дня ЧС-2026

Новий 16-й ігровий день чемпіонату світу-2026 з футболу подарує заключні протистояння у квартетах I, H та G. Центральною грою буде битва між Норвегією та Францією, адже обидві команди вже пробилися у плейоф, але продовжують боротьбу за перше місце своєї групи. Також видовищним має вийти зустріч між Уругваєм та Іспанією, а Возінья спробує "затащити" черговий бал для Кабо-Верде.

Розклад 16-го ігрового дня ЧС-2026

Програма дня розпочнеться двома іграми, які розпочнуться 26 червня: Норвегія – Франція та Сенегал – Ірак.

Ще чотири поєдинки заплановані у нічному слоті ігрового дня (27 червня). Це будуть дуелі у групах H та G.

П'ятниця, 26 червня

22:00. Норвегія – Франція (Група I)

22:00. Сенегал – Ірак (Група I)

Субота, 27 червня

03:00. Кабо-Верде – Саудівська Аравія (Група Н)

03:00. Уругвай – Іспанія (Група Н)

06:00. Єгипет – Іран (Група G)

06:00. Нова Зеландія – Бельгія (Група G)

Норвегія – Франція: центральна битва за перше місце у квартеті

Ігрову програму 16-го дня відкриє інтригуюче протистояння лідерів групи I Норвегії та Франції. Поєдинок на "Жиллетт Стедіум" у Фоксборо розсудить досвідчений англійський рефері Майкл Олівер.

Кіліан Мбаппе Getty Images

Напередодні обидві європейські збірні мають однакову кількість балів (по 6), але французи очолюють квартет завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів. Норвежці йдуть другими.

У заключному третьому турі групового етапу якась із цих двох національних команд може зазнати дебютної поразки на ЧС-2026. У попередніх матчах Норвегія обіграла Ірак (4:1) та Сенегал (3:2), тоді як Франція оформила перемоги над сенегальцями (3:1) та збірною Іраку (3:0).

Команда Столе Сольбаккена вже перевершила очікування. Норвежці повернулися на чемпіонат світу вперше з 1998 року і виграли два стартові матчі, перетворившись із "темної конячки" на одного з найнебезпечніших суперників в 1/16 фіналу. Ця європейська збірна вдруге у своїй історії вийшла до плейоф турніру.

Водночас "Ле Бльо" слід остерігатися стандартів, адже підопічні Сольбаккена добре грають на другому поверсі завдяки своїй атлетичності та зросту.

Також це протистояння буде не просто матчем за перше місце у групі, а окремою дуеллю форвардів – Голанда та Мбаппе. В обидвох наразі по 4 забиті голи на ЧС-2026. До поточного найкращого бомбардира Мундіалю Ліонеля Мессі відставання лише в один м'яч.

Нагадаємо, що попередня гра проти Іраку стала для Мбаппе ювілейною 100-ю за національну команду.

Додамо, що переможцю групи пощастить натрапити на третє місце груп C/D/F/G/H, а ось друга сходинка протистоятиме другій команді з квартету E (Кот-д'Івуару).

Історія протистояння

Історія матчів Норвегії проти Франції налічує понад 10 ігор. У 15-ти минулих зустрічах французи 7 разів святкували перемоги при 4-х поразках. Ще 4 поєдинки зводилися до мирової.

Востаннє норвежці грали проти "Ле Бльо" у товариському матчі 2014 року. Та гра закінчилася розгромною звитягою Франції з дублем Олів'є Жиру – 4:0.

Цікаво, що наступна зустріч стане першою для цих збірних на рівні ЧС. При цьому вони шість разів грали у кваліфікаціях до Мундіалів.

Ерлінг Голанд Getty Images

Орієнтовні склади

Захисник Норвегії Ріерсон пропустить гру.

Також раніше повідомлялося, що через смерть мами поєдинок пропустить головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам. 57-річний спеціаліст поїхав на похорон та повернеться до керма команди вже на стадії плейоф.

Норвегія: Нюланд – Бйоркан, Естігор, Аєр, Педерсен – Аурснес, Берг, Торстверт, Бобб, Шельдеруп – Голанд

Нюланд – Бйоркан, Естігор, Аєр, Педерсен – Аурснес, Берг, Торстверт, Бобб, Шельдеруп – Голанд Франція: Меньян – Кунде, Упамекано, Лакруа, Ернандес – Коне, Чуамені, Дембеле, Олісе, Дуе – Мбаппе

Сенегал – Ірак: матч виживання

Жодна зі цих збірних не набрала ще жодного бала після двох турів групового етапу ЧС-2026. Сенегал лише завдяки кращій різниці забитих та пропущених йде вище Іраку.

Поєдинок головних аутсайдерів квартету I відбудеться на арені "BMO Field" у Торонто.

Напередодні матчу команда Папа Тьяві посідає останнє 12-те місце у рейтингу збірних, які посідають треті позиції у своїх групах. Вісім найкращих колективів у цьому списку пробиваються до наступної стадії турніру.

Нагадаємо, що Ірак лише вдруге у своїй історії грає на ЧС. На Мундіалі у 1986-му ця збірна не вийшла із групи, зазнавши трьох поразок. Тому потенційна перемога у найближчій грі може стати дебютною для Іраку у межах чемпіонатів світу.

Натомість сенегальці спробують втретє вийти до наступної стадії турніру.

Історія зустрічей

До цього Сенегал та Ірак ще жодного разу не перетиналися на футбольному полі. Такий факт додає інтриги даному протистоянню.

Орієнтовні склади

В обох збірних є кадрові втрати. У поєдинку точно не візьмуть участь перший номер Сенегалу Менді та захисник Іраку Ях'я.

Також під питанням участь нападника гостей Хуссейна.

Сенегал: Діав – Діатта, Кулібалі, Ніакате, Діуф – І. Гує, П. Гує, Сарр, Мане, Камара – Джексон

Діав – Діатта, Кулібалі, Ніакате, Діуф – І. Гує, П. Гує, Сарр, Мане, Камара – Джексон Ірак: Басіл – Алі, Тахсін, Хашем, Доскі – Аль-Аммарі, Баєш, Джасім, Шер, Касем – Аль-Хамаді

Кабо-Верде – Саудівська Аравія:

Це протистояння буде ключовим у боротьбі за третє місце у квартеті H. Напередодні лобового матчу Кабо-Верде випереджає Саудівську Аравію лише на один бал – 2 очки проти 1 пункту у саудитів.

Абсолютний дебютант в історії Мундіалю феєрично, хоч і без перемог, стартував на ЧС-2026: сенсаційно відібравши очки в Іспанії (0:0) та Уругваю (2:2). У другій зустрічі футболісти Кабо-Верде забили свої перші голи в історії чемпіонату світу.

Возінья Getty Images

Тоді як Саудівська Аравія з мирової 1:1 проти Уругваю розпочала свій шлях на поточному Мундіалі. А от у наступному турі була розгромлена "Червоною Фурією" (0:4).

Як Кабо-Верде у минулому грав проти Саудівської Аравії?

Доля жодного разу не зводила Кабо-Верде та Саудівську Аравію на футбольному полі.

Орієнтовні склади

Господарі недорахуються захисника лісабонської Бенфіки Кабрала (жовті картки). Також під питанням участь ще двох гравців Кабо-Верде – півзахисника Арканжу та нападника Жоване Кабрала.

А от суперник підходить до гри у повній бойовій готовності.

Кабо-Верде: Возінья – Жуан Паулу, Боржес, Лопес, Морейра – Леніні, Варела, Монтейру, Дуарте, Мендес – Беншимол

Возінья – Жуан Паулу, Боржес, Лопес, Морейра – Леніні, Варела, Монтейру, Дуарте, Мендес – Беншимол Саудівська Аравія: Аль-Оваїс – Абдулхамід, Аль-Амрі, Канно, Тамбакті, Аль-Харбі – Аль-Джувайр, Аль-Хайбарі, Н. Аль-Давсарі, С. Аль-Давсарі – Аль-Бурайкан

Уругвай – Іспанія: незручний суперник для команди Б'єлси

Це буде зустріч лідера та другої команди квартету Н. Іспанія з 4 балами посідає перше місце, випереджаючи Уругвай на 2 очки.

Поразка може бути злим жартом із уругвайською командою. Якщо Кабо-Верде переграє або бодай зіграє внічию з саудитами, а Уругвай програє Іспанії, то команда Возіньї фінішує другою у квартеті Н, оформивши історичний результат. А от Уругвай впаде на третю позицію квартету.

Збірна Іспанії з футболу Getty Images

Відзначимо, що в основі уругвайської збірної є футболісти, які знайомі з іспанським чемпіонатом. Мова йде про капітана мадридського Реала Вальверде та форварда Реал Ов'єдо Віньяса.

Тріумфатор цієї групи в 1/16 фіналу зустрінеться з другим місцем квартету J (наразі Австрія), а ось другій команді не позаздриш – їй дістанеться збірна Аргентини.

Історія дуелі

Протистояння Уругвай – Іспанія має багату історію зустрічей. У 10-ти попередніх іграх "Червона Фурія" святкувала 5 перемог, тоді як уругвайці ще жодного разу не перемагали іспанців. Ще 5 матчів закінчувалися мировими.

Ці збірні з різних континентів вже грали між собою у межах ЧС. Було це ще у далекому 1950-му році. Тоді колективи також потрапили в одну групу та розписали бойову нічию 2:2.

Востаннє ж Уругвай грав проти чемпіона світу-2010 у груповому раунді Кубку конфедерацій у 2013-му. Іспанія завдяки голам Педро та Сольдадо здобула перемогу з рахунком 2:1.

Орієнтовні склади

Поєдинок у складі господарів пропустять центральний захисник із Барселони Араухо та півзахисник Фламенгу Де Арраскаета.

Іспанський форвард Муньйос також ризикує пропустити центральний матч квартету Н.

Уругвай: Муслера – Санабрія, Олівера, Касерес, Варела – Угарте, Араухо, Бентакур, Вальверде, Каннобіо – Віньяс

Муслера – Санабрія, Олівера, Касерес, Варела – Угарте, Араухо, Бентакур, Вальверде, Каннобіо – Віньяс Іспанія: Сімон – Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Ольмо, Родрі, Педрі, Ямал, Баена – Оярсабаль

Єгипет – Іран: унікальна ситуація у групі

На своєму четвертому в історії ЧС Єгипет має усі шанси вдруге пробитися до стадії плейоф. Після двох турів команда на чолі з Салахом лідирує у квартеті G, маючи у своєму активі 4 бали. Відрив від найближчого лідера, яким є якраз Іран, складає 2 очки.

Дуже несподівані збірні опинилися на вершині групи, коли у ній також виступають Бельгія та Нова Зеландія.

У попередніх іграх єгиптяни відібрали бали у бельгійців (нічия 1:1) та переграли Нову Зеландію (3:1). Натомість Іран стартував із двох мирових із новозеландцями (2:2) та Бельгією (0:0).

Це дуже інтригуюча група, адже поточний її лідер може взагалі опинитися на третьому місці. Єгипет може вилетіти із двійки найкращих, якщо програє Ірану, а у паралельному матчі Бельгія обіграє Нову Зеландію. Хоча тоді єгиптяни будуть третіми з 4 балами, чого майже гарантовано вистачить.

Мохаммед Салах Getty Images

Іран вперше у своїй історії може вийти у плейоф ЧС.

Переможець квартету протистоятиме третьому місцю групи A/E/H/I/J, а друга сходинка вийде на друге місце групи D (Австралію).

Історія матчів

Єгипет та Іран двічі грали між собою. Обидва матчі мали товариський характер. Дебютна зустріч датована 1975-м роком та закінчилася перемогою іранців із рахунком 2:1.

А от востаннє ці національні команди зустрічалися на одному футбольному полі у 2000-му – мирова 1:1.

Орієнтовні склади

Збірній Єгипту точно не буде помічником захисник Абдельмагід. Також під питанням участь півзахисника Фаті.

Єгипет: Шобеїр – Хані, Ібрагім, Рабія, Фатух – Аттія, Лашін, Зіко, Салах, Ашур – Мармуш

Шобеїр – Хані, Ібрагім, Рабія, Фатух – Аттія, Лашін, Зіко, Салах, Ашур – Мармуш Іран: Бейранванд – Хардані, Канаані, Халілзаде, Нематі, Хаджсафі – Резаеян, Годдос, Езатолахі, Торабі – Таремі

Нова Зеландія – Бельгія: команді Гарсії потрібно рятуватись

Обидві збірні несподівано опинилися серед андердогів квартету G: Бельгія з 2 балами йде третьою, а Нова Зеландія з 1 очком замикає групу.

При цьому бельгійська збірна ще не зазнавала поразок на поточному Мундіалі: мирові з Єгиптом (1:1) та Іраном (0:0). Тоді як новозеландці стартували із нічиєї з іранцями (2:2) та програли єгиптянам (1:3).

Для підопічних Даррена Бейзлі цей Мундіаль є третім в історії (1982, 2010). Щоправда, ця збірна ще жодного разу не виходила із групи.

Бельгійській обороні слід остерігатися нападника Вуда, який є головною зіркою Нової Зеландії. На його рахунку 45 голів за збірну, у якій він є найкращим бомбардиром в історії.

Ідентичний за параметрами гренадер є у складі бельгійців. Мова йде про Ромелу Лукалу (найкращого бомбардира в історії збірної) – 90 м'ячів.

Історія протистояння

Це буде перша гра між чоловічими футбольними збірними Нової Зеландії та Бельгії.

Орієнтовні склади

Нова Зеландія: Крокомб – Пейн, Сурман, Біндон, Какаче – Белл, Стаменич, Джаст, Рендалл, Макковатт – Вуд

Крокомб – Пейн, Сурман, Біндон, Какаче – Белл, Стаменич, Джаст, Рендалл, Макковатт – Вуд Бельгія: Куртуа – Меньє, Теат, Мехеле, Де Кейпер – Тілеманс, Онана, Троссард, Доку, Де Брюйне – Лукаку

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.